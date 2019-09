De tofste Pi-projecten uit de community

Sinds begin 2018 lees je al .build-artikelen op Tweakers, waarin we iets bouwen. Bij een dergelijke .build wordt vaak een singleboardcomputer ingezet om de boel aan te sturen. Er zijn natuurlijk verschillende van dit soort kleine computers, zoals de Odroid, de Banana Pi en het Tinker Board van Asus. De Raspberry Pi is bij jullie echter het populairst. Hij staat altijd hoog in de lijst met veelbekeken producten in de Pricewatch en jullie beloonden hem twee jaar op rij met een Tweakers Award. Vanuit de redactie hebben we hem onlangs nog ingezet voor onze zelfbouwspeakers en het Android Auto-navigatiescherm, en onlangs kondigde de stichting achter het kleine bordje een nieuwe versie aan.

Even geleden hebben we via de site een oproep gedaan voor de tofste projecten op basis van een Raspberry Pi of een andere singleboardcomputer. Daarop hebben jullie massaal gereageerd, met voorbeelden van mooie bouwsels, maar ook met reacties op elkaars werk. Uit alle inzendingen hebben we een selectie gemaakt en uitgewerkt in dit artikel. We hebben daarbij vooral gekeken naar originele usecases, die meer omvatten dan enkel het computertje. Zo is een PiHole een populaire toepassing voor een Pi, maar die vind je hier niet terug. In dit artikel lichten we een aantal bijzondere projecten uit.

Een Tesla-stoel achter je bureau

Door: Torac

Op basis van: BeagleBone

Wie een beetje lekker achter zijn bureau wil zitten, kan tegenwoordig naast een traditionele bureaustoel ook kiezen uit een grote hoeveelheid gamestoelen. Maar wat als geen van die modellen lekker zit? Dan kies je een stoel die is gemaakt is voor ultiem comfort voor langere tijd, zoals een stoel uit een luxe auto.

Kun je een korte omschrijving van je project geven?

Ik heb een bureaustoel gemaakt van een autostoel uit een Tesla. Deze is elektrisch verstelbaar met knoppen aan de zijkant die Tesla er al heeft ingezet. De stoel wordt aangestuurd door een BeagleBone Black-singleboardcomputer, die door een servervoeding wordt gevoed.

Hoe kwam je op het idee om dit te bouwen?

Ik zoek steeds naar nieuwe uitdagingen waarvan ik kan leren en waarin ik mijn creativiteit kwijt kan. In dit geval wilde ik meer leren over het gebruik van microcontrollers. Dit was dan ook een van de redenen waarom ik voor de BeagleBone heb gekozen. Zelf vind ik het design van de stoel op zich al erg mooi, en dan is deze ook nog elektrisch verstelbaar en zeer comfortabel: precies zoals ik het graag wil.

Waar liep je tegenaan? Wat vond je lastig?

Het was niet gemakkelijk om alles goed werkend te krijgen. Zo was het een uitdaging om een degelijke 12V-voeding te vinden die niet te kolossaal is. De keuze is uiteindelijk gevallen op een servervoeding, omdat die vaak smal zijn en genoeg vermogen leveren om de stoel en alle printplaten van stroom te voorzien.

Oorspronkelijk wilde ik de voeding tussen de onderkant van de stoel en het montageblad plaatsen. Later heb ik daar toch van afgezien, omdat de voeding als de stoel omlaaggaat, misschien in de weg zou zitten.

Hoe heb je de keuze gemaakt voor deze singleboardcomputer?

De reden waarom ik geen populairdere Arduino of Raspberry Pi heb gebruikt, is eigenlijk heel simpel; het moest een bord zijn met genoeg gpio-pinnen om alle motoren aan te sturen en de buttons te ontvangen. Ook moest er een internetmogelijkheid op, zodat er een simpele Python-server op kon. Zo kan ik de stoel ook op afstand bedienen en blijft de stoelverwarming brandveilig. Natuurlijk zijn hier allemaal work-arounds voor, maar ik had de BeagleBone over en nog nooit gebruikt, dus leek het mij een leuke uitdaging.

Waar ben je het meest trots op?

Ik krijg een enorm goed gevoel van alle reacties van familie en vrienden die de stoel zien staan in mijn kamer, gaan zitten en er bijna niet meer vanaf willen komen. “En dat terwijl je pas vijftien bent. Jij gaat er wel komen.”

Doe je vaker dit soort projecten?

Jazeker, zo doe ik veel met homeautomation, maar ook andere projecten, die niet altijd printplaten bevatten. Dat zijn echter vaak kleine dingen, zoals infraroodbediening om apparaten te besturen, maar ook 433MHz ontvangen en versturen. Ook doe ik veel aan reverse engineering. Zo heb ik alweer een tijd geleden drie goedkope bluetoothkleurenlampen gekocht. Nadat ik erachter kwam dat de app verouderd was en nog maar half werkte, besloot ik om ze te reverse engineeren en met de Raspberry Pi te besturen.

Vaak zijn voorbeelden van dit soort projecten te vinden op Google, maar nog nooit had iemand een bureaustoel van een Tesla-autostoel gemaakt. Dit was voor mijzelf ook een sprong in het diepe, waar ik uiteindelijk enorm van geleerd heb en waar ik dan ook trots op ben.

Wat voor tips zou je willen geven aan beginnende elektronicahobbyisten?

Heel simpel: begin gewoon. Koop een microcontroller, begin met kleine projecten en werk van daaruit steeds verder. Leer van het vallen en opstaan, en geef vooral niet te snel op.