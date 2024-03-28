Fastned boekt voor het eerst positief resultaat

Europees snellaadbedrijf Fastned behaalde vorig jaar voor het eerst een positief resultaat. Ook verdubbelde het bedrijf de verkoop van hernieuwbare energie, zo maakt het bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Fastned wist voor de aftrek van onder meer rentes, belastingen en afschrijvingen een positief resultaat te boeken over 2023, met dank aan zijn snelle groei. Dat resultaat kwam uit op 4,6 miljoen euro, met een nettoverlies van 19,3 miljoen euro. Dat nettoverlies is 2,7 miljoen euro lager dan in 2022.

De omzet steeg afgelopen jaar flink. Zo kwam de omzet gerelateerd aan opladen uit op 60,5 miljoen euro, een stijging van 68 procent ten opzichte van 2022. Verder verkocht het bedrijf 99,6GWh aan hernieuwbare energie, een stijging van 92 procent.

In 2023 breidde Fastned zijn netwerk flink uit. Het bedrijf voegde 55 nieuwe laadstations toe, waardoor het totaal aantal stations nu uitkomt op 297 in acht landen. In de toekomst worden dat er nog veel meer: het bedrijf verwierf nog eens 432 locaties waar het laadstations mag gaan uitbaten.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 12:28 142

28-03-2024 • 12:28

142

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Reacties (142)

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HandyLumberjack 28 maart 2024 12:38
Met een beetje moderne EV hoef je nauwelijks te snelladen, en de concurrentie is tegenwoordig ook flink aan het uitbreiden. Dus het is wachten op tegenvallende resultaten

[Reactie gewijzigd door HandyLumberjack op 22 juli 2024 23:44]

Navi @HandyLumberjack28 maart 2024 12:51
Ik vrees het ook, Fastned was vrij vroeg, komt nu op, maar intussen staan er ook al snelladers bij veel benzinepompen zelf.

Tesla stelt z'n netwerk inmiddels ook open voor andere merken.

Betwijfel of ze het vol kunnen houden, rij zelf al sinds 2013 EV en er nog nooit gebruik van hoeven maken..

[Reactie gewijzigd door Navi op 22 juli 2024 23:44]

HandyLumberjack @Navi28 maart 2024 12:57
Mijn eerste EV in 2017 had 150-200 km range, toen kwam ik er regelmatig. Nu rij ik er eentje met de dubbele range, en hoef ik eigenlijk nooit aan de snellader
snippe1983 @HandyLumberjack28 maart 2024 15:53
Leuk maar bedenk je ook even dat er tegenwoordig regels aankomen/zijn dat je niet meer met een brandstof auto in de binnen stad mag komen. Bedrijfsbussen ala crafter die elektrisch zijn met bereik van nihil. Tevens uit eigen ervaring is het service rijden ook geen doen als je heel Nederland dekt. Of fastnet toekomst heeft tussen alle concurrenten tja het maakt mij niet zoveel uit welke stekker van welk bedrijf de auto ingaat, maar een fast charger is zeker geen overbodige luxe. Het liefst alsof je brandstof tankt vaak genoeg bij fastnet gestaan en of het nu een uur is of 10 minuten het is zonde van je tijd.
HandyLumberjack @snippe198328 maart 2024 16:10
Is een kwestie van tijd, er is gewoon nog geen grote markt voor een bus met fatsoenlijke range. Zo'n e-crafter gebruikt het verouderde aandrijf/accu systeem van een E-golf en dat is in een dieselbus is gelepeld (wat dat past het makkelijkste). Ze zouden er ook een accu van 100kWh+ in kunnen hangen en dan gaat de range maal 3 (of meer). Als een bus een paar uur per dag staat te laden i.p.v. geld verdienen dan loont het voor de baas al snel om een bus met fatsoenlijke range te kopen (zodra die beschikbaar komen).

[Reactie gewijzigd door HandyLumberjack op 22 juli 2024 23:44]

simonbv @HandyLumberjack28 maart 2024 21:52
Bussen moeten wel voldoen aan maximale gewicht van 3500kg. En je wilt ook wel wat laadvermogen hebben . Ik denk dat een 100 kWh daardoor voorlopig niet realistisch is
Manderlay1 @simonbv29 maart 2024 21:43
Bussen wegen ongeveer 12000kg leeg.
Nox @HandyLumberjack28 maart 2024 21:22
Je vergeet de factor 'bus', en al helemaal als die bus niets aan aerodynamica gedaan krijgt en extra hoog is, dan blijft het ding energie zuipen als matroos op verlof. Ben je iemand die veel onderweg is met de bus voor servicebezoeken e.d. dan ben je best wel de pisang.
Piemol @HandyLumberjack29 maart 2024 08:51
Vergeet de volgeladen tandemasser niet. Als die er niet achter kan met behoud van genoeg bereik (min. 200km) dan neemt dat een hoop flexibiliteit weg voor veel bedrijven.
PolarBear @HandyLumberjack28 maart 2024 13:52
Ook niet als je op vakantie gaat?
muffer @Navi28 maart 2024 13:45
Zelf rijd ik sinds 2020 een EV en de aantal keer dat ik bij een snellader heb gestaan is op 2 handen te tellen.

Wel stop ik het liefste bij FastNed. Daar heb ik het minste gedoe met laders die wel/niet willen werken. Ook is het prettig dat er een dak boven hangt.

FastNed levert voor vooral zakelijke rijders (minder prijsgevoelig) een erg prettige ervaring. Ik vindt het prettiger dan veel van de concurrentie.

[Reactie gewijzigd door muffer op 22 juli 2024 23:44]

PolarBear @muffer28 maart 2024 13:52
Ionity werkt in mijn ervaring ook eigenlijk altijd.
david-v
@PolarBear28 maart 2024 14:23
Alleen die prijs, meestal rond de 79 cent. Ik heb het voordeel dat ik enigszins kostprijs betaal bij de Tesla lader, maar ionity neem ik alleen als er geen ander alternatief is. De prijzen verschillen echt enorm.

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 23:44]

Blokker_1999
@david-v28 maart 2024 18:24
Ionity Pasport nemen als je weet dat je in 1 maand enkele keren bij hen zult passeren (bojv. vakantie), dan daalt de prijs een heel stuk.
Buitenaerts @david-v29 maart 2024 14:45
Ik heb Mercedes me charge dan betaal je voor alle normale laad punten en super chargers een tarief (super charger is wel iets duurder).
Nox @muffer28 maart 2024 21:25
Je noemt een prijsargument maar Fastned is de goedkoopste lader hier. Alle openbare palen doen meer dan 50ct/kWh en Fastned zit er met een abo nét een paar cent onder. Ik laadt goedkoop op kantoor of bij fastned. Kom er niet heel veel (2-3-4 keer pm) maar het scheelt wel. En het is letterlijk plug en play.
muffer @Nox29 maart 2024 08:23
Het verschilt heel erg hoeveel een bepaalde lader kost voor mensen met verschillende laadpassen.

Ik rijd in een lease van de zaak en net als veel mensen met een tank pas maak ik me niet druk over de kosten van waar ik mijn energie voor in de auto haal.

Ik heb net even gekeken en zie dat voor mij vrijwel alle snellader even duur zijn (76/kwh). Dat zal te maken hebben met mijn laadpas. Bijna alle AC laders zijn 53/kwh.
Nox @muffer29 maart 2024 10:22
Ik denk er wel om. Een van de redenen dat we elektrisch rijden is ook de besparing op 'brandstof'. Op kantoor laden we het goedkoopst ivm grootschalige inkoop/contracten en we zijn een grootverbruiker. Dus zoveel mogelijk op kantoor, daarna zoveel mogelijk fastned om onderweg te laden voor korte momentjes, bakkie koffie erbij (doe je gelijk je kostenbesparing weer teniet eigenlijk lol). En anders de laadpaal om de hoek. Maar die is nog wel eens geregeld bezet en moet je weer heen lopen, soms in de regen. En dan is het lastig om een half ontbijtje mee te nemen (bakkie thee/koffie en een boterham). Dus eigenlijk heeft FN ook wel de voorkeur, na anderhalf uur rijden is de benen strekken ook wel ff lekker.
Daftman380 @Navi28 maart 2024 15:19
Grappig, sinds 2019 Tesla gereden, in juni gaat hij de deur uit. Maar de "beste" laadsessies heb ik bij Fastned gehaald.
Nu kun je discussiëren over wat is "beste" maar de hoogste aantal kw/u bij Fastned behaald tov Telsa laders.
Tevens gaat mijn voorkeur uit naar Fastned omdat ik daar niet verplicht ben om mijn creditcard te koppelen. En sinds ik mijn auto gekoppeld heb aan het account, is de functionaliteit van "stekker steken en laden maar" gelijk met die van Tesla laders.
Al met al erg tevreden over FastNed, hoewel ik bij Fastned 1x gestaan heb bij een niet werkende paal (in 2020), wat me bij Tesla nooit is overkomen.
Patrick_Wolf @Daftman38028 maart 2024 16:16
Waarom waren die sessies beter dan bij Tesla? Dat wordt mij niet helemaal duidelijk
tweaker2010 @Patrick_Wolf28 maart 2024 16:39
Dat staat er toch letterlijk: De hoogst aantal kw/u bij Fastned behaald tov Tesla laders.
DrBOB101 @tweaker201028 maart 2024 18:45
kW/u is sowieso geen zinvolle term: kWh voor geladen hoeveelheid of kW voor snelheid van laden.
Pietervs
@DrBOB10128 maart 2024 20:01
kWh voor geladen hoeveelheid of kW voor snelheid van laden.
Als ik zeg dat ik 6 kW geladen heb, zal men niet begrijpen wat ik bedoel. Als ik zeg dat ik 6 kW per uur geladen heb, ofwel 6 kW/u, dan snapt iedereen prima wat ik bedoel.

Dat het zuiverder is om te zeggen dat je 60 kWh geladen hebt in de vorige laadsessie ben ik met je eens. Maar de meeste mensen zullen het houden op 60 kW. :)
Yongshi @Pietervs28 maart 2024 20:53
Heb vaak genoeg dat ik praat met mensen over hun EV en ik vraag over laden dat ze dan zeggen: "Ja top man, hij kan wel 60kW!". Ik beetje antwoorden in de zin dat ik dat heel langzaam vind en dan krijg ik terug: "Nee hoor, die 60 is in no-time bijgeladen" 8)7

Dus ja, woorden hebben een bepaalde betekenis. Zelfde als zeggen dat je auto 200 kilometer haalt en dat anderen zeggen dat dat niet ver is...
joker1977 @Pietervs29 maart 2024 14:27
Hoe snel kan je auto dan rijden op die 6 kW/u, ruwweg 160 meter?
Pietervs
@Wietsee.29 maart 2024 07:53
Dank voor je bijzonder sympathieke input.

Als je ooit eens buiten komt, zul je zien dat spreektaal vaak niet overeen komt met “hoe het moet”.
Daftman380 @Patrick_Wolf30 maart 2024 00:39
Afgezien van dat de laadsnelheid wat hoger lag, hoefde ik mijn creditcard niet te koppelen.
Dit steekt mij het meest bij Tesla.
Bij Fastned kan ik mijn laadpas gewoon koppelen.
DrBOB101 @Navi28 maart 2024 18:41
Vergelijkbare ervaring; sinds 2019 BMW i3 94 Ah (33 kWh) met 180-240 km range, 25k km/jaar. Enkele keer gebruik moeten maken van snelladen voor normale ritten. Uitzondering was de road trip naar de poolcirkel }:O
Vorig jaar de 2e auto vervangen voor EV. Nu op vakantie (>600 km/dag) paar keer aan de snellader gestaan.

[Reactie gewijzigd door DrBOB101 op 22 juli 2024 23:44]

Verwijderd @DrBOB10128 maart 2024 21:15
Wow, met de i3 naar de Poolcirkel. Ik vind met mijn i3 120 Ah (42 kWh) België al een uitdaging. Petje af, heb je er een reisverslag van?
DrBOB101 @Verwijderd28 maart 2024 22:36
Zeker...Youtube, heenreis (terugreis volgt wellicht nog eens) en Tweakers Forum
Verwijderd @DrBOB10130 maart 2024 15:00
Wat leuk, dank voor het delen!
JayPe @Navi28 maart 2024 15:00
Je rijdt waarschijnlijk een Tesla? Niet Tesla rijders waren destijds echt wel aangewezen op FastNed stations (en een handjevol losse Allego laders). Dat er inmiddels mondjesmaat andere laadpleinen aan het ontstaan zijn, ga ik zeker niet ontkennen, maar om nou te zeggen dat FastNed altijd al obsolete is geweest,...
DonChaot @Navi30 maart 2024 10:32
Toch zijn die nog niet erg betrouwbaar. Gisteren stond ik voor de tweede keer in het laatste half jaar bij de Shell snelladers in Haarrijn om te lezen dat deze buiten dienst waren. Dus dan toch maar weer tegen de stroom in naar de Fastned lader die daar ook op het terrein staat.
Yordi- @HandyLumberjack28 maart 2024 13:50
Vrij kortzichtige reactie. Als je alles op EV wilt hebben heeft niet iedereen de mogelijkheid om een auto met ruime range te kopen.

Ik heb zelf ook een oprit met lader en een auto met 350 km bereik. In dat geval hoef je nooit aan de snellader. Maar er zijn hier ook wijken zonder oprit en zonder beschikbare publieke laadpaal. Als dan ook je bestemming geen paal heeft, of je hebt beperkte range (zoals bijvoorbeeld de nieuwe Dacia EV), ontkom je niet aan snelladers.

Het valt mij in ieder geval op dat ze steeds drukker zijn overdag en dat baart ook direct zorgen; er rijdt procentueel nog maar een zeer beperkt aantal BEV's rond. Als dat ooit 100% moet worden heb je een probleem.
HandyLumberjack @Yordi-28 maart 2024 14:57
Als "iedereen" een EV gaat kopen, worden dat vooral heel veel prive wagens, als je zelf het hoge snellaad tarief moet gaan betalen, denk ik dat een boel hun best gaan doen om zoveel mogelijk om"goedkoop" te laden bij een normale lader.

Batterijen worden steeds goedkoper, zelfs een budget auto als een citroen e-c3 heeft al een range van 320km (WLTP). Die Dacia is een bijzonder exemplaar, ik vindt het best een slim karretje ( heb er zelf ook in gereden). Maar die is toch echt meer voor de kortere ritten en niet om dagelijks langdurig om de snelweg mee te rijden. En als dif al uitgevoerd is met een CCS poort is die max 30 kW, dus echt veel snelladen wil je er niet mee
t2012 @Yordi-28 maart 2024 16:05
Ik rij sinds 2020 elektrisch en het aantal keer dat ik in de straat moest laden ligt ook onder de 25x. Kantoor is veel relevanter om te laden dan in de straat als je geen eigen laadpaal heb. Zelfde geld voor snelladers. Fijn dat ze er zijn voor tijdens een verre vakantie met de auto of een lange dag ver weg maar in de praktijk pak je toch je standaard laadpaal op kantoor.
DaMightyWackO @HandyLumberjack28 maart 2024 15:50
Ik denk ook altijd: wie tankt er nou aan de snelweg? En toch staan er altijd een hoop mensen :)
Je vergist je snel hoeveel verkeer er onderweg is en ook een 'snelle laadbeurt' nodig heeft. Of ze de concurrentie overleven is een tweede.
Navi @DaMightyWackO28 maart 2024 16:33
Vergeet een lekker broodje en wat drinken niet :+
reinouts @Navi28 maart 2024 21:10
Daar raak je een goed punt, want Fastned heeft rechtszaken moeten voeren om zelf shops en toiletvoorzieningen te mogen aanbieden bij hun stations. Die zaak hebben ze gewonnen, al zijn er voor zover ik weet momenteel alleen shops in België.
r2504 @reinouts29 maart 2024 11:30
Bij alle Fastned locaties die ik ken in Belgie is er nochtans nergens enige andere infrastructuur (shop, toilet, ...).
powaq @r250429 maart 2024 23:30
Bij de Fastned op de E19 in Brecht lijken ze iets aan het bouwen.
Odie @HandyLumberjack28 maart 2024 19:56
Vertel dat aan de inwoners van Amsterdam die allemaal geen eigen laadpaal kunnen plaatsen en geen plekje aan een openbare paal hebben kunnen bemachtigen.

Er zal altijd behoefte zijn aan snelladers. Mijn gemiddelde vakantie met de tesla leeft op snelladers, waar ik thuis alleen aan de eigen lader hang.
r2504 @HandyLumberjack29 maart 2024 11:29
Ik heb momenteel nog geen eigen laadpaal (heel gedoe om deze geinstalleerd te krijgen via het werk) dus snelladen is zowat de enige optie (trage laders staan er in de buurt ook niet). Fastned is daarbij veruit de goedkoopste aanbieder hier in de buurt (recent werd er een Ionity geplaatst in de buurt maar die is bijna 15% duurder).

Verder worden snelladers natuurlijk ook gebruikt door toeristen of mensen die onderweg zijn voor een lange rit in het algemeen.
Blasterxp 28 maart 2024 12:33
Ah, dus hun prijs langs de snelweg zou naar beneden kunnen gaan?
partyondude @Blasterxp28 maart 2024 12:39
Als je na belastingen/afschrijvingen etc. uitkomt op 19 miljoen euro verlies lijkt het me sterk dat de prijzen omlaag kunnen.
nietorigineel @partyondude28 maart 2024 12:56
Ik zou het ook niet een positief resultaat noemen :)
muffer @nietorigineel28 maart 2024 13:07
Een positieve EBIDTA is gewoon een economische maatstaf om te kijken of een bedrijf financieel gezond is.

Niet vreemd om dit een positief resultaat te noemen.

[Reactie gewijzigd door muffer op 22 juli 2024 23:44]

joker1977 @muffer28 maart 2024 13:17
Ik zou bij een bedrijf met deze geschiedenis nooit EBIDTA gebruiken om aan te geven of een bedrijf financieel is. Er is een gigantische schuldenlast (>160 miljoen) en die neemt tot nu toe alleen maar toe per jaar.

a) Er is jaar op jaar verlies geboekt en de rente-last is relatief hoog (7.7 miljoen EURO meer dan 10% van hun omzet!)
b) De toekomst-markt is, gek genoeg, helemaal niet zo zeker voor dit bedrijf. Ontwikkeling daarop is onduidelijk op de langere termijn, zeker omdat als er straks een structuur komt met thuisaccu's die mensen kunnen inzetten om EV bij te laden / in te zetten dit nogal wat invloed heeft op het gebruik van een snellader aan de weg.
c) Omzet knalde omhoog, maar dat komt omdat de prijs per kWh zo gigantisch volatiel is geweest.

Zo zijn er nog wel wat meer pijnpunten te noemen. Ikzelf pieker niet om hier geld in te steken, het is nog net geen bodemloze put.
Fermion @joker197728 maart 2024 13:32
Wie weet wordt het ooit failliet verklaar en gaat het verder onder een nieuwe eigenaar, ergens zou mij dit niet verbazen. Met de negatieve verhalen over EV rijden, zie ik de populariteit niet snel verder stijgen.
david-v
@Fermion28 maart 2024 14:19
Met de negatieve verhalen over EV rijden, zie ik de populariteit niet snel verder stijgen.
Mijn ervaring is dat die verhalen voornamelijk komen van mensen zonder een EV ;)
0vestel0 @david-v28 maart 2024 14:33
Dat klopt dus niet. De enige mensen waar ik negatieve verhalen over hoor in mijn omgeving zijn mensen met een EV. Ik werk bij een bedrijf waar veel mensen een auto van de zaak hebben en waar iedereen een EV rijdt.
Range, gebrek aan oplaadmogelijkheden / te weinig laad palen / geen gebruik mogen maken van Fastned omdat het te duur is en gebrek aan build quality bij tesla in vergelijk met andere merken (o.a. Kia, BMW, Mercedes etc) waarin gereden wordt, zijn wel de meest gemaakte opmerkingen.
Bij de mensen om mij heen (o.a.) op het werk die geen EV rijden, praten niet over EV's
En de reden dat er EV gereden wordt? Omdat het moet. En omdat er financiele voordelen zijn (waren). Niet echt een incentive voor de lange termijn
styno @0vestel028 maart 2024 14:51
Uit eerder onderzoek eind vorig jaar: 98% wil niet terug naar ice en zelfs het deel dat niet thuis kan opladen (44%) wil kennelijk liever elektrisch blijven rijden.

Ook uit recent onderzoek blijkt het overgrote deel van de ondervraagde elektrische rijders tevreden te zijn met zijn auto.

Toch overweegt meer dan de helft van de particuliere rijders weer terug te gaan naar fossiel, onder zakelijke rijders is het een kleine 40%.

Wat maakt het verschil: niet een vermeend gebrek aan range, oplaadmogelijkheden of build quality e.d. maar puur de centen (overheid wil in 2026 voordelen weghalen).
_eLMo_ @0vestel028 maart 2024 14:39
Dat klopt dus wel. De verkoop BEV personenwagen is 6,9% omhoog ten opzichte van vorig jaar.

https://duurzamemobilitei...ch-vervoer/personenauto-s
0vestel0 @_eLMo_28 maart 2024 14:45
Was een reactie op
Mijn ervaring is dat die verhalen voornamelijk komen van mensen zonder een EV ;)
reneflo @0vestel028 maart 2024 15:00
Range, gebrek aan oplaadmogelijkheden / te weinig laad palen
Dit verschilt natuurlijk sterk waar je woont, maar bij ons in de wijk zijn er genoeg. Als het bedrijf ervoor zorgt dat er voldoende laadpalen zijn op kantoor, dan hoef je wellicht alleen op je werk te laden en verder nergens.
geen gebruik mogen maken van Fastned
Dat is geen probleem met EV's, maar beleid van het bedrijf. Als je een lange afstand gaat rijden heb je Fastned gewoon nodig. Dat ze het liever niet te vaak hebben snap ik goed, maar geen gebruik ervan mogen maken is gewoon medewerker pesten.
build quality bij tesla
Dit heeft ook weinig met EV's te maken, maar specifiek met Tesla. Tegenwoordig is er naast Tesla genoeg keuze.

Voor mij klinkt het meer alsof het bedrijf waar je werkt de boel niet lekker op orde heeft.
n4m3l355
@0vestel028 maart 2024 15:05
Ik denk dat dit ook met name het gevolg is dat specifiek Tesla populair is en als mede eigenaar van twee Tesla's dat dit geen goede benchmark is. Na 10 jaar levert Tesla nog steeds beta auto's, slechte kwaliteit qua bouw, slechte service, slechte software draagt allemaal bij tot de slechte ervaringen van EV. De extra problemen zijn voor mij eerder de druppel.

Echter nu aldere merken ook in de EV markt stappen, bedrijven die het in ieder opzicht gewoon veel beter doen, is opeens mijn beeld van EV beter. Ik heb nog even met Tesla van doen maar daarna kijk ik erna uit dat ik een EQE if EQS heb als vervanger. De tijdelijke modellen die ik heb gehad waren zoveel fijner.

EV blijft en gaat ICE gewoon vervangen, het is nog even aan sukkelen met de huidige EVs maar op termijn geloof ik dat die gewoon beter zijn. Minder technische issues, stil, slimmer dan welke ICE dan ook.
styno @n4m3l35529 maart 2024 09:10
Grappig. Ik ervaar het tegenovergestelde. Bouw van de Shanghai Model Y is uitstekend: na 30k km geen piepjes, kraakjes of rammeltjes, consistente naden in het koetswerk, interieur nog netjes, geen reparaties/correcties nodig gehad. Software werkt prima. Autopilot kan beter maar dat kan die van bijv. de Kona ook. De kwaliteit van Made in China/Germany Tesla's is gewoon goed (en beter dan die uit de VS).

Eén keer service nodig gehad i.c.m. de Powerwall lader (kreeg soms een melding dat het laden een paar seconden gestopt was). Ticket aangemaakt, teruggebeld door een service monteur uit Engeland die live meekijkt in de auto en vervolgens wat testjes voorstelt. Later weer contact gehad over verloop van de ticket. Allemaal uitstekend, snel, correct en zonder moeite van mij afgehandeld.

Het zal vast zo zijn dat een veel duurdere auto (EQE/EQS) luxer is maar daar betaal je dan ook tenminste €20k meer voor.

Is jouw ervaring misschien met Tesla's uit de VS? Model S misschien of een 2019 Model 3?
cascer1 @0vestel028 maart 2024 15:21
Range is inderdaad zeker bij de betaalbare modellen wel een dingetje, maar gebrek aan oplaadmogelijkheden vind ik ondertussen toch echt wel een drogreden. In iedere straat waar ik kom staan ondertussen van die palen. Misschien dat de zakelijke rijders toch van hun werkgever niet alle palen mogen gebruiken dat het aanbod daardoor kleiner lijkt?
Ruw ER @0vestel028 maart 2024 15:32
Ik hoor het juist andersom. Of een loeisnelle luxe D segment auto leasen (model 3 of y), of een b of c segment benzine auto met drie pitter turbo tor en 120pk. Dat is de keuze die mensen hebben. Dan kies je elektrisch.

Mijn broer doet 35k km per jaar in een 2019 audi e-tron. Range van dat ding is om te janken. Als hij het al kan...
Clubbtraxx @0vestel028 maart 2024 17:20
Na 'gebrek aan build quality bij tesla' ben ik gestopt met lezen...
Ja ik heb er zelf een dus ik weet uit ervaring hoe de bouwkwaliteit is.
Net zoals zovele tests al uitwezen is er nog maar verdomd weinig mis mee met een nieuwe model 3.
Fermion @david-v28 maart 2024 15:43
Wel, ik hoop dat ik jouw niet veras, wij rijden bijna 4 a 5 jaar lang rond met twee EV’s. Geluk dat ze in de lease zijn, ze zijnde duur voor een particuliere aanschaf. Maar wat heb ik geleerd:

- Er zit een harde eind datum vast aan al dat slimme electronica.
- Thuis opladen kost juist meer als je de 10.000 kWh grens passeert.
- Verzwaren van je 3x25A naar 35A idioot duurder.
- Voordeel zonnepanelen is er niet, overdag niet thuis geparkeerd.
- 460km blijft weinig, met een diesel haalde ik op lange afstanden makkelijk 900~1100 km.
- Tussenstops opladen niet zo een drama, maar liever toch niet (waar blijven die grote accu pakketten)
- Je slimme oplaadpaal thuis is een dure hobby als het stuk gaat.
- Publiek laden onduidelijk wat de prijzen zijn, of je wordt extra aangeslagen omdat je auto maar aan de laadpaal hangt.
- De rest waarde van een EV blijkt toch stuk lager te zijn.
- De aankomende duurdere wegenbelasting.
- De duurdere verzekering.

Wellicht over 10 jaar is alles beter, denk het niet.
Mirved @Fermion28 maart 2024 15:56
- Er zit een harde eind datum vast aan al dat slimme electronica.
En die is? In de lease valt het onder onderhoud anders onder garantie lijkt mij.
- Thuis opladen kost juist meer als je de 10.000 kWh grens passeert.
Dat is dan ook wel bizar veel. Zeker als je terug levert met zonnepanelen.
- Verzwaren van je 3x25A naar 35A idioot duurder.
waarom moet dat?
- Voordeel zonnepanelen is er niet, overdag niet thuis geparkeerd.
Salderen?
- 460km blijft weinig, met een diesel haalde ik op lange afstanden makkelijk 900~1100 km.
Als je 400km hebt gereden wil je toch wel even stoppen om te plassen/eten/drinken etc. In die tijd is een moderne EV alweer flink geladen.
- Tussenstops opladen niet zo een drama, maar liever toch niet (waar blijven die grote accu pakketten)
Lijkt mij niet meer dan normaal dat je iedere paar uur even stopt...
- Je slimme oplaadpaal thuis is een dure hobby als het stuk gaat.
Garantie? maar dit kan je net zo goed zeggen van alle bewegende onderdelen in een benzine auto die stuk kunnen gaan.
- Publiek laden onduidelijk wat de prijzen zijn, of je wordt extra aangeslagen omdat je auto maar aan de laadpaal hangt.
Appje openen en kijken op je smartphone wat het tarief is.
- De rest waarde van een EV blijkt toch stuk lager te zijn.
Dat is door beleid van Tesla met hun prijs verlagingen.
- De aankomende duurdere wegenbelasting.
Is nog onzeker. En is dus een voordeel dat komt te vervallen. Geen nadeel.
- De duurdere verzekering.
De meeste EVs zijn duurder dan de gemiddelde auto. Als je voor dezelfde prijs een vergelijkbare benzine auto koopt ben je even veel aan verzekering kwijt.

De lagere benzinekosten, lagere onderhoudskosten, fijnere rijervaring, minder schadelijke uitstoot in je woonomgeving en altijd vol weg rijden hoor ik je dan gek genoeg niet over.

Persoonlijk kan ik mij hier totaal niet in vinden en wil ik zeker niet terug naar een benzine auto. Ervaar echt totaal geen nadeel.
Ryaka @Fermion28 maart 2024 16:07
Een deel van je verhaal kan ik bevestigen, een deel wil ik nuanceren. wij rijden intussen al 8 jaar elektrisch particulier. Break-even punt was na ±6,5 jaar bereikt, nu is de wagen fundamenteel goedkoper dan elke ICE die we ooit gehad hebben. Is nu wel vertraagd door de gestegen stroomprijs. Wagen origineel gekocht met subsidie + groepsaankoop voor ±€28K na verhoogde overname bleef er nog minder dan 18K over

- Slimme Electronica -> Heel simpel opgelost door een houder en smartphone
- Thuis Opladen -> Maakt wel wat verschil, wij laden thuis maar met 3,6kW, wordt deels door slimme laadpaal opgevangen zodat die maximaal gebruik maakt van de zonnepanelen/Thuis batterij
- Na 8 jaar is de soc nog 92% haalt nog effectief ±300km, maar je merkt het wel in de power-output bij bvb. snel vertrekken
- Nog steeds onze eerste laadpal -> €500 in aankoop

Waar ik 100% mee akkoord ben:
- Restwaarde is om van te huilen -> Volgens fabrikant zou het ergens rond de 10K moeten liggen, reeel -> 3a4K
- Verzekering was goedkoper -> Speciale formule voor EV's
- Wegenbelasting was/is nog steeds goedkoper (BE)
- Onderhoud -> Minder & Goedkoper
- Reëel verbruik om ongeveer tussen de 800 a 1000km/week te rijden €60

[Reactie gewijzigd door Ryaka op 22 juli 2024 23:44]

Navi @Fermion28 maart 2024 19:13
3x35 is totaal niet nodig en boven 10000 kwh per jaar wordt de energiebelasting toch juist lager? Waarom is het dan duurder?
JackBol @Fermion28 maart 2024 14:49
Ik rijd al 7 jaar EV en ik kan de keren dat ik bij Fastned heb geladen op 1 hand tellen. Mijn eerste auto had een range van 300km en mijn huidige auto heeft een range van bijna 600km. Laden thuis is gratis en ik heb onderweg nooit te kort. Ik zie de waarde er niet van in.
Odie @Fermion28 maart 2024 19:59
Welke negatieve verhalen? Ik heb de volgende EV net voor de deur gezet. In Noorwegen is nu 80% van alle nieuwe verkopen een EV en ook in Nederland stijgt het aandeel jaar na jaar. Het moet ook wel want over 11 jaar mag er alleen nog maar EV zero emission mag zijn. Alle EV haters ten spijt, dit gaat gewoon gebeuren.
ucsdcom @joker197728 maart 2024 14:09
Ik zou bij een bedrijf met deze geschiedenis nooit EBIDTA gebruiken om aan te geven of een bedrijf financieel is. Er is een gigantische schuldenlast (>160 miljoen) en die neemt tot nu toe alleen maar toe per jaar.

a) Er is jaar op jaar verlies geboekt en de rente-last is relatief hoog (7.7 miljoen EURO meer dan 10% van hun omzet!)
b) De toekomst-markt is, gek genoeg, helemaal niet zo zeker voor dit bedrijf. Ontwikkeling daarop is onduidelijk op de langere termijn, zeker omdat als er straks een structuur komt met thuisaccu's die mensen kunnen inzetten om EV bij te laden / in te zetten dit nogal wat invloed heeft op het gebruik van een snellader aan de weg.
c) Omzet knalde omhoog, maar dat komt omdat de prijs per kWh zo gigantisch volatiel is geweest.

Zo zijn er nog wel wat meer pijnpunten te noemen. Ikzelf pieker niet om hier geld in te steken, het is nog net geen bodemloze put.
Goede input!

Aan de andere kant zijn er ook positieve dingen te melden:

je business bestaat bij een zich ontwikkelende markt vooral om marktaandeel op te bouwen en dit staat of valt in het geval van snellaad aanbieders met het hebben van goede locaties die aantrekkelijk zijn voor gebruikers. Fastnet heeft veel geinvesteerd in het verkrijgen van goede locaties. Op dit moment in de groeicurve kan je dit nog als belangrijker beschouwen dan het maken van winst. Als je namelijk een aantrekkelijk snellaad netwerk opzet, dan kan je klanten aan je gaan binden met andere services en producten, zoals abonnementen, maandkaarten en andere laadpas oplossingen.

EV rijders willen ook geen onzekerheid, dus je bind je pas aan een partij die overal aanwezig is en die beschikbaar is op de goede plaatsten tegen de juiste prijs.

Vraag om daarbij te stellen: ze hebben momenteel best wat goede locaties kunnen wegkapen voor de neus van Ionity en co. En zijn aan het uitbreiden om een herkenbaar merk te worden in heel Europa.

Ondanks dat er thuisaccu's komen: de snelladers worden voornamelijk gebruikt door klanten op doorreis en lange afstands reizigers. De range van auto's wordt beter, maar ook de snellaad capaciteiten worden beter.

Nu wil iedereen een zo groot mogelijke accu. Binnen enkele jaren wil iedereen die weinig rijd eerder een betaalbare auto. Als dit dan toch een EV moet zijn, dan kan je bezuinigen door een EV met een relatief kleine accu te kopen die wel kan snelladen. Dan ben je in 10 of 15 minuten alweer een behoorlijk eind onderweg. Voor de juiste prijs zou Fastnet dan een place to be kunnen zijn.

En wie weet kan er nog winst behaald worden op de energiemarkt door goedkoop in te kopen en duur te verkopen. Laat staan dat ze zelf een zonnefarm met accu's bouwen in de buurt etc.

Zowel in het abonnements model kan je nog wel flink wat innovatiever zijn in het werven van klanten. Als bij het terugdringen van je aankoopkosten van de energie. Batterijen bij veel gebruikte laadpleinen? Inkopen als er energie overschot is en dit enkele uren later weer duur verkopen? Kortom een vergoeding opstrijken voor het balanceren van het net.

Etc.

Op dit moment zou ik nog steeds niet durven te investeren in dit bedrijf. Vooral niet omdat het te gemakkelijk is, om dit winst te laten lijken. Terwijl er enorm risico volle verliezen worden geleden.
Maar op zich is er zeker voldoende ruimte om hier echt wat van te maken.
Psycho_Mantis @joker197728 maart 2024 14:41
Dat thuisaccu verhaal is niet relevant. Een aantal mensen zullen dat gaan doen ooit.
Maar een groot deel van de mensen heeft geen eigen garage of oprit om hun auto te koppelen aan huis.
joker1977 @Psycho_Mantis28 maart 2024 14:50
Misschien, ik ken de cijfers niet. Maar een groot deel van de mensen zet dan liever de auto aan een laadpaal in de straat/wijk met een lagere prijs per kWh dan een snellader. Zeker als je kilometrage planbaar is en je actie-radius veel groter is dan je dag-verbruik.
Odie @joker197728 maart 2024 20:00
We kunnen nooit elke parkeerplaats van een laser voorzien.
joker1977 @Odie29 maart 2024 07:23
Vermoedelijk niet, maar dat hoeft ook niet. Tenslotte hebben we ook minder tankstations dan benzine-auto's.

Als de gemiddelde Nederlander 1x per week moet laden, dan is 1:6 plekken waarschijnlijk al afdoende. Faciliteer laden op het werk en die verhouding kan nog meer naar beneden. Je kunt dan met een gezonde mix van thuisladen, straatladen, op werk laden én snelladers langs de snelweg een heel eind komen, schat ik zo in.

(let wel: Ik ga even voorbij aan de huidige problemen op het lokale energie-net, als die in de toekomst kunnen worden opgelost voorzie ik meer in een mix).

Op de langere termijn kan ik me voorstellen dat autonoom rijdende auto's buiten de stad gaan parkeren na thuiskomst om daar te laden. Dat soort initiatieven kun je prima van de grond krijgen zodra de wetgeving rond is aangaande autonomisch rijden en men afdoende wordt gestimuleerd om de auto niet meer "voor de deur" te hebben 24/7.
knakworst @muffer28 maart 2024 13:11
Je laat er wel een heleboel dingen uit. EBITDA is earnings before interest, depreciation, taxes en amortization. Voor een schulden beladen bedrijf, is de interest weglaten, best wel een wezenlijke component. Ook de depreciation, afschrijving op alle investeringen, die maar blijven komen, een wezenlijke component. Het nettoverlies, van 19 miljoen euro, zegt in mijn ogen meer. Oftewel, het bedrijf moet nog wat doorgroeien qua omzet, voordat de vlag echt uitkan.
Frame164 @muffer28 maart 2024 13:31
Inderdaad. Op het moment dat je een positieve EBIDTA hebt bereikt kan je beginnen met aflossen van schulden en/of verder investeren zonder extra geld van investeerders.
joker1977 @Frame16428 maart 2024 13:49
Ehh, nee? Fastned kan op dit moment "niet eens" de rentelast dragen van haar bestaande schulden, dat betekent dat ze juist verder in de schulden zakt. En alsof dat nog niet erg genoeg is, komt de belastingdienst ook nog wat geld ophalen. Daardoor komen ze nog verder in de schulden.

Dus nee, dit is precies de reden waarom dit soort acroniemen prachtig zijn, maar geen goed beeld geven van de actuele financiële situatie van Fastned: Ze noemen dit een positief resultaat, maar er moet gewoon gezocht worden naar nieuwe kapitaal-injecties - anders dreigt een surseance van betaling.
PolarBear @muffer28 maart 2024 13:51
Alleen heeft Fastned geen positieve EBIDTA.
mjtdevries @PolarBear28 maart 2024 15:34
pag 36 van het jaarverslag laat toch echt een positive EBIDTA zien.
Hansie9999 @nietorigineel28 maart 2024 13:21
Goh,

zo doen de grote jongens het dus , ROFL :)

Als ik al mijn inkomsten bij elkaar tel en dan NIET mijn huislening er af trek, NIET mijn belastingen er af trek en NIET het feit dat ik nog spullen gekocht heb vorig jaar die ik zogezegd nog moet "afschrijven" dit jaar.

tja, als ik dan GEEN positief resultaat zou hebben op mijn bankrekening, zou het heel erg zijn,

en hier hebben ze na al dit te doen NOG 19 miljoen verlies en blijkbaar kan je dat een positief resultaat noemen ?

Tja, de CEO zal positief moeten kunnen doen om zijn loon te verantwoorden aan de investeerders zeker ??
Lt.Mitchell @Hansie999928 maart 2024 13:31
Je zit in de juiste richting maar vergeet dat je economisch gezien een investering op max 10 jaar kan afschrijven. De aankoop van die gronden, bouw stations etc moeten dus op 10 jaar terugverdiend zijn, terwijl die wel meer dan 10 jaar gaan meegaan (en omzet gaan genereren).

Jouw huislening is waarschijnlijk op 20 of 25 jaar afgeschreven. Dus zonder de afschrijftabellen te kennen kan je eigenlijk weinig kwijt over dit resultaat.
Frame164 @Hansie999928 maart 2024 13:39
Vergelijk het met een student: die heeft een basisbeurs, wat geld van z'n ouders, heeft een baantje (de revenue) en leent de rest erbij (geld van investeerders) om rond te komen en niet om te vallen van de honger. Op een gegeven moment is de studie voltooid en gaat er geld verdient worden waarmee schulden worden afbetaald.

Zegt de student tijdens zijn studie dat het allemaal goed gaat om zijn ouders tevreden te houden? Of ziet de student die kosten en bijbehorende schulden als investering voor toekomstige groei en winst?
kameleon20 @nietorigineel28 maart 2024 12:59
Geen idee. Misschien dat hier 40 miljoen aan investeringen voor nieuwe stations in zitten, en dat het zich nog terug gaat verdienen.

Schijnbaar vinden ze dit een positief resultaat, dus het zal aan de verwachtingen voldaan hebben of dit overtroffen hebben.

[Reactie gewijzigd door kameleon20 op 22 juli 2024 23:44]

nietorigineel @kameleon2028 maart 2024 13:02
Waarschijn hoe Fastned het zelf probeert te verkopen, en door tweakers gewoon overgenomen als ik moet gokken.
watercoolertje @nietorigineel28 maart 2024 13:11
Waarschijn hoe Fastned het zelf probeert te verkopen
Het verlies staat ook gewoon netjes in het artikel, is dus ook niet dat gedrag wat jij probeert te suggereren...
als ik moet gokken
Dat hoeft dus niet, je kon gewoon het artikel volledig lezen :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 23:44]

nietorigineel @watercoolertje28 maart 2024 13:21
De keuze om als kop 'positief resultaat' te melden is opmerkelijk als je het hele artikel leest, maar misschien ligt dat aan mij.

Misschien mis ik iets, maar ik zag geen link naar de bron, vandaar het gokken dat dit is overgenomen uit een persbericht door fastned zelf gefabriceerd.
Frame164 @nietorigineel28 maart 2024 13:32
https://content.presspage...3websiteversion.pdf?10000

Het zijn prima resultaten.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 22 juli 2024 23:44]

joker1977 @Frame16428 maart 2024 13:51
Haha. Je draait een netto-verlies, je kunt je eigen rentelasten niet eens dragen en dat noemen we een "prima resultaten" - in een booming business waar ze de afgelopen twee jaar de wind in de zeilen kunnen nemen.

Ik weet niet hoor, maar ik trap niet in een marketing-praatje van een jaarverslag ;)
Artz @joker197728 maart 2024 18:02
Zie ook deze serie verhalen van een paar jaar terug van Follow the Money.
https://www.ftm.nl/artike...-fake-it-till-you-make-it
Coolstart @partyondude28 maart 2024 13:53
De vraag is hoeveel kwh ze verkopen aan €0,80 cent per kWh. Dat is dubbel zoveel dan bijv een Tesla Supercharger of thuisladen. Ik zie veel stations gewoon leeg staan.

Ze focussen natuurlijk op mensen die geen andere keuze hebben dan even bij te laden. Bijv als je op reis bent of vergeten te laden bent.

Als je dat af en toe doet valt het mee maar op reis rekent dat toch wel door. Vorig jaar heb ik 3600km gereden in Europa aan 180wh/km. Dus 648 kWh. Aan 80cent zou dat €518 geweest zijn. Via Tesla super charger zou dat €260 geweest zijn. Dat is verlaagd tot €200 omdat ik 2x goedkoop kon laden aan een hotel.

Btw, €200 voor 3600km is echt goedkoop. Met een benzine zou dat het dubbele geweest zijn. Hangt wat van het land af.

En 252liter benzine = +- 2500 kwh VS 648kwh elektrisch. Het is wel degelijk efficient :)
Finraziel @Coolstart28 maart 2024 14:13
252 liter op 3600 km is ook niet een bijster zuinige benzine auto natuurlijk, dat is ongeveer 1 op 14. Nou zal dat niet slecht zijn als het om een hele dikke bak gaat, maar mijn eigen Suzuki Baleno bv die wel licht is maar ruim zat haalt vrij makkelijk 1 op 22 op lange stukken, dan kom ik uit op 164 liter en is het verschil zo groot niet meer en zeker ruim goedkoper dan met die 80 cent... Veel full hybrids (die van mij is een 'smart', oftewel eigenlijk nauwelijks) zijn nog zuiniger.

Niet dat we dan dus maar allemaal benzine moeten blijven rijden, maar electrisch rijden is vaak helemaal niet zo interessant meer als je niet het merendeel thuis kunt laden (en dan bij voorkeur met eigen zonnestroom).
vlaag @partyondude28 maart 2024 15:00
een lagere prijs zal deels opgevangen worden door meer bezoekers. vind het nu zo duur dat ik er alleen sta als het strict noodzakelijk is
reinouts @vlaag29 maart 2024 19:31
Beetje vreemde redenering. Met een benzineauto sta je toch ook bij het tankstation omdat het strikt noodzakelijk is? Daarbij heb je helemaal geen keus om thuis te laden.
vlaag @reinouts30 maart 2024 14:24
Met een benzineauto tank ik ook liever om de hoek dan aan de dure snelweg.

Bij Tesla superchargen of thuis laden zijn mijn twee standaard oplossingen wat prima werkt, de auto komt ver genoeg. Als ik dan echt voor het gemak ga of even niet anders kan dan reken ik op Fastned, wat een prima alternatief is. Ook daar is de auto gekoppeld en start het laden meteen bij insteken.
DeMolT. @Blasterxp28 maart 2024 12:39
Want het doel van een commercieel bedrijf is, geen winst maken?
Frame164 @DeMolT.28 maart 2024 13:41
Het doel van een bedrijf is continuiteit voor de stakeholders realiseren. Op termijn hoort winst daarbij maar een bedrijf dat in de groei zit maakt verliezen. Of heb jij het toverrecept om een groot bedrijf uit de grond te stampen dat vanaf dag 1 winst maakt in een nieuw te ontwikkelen markt?
DeMolT. @Frame16428 maart 2024 14:08
Ik denk dat je het verkeerd hebt gelezen.
RobbieHifi @Blasterxp28 maart 2024 12:40
Tis nog niet echt een mega marge.
Odie @RobbieHifi28 maart 2024 20:06
Zakelijk stroom inkopen kost een schijntje vergeleken met wat jij en ik inkopen. Zeker grootverbruikers betalen centen per kWh… of minder. Tata betaalt naar ik lees minder dan 0,15 cent per kWh. Cent ja, geen euro.

https://www.energievergel...lasting-en-dit-betaal-jij
RobbieHifi @Odie30 maart 2024 11:01
Yep, maar een snellader is ook niet gratis. Dus de infra kost het nodige ook voor FastNed. Ze maken nog steeds geen winst, dus is echt geen kip met de gouden eieren.
Odie @RobbieHifi30 maart 2024 11:39
Nog niet.
MarcelGo @Blasterxp28 maart 2024 12:39
Als de investeringen terugverdiend zijn.....
LOTG @Blasterxp28 maart 2024 12:42
Hoezo zou die omlaag kunnen? Als ze nu een positief resultaat boeken hebben ze dus nog jaren aan verlies weg te werken. Als de prijzen omlaag gaan betekend dat niet dat ze nog steeds een positief resultaat boeken.

Sowieso hebben ze nog een netto verlies van 19.3 miljoen.
Fastned wist voor de aftrek van onder meer rentes, belastingen en afschrijvingen een positief resultaat te boeken over 2023, met dank aan zijn snelle groei.
Dus voor een berg aan onkosten was het positief.
Dat resultaat kwam uit op 4,6 miljoen euro, met een nettoverlies van 19,3 miljoen euro. Dat nettoverlies is 2,7 miljoen euro lager dan in 2022.
Er zit dus een stijgende lijn in maar ze zijn nog niet echt uit de rode cijfers.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 22 juli 2024 23:44]

1234567y @Blasterxp28 maart 2024 13:22
Meer dan 60 cent per Kw is gewoon belachelijk. Ik rij wel naar een Tesla lader.
ApexAlpha 28 maart 2024 12:42
Fastned wist voor de aftrek van onder meer rentes, belastingen en afschrijvingen een positief resultaat te boeken over 2023, met dank aan zijn snelle groei.
Dit is dus EBITDA... En dit lijkt mij typisch een geval waarbij je géén ebitda wil gebruiken.

FastNed moet gigantisch investeren in snellaadplekken en die vervolgens over tientallen jaren terug verdienen. De grootste kostenpost voor FastNed zit dus (naast personeel denk ik) in het financieren van de snelladers en het afschrijven van die apparatuur.

Als je dus zowel rente als afschrijvingen niet meerekent dan mis je een flink deel van het plaatje.

Beetje net als zeggen: "Voor de kosten van de hypotheek, auto en levensonderhoud heb ik genoeg inkomsten om met pensioen te gaan."
Blokker_1999
@ApexAlpha28 maart 2024 12:56
Winst op de EBITDA is uiteraard een eerste stap, maar op het einde van de rit maakt het bedrijf dus nog altijd verlies daar het betalen van interesten of het wegcijferen van afschrijvingen nu eenmaal niet optioneel zijn.
Frame164 @ApexAlpha28 maart 2024 13:42
Door een positieve EBITDA kunnen ze gigantisch blijven investeren.
Keypunchie 28 maart 2024 12:44
Ik ben ff een beetje in de war. Wat is die 4,6 miljoen "positief" resultaat? Omzet (+60,5) vs. winst (-19,3) snap ik, maar is dit dan de EBITDA ofzo?
morphje @Keypunchie28 maart 2024 13:00
EBITDA is inderdaad het resultaat. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization.

Resultaat is eigenlijk een foutief woord voor dit soort rapportages, omdat er een bepaalde verwachting aan het woord zit. EBITDA is weer te vaag als je kijkt naar de woorden en zo is het ook bedoeld.

Uiteindelijk is EBITDA een getal waarmee je de potentie van een bedrijf kan aflezen, maar je hebt de rest van de feiten nodig voordat je een totaal beeld hebt. Maar het bekt wel lekker voor de marketing van het bedrijf.
Frame164 @morphje28 maart 2024 13:43
In het financial report wordt het dan ook helemaal geen resultaat genoemd. Dat is de vertaling van een DPG journalist die misschien wat minder kaas heeft gegeten van financial reports.
morphje @Frame16428 maart 2024 15:24
Binnen ons bedrijf is EBITDA ook vertaald als resultaat en binnen een gezond netto winst bedrijf is dat ook helemaal geen probleem. En als je googelt op de betekenis van ebitda in het nederlandse economische verkeer dan zie je het woord resultaat ook heel veel terugkomen.

Dus ja, ik denk dat de vertaling door de journalist wel degelijk correct is (hoewel waarschijnlijk te beperkend)
morphje 28 maart 2024 12:44
De getallen die hier genoemd worden (en de getallen in het nieuwsbericht van fastned zelf) zijn eigenlijk totaal betekenisloos. Voorbeeldje: 99 GWh hernieuwbaar. Ja leuk, maar hoeveel energie in totaal? En hoeveel is werkelijk hernieuwbaar op moment van productie en hoeveel via inkoop van CO2 certificaten? aka greenwashing? En dat jaarverslag is minimaal 88 pagina's groot, succes met kritisch lezen.

Ik zie ook een belangrijk woord NETTO verlies, maar wel een positief resultaat. EBITDA is dan ook een leuk boekhoudkundig truukje, maar kijk vooral naar de definitie: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Het resultaat zegt dus helemaal niks over de winstgevendheid van een bedrijf. Het is gewoon verlies, want er moet nog steeds belasting betaald worden.

Maar het klinkt leuk voor de berichtgeving. Positief resultaat. (na wat aanpassingen van definities en een zeer mooi marketing selectie van getallen die positief overkomen)

edit: ah, totaal volume verkochte energie is 99 GWh. Gezien de energiemix in nederland nog steeds niet 100% groen is, noch het verbruik afgestemd is met de productie van groene energie is mijn vermoeden (uiteraard) weer bevestigd. Het is op basis van groene certificaten en de "vermeden CO2 uitstoot" puur op basis van rekenkundige truukjes waar het werkelijke milieu helaas weinig informatie aan heeft.

[Reactie gewijzigd door morphje op 22 juli 2024 23:44]

PolarBear @morphje28 maart 2024 13:54
Het is gewoon verlies, want er moet nog steeds belasting betaald worden.
Nou belasting betalen is niet het issue bij Fastned. Die zitten in de afschrijvingen en financieringslasten.
smesjz 28 maart 2024 12:46
Ik denk dat Quote een beter beeld geeft via https://www.quotenet.nl/z...bers-langezaal-quote-500/

De rente die ze moeten betalen is meer dan EBITDA dus onder de streep moet er geld bij. Dat je operationeel in de plus zit is goed maar zegt niet alles.
morphje @smesjz28 maart 2024 12:57
Het staat in feite al in het bericht. Er is sprake van een netto verlies en dat is uiteindelijk wat onder streep telt.

EBITDA is in dat geval een leuk rekenkundig grapje. Maar onder de streep moet dat restbedrag nog steeds opgehoest worden.
PolarBear 28 maart 2024 12:47
Ik weet niet waar deze getallen vandaan komen maar als ik ze zelf opzoek bij Fastned kom ik op dit verslag voor 2023 uit.

En daar staat toch echt een operationeel verlies van 12 miljoen. En een totaal verlies van 19,2 miljoen.
morphje @PolarBear28 maart 2024 13:04
er staat ook in het bericht dat er sprake is van een netto verlies. Resultaat is een woord waarmee een bepaalde verwachting geschept wordt, maar in financiele termen is het puur de omzet minus de operationele kosten.

EBITDA (de feitelijke afkorting waar het omgaat en waar de vertaling resultaat van gemaakt is) zegt werkelijk wat het betekend. Namelijk: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization.

20 jaar geleden leerde ik op school een ander woord: Bruto winst. Maar ook dat is eigenlijk net zo'n relatief vage defintie
PolarBear @morphje28 maart 2024 13:49
Operationeel verlies is voor belastingen, afschrijvigen, rente betalingen en belastingen. Als je op het linkje klikt voor 2023 en dan naar pagina 91 gaat zie je het zelf.

Moet mijzelf even corrigeren, in het jaarverslag zijn de afschrijvingen meegenomen in het operationeel resultaat.
8.2 Administrative expenses

Depreciation of property, plant and equipment 13,736
Depreciation of right-of-use-assets 2,461

[Reactie gewijzigd door PolarBear op 22 juli 2024 23:44]

Justevo @PolarBear28 maart 2024 13:13
Een positief resultaat, ja zo kun je het ook spinnen natuurlijk.

We hadden verwacht 25 miljoen verlies te lijden maar het is maar 19 geworden. Ergo; positief!
Frame164 @Justevo28 maart 2024 13:44
De kop klopt niet. Het financial report van Fastned klopt wel.
AgeOfPanic 28 maart 2024 13:23
Tarieven zijn inderdaad hoog, maar aan de andere kant werken de opladers wel echt goed en hebben ze in Nederland inmiddels zo'n goed netwerk dat je je geen zorgen hoeft te maken als je toch meer km moet rijden in een dag. Dat is natuurlijk nu ook hun doel. Een groot marktaandeel vergaren door overal aanwezig te zijn. Ben benieuwd wat er gebeurd als ze de fase van start-up voorbij zijn.
JelleDekkers 28 maart 2024 13:45
Deze titel is echt zeer misleidend.

"Fastned boekt voor het eerst positief resultaat" zou suggereren dat Fastned voor het eerst een positieve EBIT of EBITDA heeft, ook wel 'bedrijfsresultaat' genoemd in het Nederlands. Het gaat hiet echter om minder verlies. dat is iets heel anders.

Volgens het jaarverslag was de EBITDA in 2023 -12 mln, in 2022 -14 mln. De nettowinst (dus na belasting, rentekosten e.d.) was in 2023 -19 mln tegenover-22 mln in 2022.

Als financestudent zeg ik: pas deze titel alsjeblieft aan, want dit is gewoon foute verslaggeving.

Tevens mis ik altijd weer de bronnen bij Tweakers. De kwaliteit van journalistiek gaat iedere dag achteruit hier.

[Reactie gewijzigd door JelleDekkers op 22 juli 2024 23:44]

Alxndr 28 maart 2024 14:17
Dit is toch gewoon een misleidende titel? Hoezo 'resultaat', volgens wat voor definitie?

Leuk dat ze voor ze dat ze voor "rentes, belastingen en afschrijvingen" geld hadden, maar ze draaien dus nog gewoon keihard verlies. Ruim 50.000 per dag, iedere dag. Dat komt neer op 20 cent per kWh...

Wat is op basis van hun kosten de breakeven omzet in verkochte stroom? 400 GWh? 1 TWh? Nog meer? Kunnen ze dat halen met hun huidige netwerk (wat is de bezettingsgraad)

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