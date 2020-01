Tweakers Podcast #95 - Ransomware, versleutelde iPhones en de frameraterace

Als je belt met de klantenservice van de aanvallers die jouw bestanden met ransomware hebben versleuteld, kun je korting krijgen op de ontsleuteling. Het is alsof je afdingt op een markt, met het verschil dat je op de bazaar iets nieuws koopt en niet de toegang tot je eigen bestanden.

In deze podcast vertelt privacy- en securityredacteur Tijs Hofmans over de duistere wereld achter ransomware, die niet in elk opzicht zo duister is als je zou verwachten. Ook gaat het natuurlijk over Maastricht University en GWK Travelex, die beide tijdens de feestdagen door deze vorm van malware werden getroffen.

Wie ook software niet zegt te kunnen ontsleutelen, is de FBI. Die heeft Apple wéér gevraagd om te helpen met het openmaken van de software van twee iPhones van een terrorist. Apple wil wel helpen, maar vindt dat een achterdeurtje voor alleen the good guys niet mogelijk is.

Ook hebben we het over het ontbreken van Sony's PlayStation-divisie op gamebeurs E3. Jurian, die wel gaat, denkt dat Sony het liefst de PS5 direct aan gamers laat zien, in plaats van de eerste indrukken over te laten aan mensen zoals hij. We hebben het daarnaast over de 'frameraterace' die lijkt losgebarsten op smartphones. Veel telefoons krijgen een verversingssnelheid hoger dan 60Hz en maandag gingen Chinese fabrikanten ineens in het openbaar tegen elkaar opbieden wie de hoogste framerate zou gaan bieden.

Daarnaast behandelen we nog een aantal vragen die we overhebben van onze Ask Us Anything-aflevering van rond kerst, over onder meer een minister van Digitale Zaken en games die telkens realistischer worden. Als er genoeg vragen binnen blijven komen, kunnen we hier wellicht een vast item van maken, dus stel ze gerust in de reacties of via mail.

0:20 Opening

2:05 Versleutelde iPhones

7:31 Sony is niet op de E3

12:36 Framerates op telefoons

19:04 Ask Us Anything-blokje

32:51 Maastricht University en ransomware

52:16 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.