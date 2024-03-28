Linux 6.9 stopt met ondersteuning voor ext2-driver

Linux biedt vanaf versie 6.9 niet langer ondersteuning voor de ext2-driver. Het gebruik van het ext2-bestandssysteem loopt al jaren terug, aangezien het inmiddels is opgevolgd door ext3 en ext4.

Ext2, of second extended file system, is een bestandssysteem voor de Linux-kernel en bestaat al zo'n dertig jaar. Lange tijd was dit het standaard bestandssysteem in diverse Linux-distro's. Zo'n twintig jaar geleden werd echter ext3 toegevoegd aan de Linux-kernel en meer dan een decennium geleden volgde ook ext4. Daarop liep het gebruik van ext2 terug.

De ondersteuning voor de ext2-driver stopt nu omdat deze geen data na het jaar 2038 ondersteunt, als gevolg van het Y2038-probleem. Dat probleem komt voor bij systemen die tijd bijhouden in Unix-tijd, ofwel de hoeveelheid seconden die verstreken zijn sinds 00:00:00 UTC op 1 januari 1970. Dat wordt bijgehouden in een 32-bit integer, maar die bereikt op 19 januari 2038 om 03:14:07 UTC de maximale waarde. De integer gaat dan door naar een negatieve waarde, waarop de datum wordt aangegeven als 13 december 1901.

Gebruikers die nog ext2 gebruiken, worden door Linux-ontwikkelaars geadviseerd om te upgraden naar de ext4-driver. Deze driver heeft geen last van het Y2038-probleem en ondersteunt ook het ext2-bestandssysteem. De code van de ext2-driver blijft nog wel aanwezig als referentie voor ontwikkelaars van bestandssystemen.