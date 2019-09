Google vraagt alle Assistent-gebruikers nieuwe toestemming beluisteren opnames

Google gaat het beluisteren van Assistent-opnames door mensen hervatten, maar alle gebruikers moeten daar eerst toestemming voor geven. Ook gebruikers die in het verleden de optie aan hebben gezet moeten opnieuw toestemming geven.

Bij het instellen van Google Assistent hebben gebruikers de keuze om Voice & Audio Activity aan te zetten. In het Nederlands heet die optie Spraak- en audioactiviteit. Dat was al een bestaande optie, maar Google gaat hierbij duidelijker aangeven dat het mogelijk is dat er mensen meeluisteren naar opnames als die optie aanstaat.

Google kondigt maandag aan dat alle Assistent-gebruikers 'de mogelijkheid krijgen' om de VAA-settings opnieuw te bekijken voordat het bedrijf weer begint met het beluisteren van opnames. Als een gebruiker geen keuze maakt, wordt het beluisteren door mensen op dat account niet hervat, ook niet als de VAA-instelling al eerder is geactiveerd. Of en hoe Google gebruikers actief gaat vragen om opnieuw toestemming te geven voor VAA is niet duidelijk. Tweakers heeft Google om een reactie gevraagd.

Het aanzetten van de functie zorgt volgens Google voor betere stemherkenning en verbetering van de dienst in het algemeen, doordat er korte geluidssamples door taalexperts worden beluisterd 'om meer te leren over talen en accenten'.

Google geeft toe dat het bedrijf tekort is geschoten in de communicatie over het gebruik van spraakdata met de Assistent en wil dat met de nieuwe vraag voor toestemming verbeteren. Ook belooft Google de privacy van gebruikers beter te beschermen bij het beluisteren van opnames en de zoekgigant zegt sneller opnames te zullen verwijderen nadat ze geanalyseerd zijn.

Verder krijgt Google Assistent 'binnenkort' een instelling waarmee de gevoeligheid voor keywords als 'Hey Google' en 'Ok Google' ingesteld kan worden. Dat moet gebruikers meer controle geven om onbedoelde activatie van de Assistent te voorkomen.

In juli kwam naar buiten dat mensen die in dienst van Google meeluisteren met Assistent-opnames in staat waren om Nederlanders te identificeren. Daar ontstond ophef over, maar ook bleek dat veel mensen niet doorhadden dat er door mensen naar Assistent-opnames werd geluisterd, hoewel dit wel in de voorwaarden staat. Begin augustus kondigde Google aan tijdelijk te stoppen met het beluisteren van de opnames en beloofde het bedrijf verduidelijking.