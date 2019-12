Tweakers Podcast #92 - Ask us Anything; we beantwoorden jullie vragen

In deze Ask us Anything-kersteditie van de Tweakers Podcast beantwoorden we jullie meest prangende vragen. Op onze recente oproep voor input kwamen veel reacties binnen en daaruit hebben we een selectie gemaakt voor deze podcast.

Dat betekent dat de podcast anders opgebouwd is dan normaal en vooral ook langer is. In ongeveer negentig minuten passeren iets meer dan twintig vragen de revue. Die behandelen we niet met een vaste club mensen; nee, gedurende de uitzending vindt er een ware podcaststoelendans plaats, wat resulteert in een aflevering waarin je veel meer verschillende redacteuren hoort dan normaal.

Omdat een aflevering van meerdere uren iets teveel van het goede zou zijn, hebben we een selectie moeten maken uit jullie vragen. We zijn iedereen die een vraag heeft ingestuurd dankbaar, maar het kan dus zijn dat je een suggestie gedaan hebt en die niet in de aflevering zit. We gaan kijken of we op een later moment nog iets kunnen doen met (een deel van) de vragen die deze aflevering niet gehaald hebben.

00:00 Opening

01:35 De grootste teleurstelling van 2019

05:34 De favoriet van 2019

09:15 Arnouds ervaringen met printing-as-a-service

11:51 De rompslomp van smartphones reviewen

15:56 Komt er ooit nog een succesvol derde platform voor mobiel?

17:17 Kan Samsung zich staande houden met zijn midrangetelefoons?

19:32 Wat wordt de rol van arm-chips het volgende decennium?

24:14 Van welke games uit onze jeugd willen we een remake zien?

27:50 Film- en serietips voor de feestdagen

32:45 Hoe maak je een goede geluidsopname?

37:01 Hoe goed is de streamingdienst van Formule 1?

43:11 Bespaar je stroom met een smarthome, of kost het juist energie?

46:05 Waar moet je op letten met de start van een smarthome?

53:18 Is er een oplossing voor de brei van opladers die men tegenwoordig heeft?

58:10 Hoe krijg je collega's mee in een overstap naar nieuwe tools?

01:01:41 Welke techbedrijven luisteren goed naar hun gebruikers?

01:07:43 Hoe ziet de huidige staat van de glasvezelmarkt eruit?

01:14:35 Welke producten waren hun tijd ver vooruit?

01:18:18 Wat verwachten we van het gamejaar 2020?

01:21:06 Hoe laat je een e-sports-scene het beste groeien?

01:23:01 Zit er nog toekomst in de mmo- en rts-genres?

01:24:46 Hoe gaat het internet zich de komende 5 tot 10 jaar ontwikkelen?

01:26:55 Waar kijken we naar uit in 2020?

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

