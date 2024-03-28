Fastned boekt voor het eerst positief resultaat

Europees snellaadbedrijf Fastned behaalde vorig jaar voor het eerst een positief resultaat. Ook verdubbelde het bedrijf de verkoop van hernieuwbare energie, zo maakt het bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Fastned wist voor de aftrek van onder meer rentes, belastingen en afschrijvingen een positief resultaat te boeken over 2023, met dank aan zijn snelle groei. Dat resultaat kwam uit op 4,6 miljoen euro, met een nettoverlies van 19,3 miljoen euro. Dat nettoverlies is 2,7 miljoen euro lager dan in 2022.

De omzet steeg afgelopen jaar flink. Zo kwam de omzet gerelateerd aan opladen uit op 60,5 miljoen euro, een stijging van 68 procent ten opzichte van 2022. Verder verkocht het bedrijf 99,6GWh aan hernieuwbare energie, een stijging van 92 procent.

In 2023 breidde Fastned zijn netwerk flink uit. Het bedrijf voegde 55 nieuwe laadstations toe, waardoor het totaal aantal stations nu uitkomt op 297 in acht landen. In de toekomst worden dat er nog veel meer: het bedrijf verwierf nog eens 432 locaties waar het laadstations mag gaan uitbaten.