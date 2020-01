Tweakers Podcast #94 - AMD's 7nm-laptops, OnePlus-innovatie en een Sony-auto

Deze editie van de podcast nemen we op tijdens de Consumer Electronics Show op locatie in Las Vegas. Op moment van opnemen zitten we ongeveer halverwege de beurs en maken we de balans op over de nieuwe producten en ontwikkelingen die we tot dusver zijn tegengekomen.

Voor Julian, die zich richt op alles wat met pc's en laptops te maken heeft, was het vooral AMD dat de laatste dagen de klok sloeg. De chipfabrikant introduceerde zijn 7nm-processors voor laptops en op papier lijken ze daarmee een grote sprong te maken ten opzichte van hun huidige aanbod. Maar zijn er wel genoeg afnemers? Julian ging op zoek naar laptops die met deze chips uitgerust zijn.

Sim stortte zich traditiegetrouw op al het tv-geweld dat een beurs als CES rijk is en ging onder andere langs bij LG om te kijken naar het nieuwe, kleinere oled-model van 48", maar ook om te achterhalen waarom de oprolbare televisie waar we vorig jaar nog allemaal zo enthousiast over waren nooit op de markt is gekomen. Daarnaast heeft hij het in deze aflevering over verschillende soorten innovatie die hij tegenkwam bij tv-fabrikanten.

Op mobiel vlak had OnePlus vooraf flink van de toren geblazen en hoewel de fabrikant zeker interessante dingen liet zien, viel het Wout uiteindelijk toch wat tegen. Verder bezocht hij nog Lenovo, waar de Razr-klaptelefoon met buigbaar scherm te bewonderen was en kon hij met een touchscreen aan de gang dat over haptische feedback beschikte.

00:00 Opening

00:55 Wat komt er na oled?

02:57 Eindelijk een kleinere oled

06:00 Wat is er gebeurd met de oprolbare oled?

11:52 Welke tv-innovaties zijn er op CES dit jaar?

18:11 Hoe vernieuwend is de Concept One van OnePlus?

26:04 Het bijzondere scharnier van Motorola

31:37 Hoe zit het met 5g op CES?

35:11 Waarom heeft Sony een auto gebouwd?

40:41 AMD's nieuwe 7nm-chips voor laptops

45:35 Komt Project Athena al van de grond?

47:11 De Nintendo Switch-kloon van Alienware

50:59 Komt na de vouwbare telefoon de vouwbare laptop?

54:43 Wat zijn de high- en lowlights tot nu toe?

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.