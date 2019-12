Nederlandse ontwikkelaar speelt Snake met leds en ballen in zijn kerstboom

Kerst is voor veel mensen een feest van een mooi verlichte kerstboom, maar sommige mensen houden ook van gamen tijdens kerst. Wat is er nu mooier dan die twee dingen combineren? Dat dacht de Nederlandse ontwikkelaar Jordy Moos ook.

En dus maakte hij een kerstboom waarop je spelletjes als Snake kan spelen. Of voor wie kerst vooral associeert met eten, is Boter, Kaas en Eieren ook mogelijk, of nog andere simpele spelletjes. Spelen kan met een draadloze controller. Moos gebruikt bijvoorbeeld een PS4-controller om de spelletjes te besturen.

Moos heeft de code op GitHub gezet en een tutorial van ongeveer twintig minuten op YouTube gepubliceerd. Hij concludeerde dat voor het programmeren van Snake voor de kerstboom Python het meest geschikt was - en dat is natuurlijk heel toepasselijk, want een ledstrip is tenslotte een soort lichtslang.

Gebruikers hebben naast een ledstrip, bijvoorbeeld een WS2811, een Teensy 3.2-controller nodig om de leds aan te sturen. Hij gebruikt ook een extensie om ethernet aan te sluiten zonder de draad te hoeven strippen aan één kant en te solderen op de pins, hoewel dat niet strikt noodzakelijk is. Moos gebruikt een Raspberry Pi 3B en Pi Camera voor het project.

Om de game te laten weten waar welke led zit, gebruikt hij een Pi Camera of GoPro. Die neemt een foto, waarbij de controller elke keer één led oplicht. Zijn Python-scripts nemen die data en spugen op basis daarvan csv-bestanden uit met de coördinaten.

Vervolgens kunnen games die data gebruiken om de ledjes in te zetten als 'pixels' in een spel. Spelletjes als Snake hebben twee csv'tjes nodig, maar bij Boter, Kaas en Eieren is dat niet nodig. Via een controller zijn de spelletjes vervolgens te spelen. Als gebruikers even geen spelletje willen spelen, bijvoorbeeld tijdens het verorberen van een kerstdiner, kunnen de lampjes ook fungeren als, nu ja, verlichting in de kerstboom.