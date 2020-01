Twintig jaar oude millenniumbug sloeg op 1 januari opnieuw toe

Toen Tweakers slechts twee jaar oud was, vond een van de grootste computercrises ooit plaats: de beruchte millenniumbug. Door hard werk van duizenden programmeurs wereldwijd bleef de voorspelde catastrofe uit, maar niet helemaal: zelfs in 2020 hebben we er nog weleens last van.

Wie dacht dat de millenniumbug inmiddels wel was uitgeroeid, heeft het helaas mis. Op 1 januari van dit jaar kwamen er verschillende incidenten voor waarbij de kwetsbaarheid weer de kop op stak, blijkt nu. Zo werkten deze week veel parkeermeters in New York niet meer met creditcards door een softwarefout. De transportafdeling van de gemeente moet daarom 14.000 parkeermeters in de stad handmatig herstellen. Inmiddels is een groot deel ervan hersteld. De bug werd door de stad 'Y2K2X' genoemd. Ook het metronetwerk in Hamburg leek getroffen te zijn door de inmiddels twintig jaar oude bug.

Oudere tweakers kennen de horrorverhalen rondom de millenniumwisseling waarschijnlijk nog wel. Computers zouden zijn geprogrammeerd tot aan het jaar '99, maar geprogrammeerde jaren zouden op 1 januari van de nieuwe eeuw terugvallen naar '00 en daar zouden systemen van op hol slaan. Er was angst dat winkels niet meer bevoorraad zouden worden, vliegtuigen uit de lucht zouden vallen en de economie stil zou vallen.

Gelukkig bleef de grootste ellende uit, met name omdat duizenden programmeurs wereldwijd minutieus door code heen gingen om jaartallen te vervangen en errors op te lossen. Precies daar ontstond het probleem waar systemen nu, twintig jaar later, weer last van hebben. De meeste experts vermoeden dat veel programmeurs in 1999 de jaartallen lieten doortellen tot '20, in plaats van tot 2099 of nog langer. Waarschijnlijk gebeurde dat in de veronderstelling dat de software die zij destijds schreven tegen 2020 wel zou zijn uitgefaseerd, maar oude apparaten zoals parkeermeters blijken weerbarstiger dan gedacht. Zo blijft de millenniumbug programmeurs ook nu nog achtervolgen. Op naar 2099!