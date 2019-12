Ontwikkelaar propt Linux-computer in zijn visitekaartje

Het is een ontwikkelaar gelukt om een werkende Linux-computer in te bouwen in zijn visitekaartje. In totaal kosten de componenten niet meer dan een paar dollar, waardoor het volgens hem goedkoop genoeg is om weg te geven.

Het visitekaartje heeft een usb-poort en kan booten binnen zes seconden, zegt George HIlliard. Vervolgens is het mogelijk om als flashopslag te gebruiken, al is de ruimte van 8MB niet bepaald ruim anno 2019. Bovendien is al een deel van die ruimte gereserveerd voor de kernel, bootloader en het bestandssysteem. Wie toegang krijgt tot de shell van de Linux-computer, vind daar een readme-bestand en uiteraard het cv van Hilliard.

De processor is een F1C100s van Allwinner, een ARM9-processor die voor onder 1 dollar te krijgen is. Er zijn geen instructies om Linux te booten op de processor met 32MB ram, maar hij kreeg het via diverse trucs toch voor elkaar. De processor en de opslag zitten op een pcb met een ledje, voor 'bling'. De componenten kosten in totaal niet meer dan drie dollar. Hilliard gebruikt het project van het visitekaartje ook als overdrachtelijk visitekaartje: het ontwerpen van embedded systemen is zijn werk. Het project staat op GitHub.