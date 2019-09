Lakka voegt ondersteuning voor de Raspberry Pi 4 toe - update

De ontwikkelaars van Lakka hebben ondersteuning voor de Raspberry Pi 4 toegevoegd. Hiermee is Lakka de eerste software die game-emulatie voor de Pi 4 biedt. Gebruikers kunnen Lakka installeren via NOOBS. Er is ook een image-bestand beschikbaar.

Lakka is een Linux-distro gebaseerd op LibreELEC. Deze distro maakt gebruik van libretro en de RetroArch frontend. Lakka biedt ondersteuning voor meerdere emulatoren. De software biedt ondersteuning voor onder andere Atari 2600-, Game Boy, Nintendo 64 en PlayStation-spellen. Daarbij is de grafische interface van Lakka direct in RetroArch gecodeerd. Hierdoor worden alle emulators op dezelfde manier geconfigureerd en biedt Lakka automatische ondersteuning van controllers.

De Raspberry Pi 4-ondersteuning werd toegevoegd in versie 2.3 van Lakka, die draait op versie 1.7.8 van RetroArch. De distro is hiermee de eerste emulator met officiële ondersteuning voor de Pi 4. De update voegt onder andere realtime vertalingen van games toe. Hiermee kunnen Japanse games bijvoorbeeld worden vertaald naar het Engels. Daarnaast is een functie voor tekst-naar-spraak toegevoegd. De Windows- en Linux-versies van RetroArch 1.7.8 ondersteunen ook fysieke cd's voor onder andere Genesis Plus GX- en 4DO-games.

Realtime vertalingen door RetroArch. Foto door Lakka.

De ontwikkelaars van Lakka raden aan om de firmware van de Pi 4 te updaten, aangezien de laatste versie de temperaturen van de Pi 4 verlaagt. Bij het emuleren van zwaardere consoles, zoals de Nintendo 64 en PlayStation Portable, raden de ontwikkelaars aan een warmtegeleider te gebruiken.

Update, 14:50: Lakka is een Linux-distro, geen emulator. Dit is verduidelijkt in het artikel.

De interface van Lakka