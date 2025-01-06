Fastned verhoogt laadtarieven in Nederland en België met 4 tot 5 cent per kWh

Fastned heeft met ingang van maandag de laadprijzen verhoogd in Nederland en België. Het bedrijf doet dit vanwege 'inflatie, toegenomen belasting en toegenomen kosten'. Het laadtarief stijgt in Nederland met 5 cent en in België met 4 cent.

Snelladen kost bij Fastned per direct 0,74 euro per kWh in Nederland en 0,73 euro per kWh in België. Dat blijkt uit een geüpdatete tarievenlijst van het bedrijf. Voorheen kostte laden in beide landen 0,69 euro. Fastned zegt dat de prijsverhoging 'een deel' van de kostenverhoging dekt. Inclusief Gold-lidmaatschap, dat 11,99 euro per maand kost, worden de tarieven 0,51 euro in België en 0,52 euro in Nederland. De tariefverhoging werd het eerst opgemerkt door LaadpasTop10.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 14:52
248 • submitter: Hachy

06-01-2025 • 14:52

248

Submitter: Hachy

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Reacties (248)

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Bark_At_The_Cat 6 januari 2025 14:55
Weet iemand waarom het eigenlijk zoveel goedkoper is om te snelladen bij Tesla? Wordt dat gesubsidieerd vanuit de autoverkoop- en/of onderhoud? Of zit het in goedkopere locaties?
Yariva Moderator internet & netwerken @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 14:58
Ik heb hier 3 jaar geleden een mail over gestuurd naar Fastned. Het systeem en de app is briljant. Het feit dat je kan komen aanrijden, stekker erin en automatisch de rekening krijgt zonder een scherm aan te raken of app te openen is echt top.

Maar ik ga voor dat gemak niet een 2x zo dure rekening betalen. Dan laad ik wel bij Tesla die de boel heeft open gezet.

En ja, mijn principes zijn zeker wat waard met ome Musk. Maar niet 2x zoveel waard, dan concurreer je jezelf gewoon weg.
OllieMongollie @Yariva6 januari 2025 15:07
Ik vind 't vooral bijzonder dat men 't blijkbaar normaal vindt dat 't laden langs de snelweg letterlijk 2x zo duur is, dan wanneer je 't doet bij een publieke laadpaal of bij Tesla. Ik snap 't gemak etc, maar 2x zo duur is gewoon bizar.

Je zou de liter prijs van benzine eens op E4,30 moeten zetten. Dan is 't land te klein.
Smuey @OllieMongollie6 januari 2025 15:21
Maar tanken is langs de snelweg meestal ook (fors) duurder dan in een dorpje. Niet 2x zo duur, maar het kan behoorlijk schelen. Ik ben het absoluut met je eens dat we dat helemaal niet normaal zouden moeten vinden, maar dat is wel hoe het is.
xxs @Smuey6 januari 2025 15:41
In Nederland is het zo dat de concessies voor tankstations langs de rijkswegen telkens opnieuw gegund worden voor een periode. Meetal gaat dat naar de hoogste bieder en dat moet terug verdiend worden door hogere brandstofprijzen.
loki504 @xxs6 januari 2025 16:14
en zover ik weet mag Fastned en tesla bv ook niet zomaar een paar laadpalen langs de weg plaatsen en tada... ook zijn snelladerpalen een flink stuk duurder als normale laadpalen.
ep667 @loki5046 januari 2025 16:20
Tesla is vaak zelfs goedkoper dan normale laadpalen. Zeker als de gemeente geen afgesproken tarief hanteert met een vaste aanbieder. Maar, zoals zo vaak met big tech, kan dit ook een tactiek zijn om zoveel mogelijk marktaandeel te krijgen, vervolgens concurrentie uit de weg te helpen en daarna de prijzen op te pompen.

Fastned is nu ongeveer even duur als tanken langs de snelweg. Rond de 12 cent per kilometer. Je zou denken dat ze zich dan uit de markt prijzen, maar de meeste mensen die daar laden hebben een laadpas 'van de zaak'. Die kijken niet op een centje meer of minder.
__fred__ @ep6676 januari 2025 19:04
Er is ook niet zoveel markt. Ik laad alleen bij Fastned als ik > 300km op een dag moet en tussendoor niet aan een laadpaal (bij mijn afspraak) kan of als ik ben vergeten te laden. Dat laatste heb ik nu uitgeautomatiseerd met appjes. Dus ik laad nog 2x per jaar bij fastned ofzo. Ze kunnen een euro vragen per kwh, ik laad het minimale tot ik thuiskom en dan overleef ik het nog. Denk dat er een hoop mensen zo inzitten.
Boy @__fred__6 januari 2025 20:52
uitgeautomatiseerd met appjes? Je bedoelt Shell Recharge app, ABRP e.d. om laadpunten te vinden?
__fred__ @Boy6 januari 2025 21:01
Nee thuis vergeten te laden. Homeassistant appt me in de avond als ik de volgende dag moet werken en de batterij < 50%
studiodubio @__fred__7 januari 2025 07:11
Oh nice! Heb je een voorbeeld yaml ervan?

Ik ‘vergat’ ook weleens te laden maar dat komt meer doordat de dynamische prijs hoog was. Een herinnering is dan wel handig
__fred__ @studiodubio7 januari 2025 15:39
alias: Notify Tesla charge.
description: ""
mode: single
triggers:
- at: "20:50:00"
trigger: time
conditions:
- condition: and
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.tesla_van_xxxxx_battery
below: 45
- condition: time
weekday:
- sun
- mon
- tue
- wed
- thu
- condition: state
entity_id: sensor.tesla_van_xxxxx_charging
state: disconnected
actions:
- data:
message: Tesla moet opgeladen worden voor morgen.
action: notify.notify

Deze is wel erg afhankelijk van Tessie en Notify, maar goed, je snapt het idee. Blijkt trouwens 45% te zijn ipv, 50%.

[Reactie gewijzigd door __fred__ op 7 januari 2025 15:40]

phoenix2149 @xxs6 januari 2025 18:52
Alleen er is geen (noemenswaardig) alternatief langs de snelweg dan fastnet* en die zijn onafhankelijk van het merk tankstation. Dus die zullen niet veranderen/verkocht worden lijkt me.

Tesla laders staan vaak ook niet echt langs de snelweg maar net er buiten bij een vd Valk of andere gelegenheid waar je een kopje koffie kunt halen. Misschien daarom mogelijk ook goedkoper ivm prijs om ruimte te huren?

Veel lease rijders, die juist eens aan de lader moeten als ze door het land (moeten) crossen maakt het geen reet uit wat het kost. Heb geen idee wat de kWh prijs is. Als hij het niet tot thuis haalt pak ik de eerste de beste.
edit:

*gastjes was een typo

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 7 januari 2025 15:28]

SeenD @phoenix21497 januari 2025 10:15
Ja, ik heb lease EV. I don't care wat de prijs is, ik heb geen thuislader, want dat is niet heel makkelijk te doen met hoe mijn huis is, en de administratieve rompslomp er om heen maakte het nog oninteressanter. Ik laad in de straat of bij de snellader, geen idee hoeveel het kost.

Maar ik ging in de zomer naar zuid frankrijk, en daar heb ik de kosten bij elkaar opgeteld, en dat was best hoog, veel hoger dan mn diesel megane die ik "vroeger" had. Prive is elektrischhet niet meer waard, ik vind extra betalen voor schonere emissie wel wat waard, maar niet zoveel.
phoenix2149 @SeenD7 januari 2025 15:25
Precies dat dus inderdaad.
  • Ik mag geen oprit van gemeente (situatie kan wel) want ja straatbeeld is belangrijker dan energie transitie..... Zonnepanelen kan ik niet gebruiken om auto op te laden dus MOET ook nog eens terug leveren.
    Ik was er net komen wonen en toen ging de hele straat op de shop waardoor heel makkelijk de oprit gerealiseerd kon worden was alleen maar een stuk groen 2m opschuiven/opofferen. Had uitgelegd dat het voor toekomstige EV was en zonnepanelen. Nee doen we niet je hebt een laadpunt binnen 100m
  • Dus: Moet aan straat laden, maar ja daar kleven de PHEV's op die vanaf 4 uur vol zijn. Klagen bij gemeente heeft geen zin want: "We gaan niet handhaven omdat er genoeg laadpalen zijn en geen landelijk beleid dus ingeplugd beteken OK"
  • Briefje op auto's met verzoek ruimte te maken voor stekkeraars worden verfrommeld en weg gegooid. Als je er wat van zegt noemen ze je een NSB-er want tja vragen om anderen een kans te geven is hetzelfde als landverraad.
Rijden privé een ICE tweedehands 2016 model facia en het is echt nog niet heel aantrekkelijk deze naar een EV om te zetten gezien de beperkingen die me opgelegd worden en het niet beschikbaar zijn van een laadpaal door klevers. Ik wil best een tweedehands EV maar is gewoon onaantrekkelijk op dit moment.

Nee het huidige beleid, onwillige houding gemeente(s) en asociaal gedrag mede stekkeraars demotiveert mij om prive over te gaan.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 7 januari 2025 15:32]

Marve79 @phoenix21497 januari 2025 18:35
EV's zijn toch dood, zelfs in China wil nu iedereen nu een PHEV, ten koste van EV.
phoenix2149 @Marve797 januari 2025 19:32
Weet niet hoor maar volgens mij is dat enige tijd al ontkracht. Niet zozeer dat er veel EV’s staan te vergaan, maar juist dat het gebruikte EV’s waren en alweer vernieuwd of uit auto-deel bedrijven komen die failliet zijn gegaan.

Bron: https://www.thedrive.com/...d-isnt-what-you-were-told

Het bezwaarlijke daar aan is dan toch nog dat de batterijen er wellicht nog in zitten wat weer veel grondstoffen kan hergebruiken. Iets van 90-95% van batterij kan zo in een nieuwe gegoten worden weer.

EV sales in China rijzen de pan uit het gaat echt heel goed. PHEV groeit ook wel nog steeds wat ik weer begrijpelijk is ivm mogelijke lange(re) afstanden daar en infrastructuur onderweg.

Bron: https://evboosters.com/ev...7%25%20in%20August%202023.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 7 januari 2025 19:37]

Marve79 @phoenix21497 januari 2025 20:56
Er worden meer phevs dan ev verkocht inmiddels:

https://cleantechnica.com...ow-plugins-full-report-2/
phoenix2149 @Marve798 januari 2025 08:22
Dank voor het delen. Dat is nog steeds goed nieuws eigenlijk.

Dat betekent dus dat de oude auto-markt vervangen wordt. Het artikel schrijft ook dat de BEV sales groeien met 37%, dus niet gedaald of ingezakt.

Dat betekent mogelijk dat andere alternatieven, zoals ICE dus vervangen worden met voornamelijk PHEV/EREV, maar ook BEV. Mijn inziens best goed nieuws en een goede stap voor veel mensen richting EV rijden. Blijkbaar is voor de mensen die een PHEV nemen een EV net niet goed genoeg.

Desondanks alleen maar ten goede komt van het milieu.
Powerblast @xxs6 januari 2025 17:30
Heeft daarnaast ook wel voor een groot deel te maken met: because we can. Hier bij mij in de buurt heb je twee tankstations van hetzelfde merk. 1 ligt op een drukkere baan (gewestweg) en wordt dus door veel verkeer gebruikt. Het tweede ligt letterlijk in de baan naar het dorp zelf, ongeveer 500m verder maar dan op een kleinere baan en tussen die twee zit al 15% prijsverschil. Wordt zelfs met dezelfde tankwagen belevert.
Xirt @Smuey6 januari 2025 15:46
Het verschil is dat je bij een benzine-auto de keuze hebt om even om te rijden voor een goedkopere literprijs waarbij je dan een klein beetje tijd verliest t.o.v. tanken aan de snelweg (laten we zeggen: 15m). Met een elektrische auto omrijden voor een goedekopere fastcharger kan vrijwel niet, want ze zijn allemaal duur. Het enige alternatief is dan om een slowcharger te nemen en dus veel tijd te verliezen (6 - 12 uur).
Tassadar32 @Xirt6 januari 2025 15:55
Uh, nee. Het verschil kan best behoorlijk zijn. Superchargers zitten meestal net van de snelweg af dus kost je een paar minuten extra maar scheelt je de helft van de prijs. Vaak kan je prima je reis plannen en FastNed vermijden door Superchargers te pakken.
kujinshi @Tassadar326 januari 2025 18:23
Voorbeeld kijkend naar Noord-Holland boven Noordzeekanaal (Haarlem, Amsterdam lijn). Kom je maar 2 Superchargers tegen in de hele provincie. Dat is flink omrijden, tot wel 30km, dat is een half uur rijden totdat je kan laden. Nee dat is slecht. Dan zijn er tientallen gewone laadstations al te vinden overal.
inktvis75 @kujinshi6 januari 2025 18:58
Het is in die regio inderdaad diep en diep treurig gesteld met laad-stations. Ik was vorig jaar in Den Helder en daar moest ik heel goed zoeken voor ik een 60kW vond, en zodra je Den Helder verlaten hebt is er heel lang niks, nada. Tenzij ik wat over het hoofd zag. Dat is hier in Friesland echt wel anders.
Voordeel van FastNed is dat het altijd probleemloos werkt, dat is bijv bij Shell wel anders, daar werkt het vaker niet dan wel.
The KOK @inktvis756 januari 2025 20:37
Nou, probeer maar eens vanaf Alkmaar (hoofdstad van Noord Holland) naar Leeuwarden (hoofdstad van Friesland) te rijden met een Tesla. Geen enkele Super Charger langs de 110km. Heen en weer is dus een uitdaging zonder een Fastned te pakken.
MrUnknown1898 @The KOK6 januari 2025 22:12
Hoofdstad van Noord-Holland is Haarlem, niet Alkmaar :)
inktvis75 @The KOK7 januari 2025 15:39
Drachten, bij Van Der Valk is een Super Charger, vlak daar bij hebben we nog Allego met 300kW. Mocht je het net allemaal niet halen: In Harlingen bij de McDonalds heb je een 50kW :)
Tassadar32 @The KOK7 januari 2025 20:24
110km twee kanten op kan prima met een Tesla :P
technopeuter @inktvis757 januari 2025 05:40
Dat Shell niet werkt lijkt gewoon bewuste obstructie ivm hun andere belangen
MrSnowflake @OllieMongollie6 januari 2025 15:11
Er is een wettelijke maximum prijs voor brandstof. Niet voor laadpalen.
duvekot @MrSnowflake6 januari 2025 15:19
Volgens mij alleen in België ... In Nederland is het volgens mij vrij ..
theturtle @MrSnowflake6 januari 2025 15:19
Dat galedt alleen in België, niet in Nederland.
jesse! @OllieMongollie6 januari 2025 16:36
Dit klopt niet altijd.
Ik laad voornamelijk bij Fastned, met een gold subscription, omdat dat dan 48ct per kWh was. Nu dan 52ct
Maar als ik bij een AC paal ga laden, betaal ik met Shell Recharge al zo'n 53ct per kWh.
Scheelt niet veel. Maar ik betaal voor AC laden tegenwoordig een bizar hoog blokkeer tarief.
Als ik mijn auto in de avond aan de lader hang, en in de ochtend er weer af haal, wat voor mij al veel gedoe is omdat ik regelmatig thuis werk en dus het huis even uit moet speciaal hiervoor, dan betaal ik al zo'n 9-12 euro per laadbeurt voor het gebruik van de paal. Daar komen dan nog de kWh kosten bovenop.

Zodoende is snelladen, ook al is dit veel duurder dan thuis laden, alsnog voordeliger dan aan zo'n AC lader hangen.

Tesla is een heel stuk goedkoper, alleen kan mijn auto (800v) helaas niet zo snel laden bij Tesla.
Bij Fastned haal ik 300+ kW, bij Tesla kom ik niet eens boven de 70 uit volgens mij.
Sliderhome @jesse!6 januari 2025 17:11
@jesse!
Je opmerking "thuis werk en dus het huis even uit moet speciaal hiervoor".
Daar is het speciaal voor gemaakt voor mensen die hem anders zouden laten staan en dan andere mensen die willen laden in de weg staan. ook voor de leverancier is het vervelend paal is bezet en geen inkomsten om dat er niemand anders kan staan.
Het blokkeer tarief. Zou eigenlijk nog hoger moeten.
jesse! @Sliderhome6 januari 2025 18:14
Oja, want met 10 aansluitingen in de buurt waarvan ik de enige ben die één plekje bezet houd, zorg ik voor minder inkomsten voor die leveranciers.. Het is gewoon om hun winst te vergroten en ze gebruiken dit als excuus.

Als het echt hiervoor was, zou het ook prima kunnen dat het pas in gaat als er echt plek tekort is. Nu moet je een soort boete gaan betalen terwijl er nog 9 auto's kunnen laden.

Ja tuurlijk is het niet overal zo, maar waarom dan wel overal zo doorvoeren. Imho is dat gewoon voor extra winst.
Verwijderd @jesse!6 januari 2025 22:21
Daar maak je wel een goed punt daar zou veel slimmer mee omgesprongen moeten worden. Het zou wel wat proactief vooruitziend blik vereisen maar bijvoorbeeld als er 10 palen gebundeld staan dat kleeftarief pas ingaat in mag gaan vanaf >75% bezetting
logix147 @jesse!7 januari 2025 00:54
Het is heel simpel: je benzine auto verplaatste je ook als je klaar was na gebruik.

Tenzij er expliciet vermeld staat je gewoon mag parkeren is het in mn gemeente klaar met laden moven beleid.

In 2017 kwam onze eerste paal op de VVE parkeerplaats, rare regeling hier want we staan gewoon op gemeente grond. Die hebben we tot 2024 augustus met nu totaal 24 full EVs en paar plugins gedeeld via een whatsapp groep.

Aangezien het hier druk is met parkeren moet je eigenlijk ‘s avonds altijd wel ruilen voor een gewone parkeerplaats wil je de plek vrijmaken en vaak is dat met 3 appjes per en 5 minuten tijd gefixt.

Sterker nog, bij 2 andere bewoners unlocken we gewoon de auto’s voor elkaar en verzetten ze dan gewoon zelf.

1ste keer paaltje kleven krijg je van ons een briefje. 2de keer zal iemand je echt wel aanspreken. En bij poging 3 heb je kans dat er een Ford bus van een zzper achter je auto staat.

Gelukkig als je hem belt zet die hem wel weg :-) als je beloofd daarmee te stoppen. Als je pech hebt krijg je van een BOA een prent want die checken hier regelmatig dat niet laden moven beleid tussen 9:17 - rare regels in m’n gemeente.

Laadpaal kleven is prima als je plek genoeg hebt, dan moet je die luxe van extra betalen er maar bijnemen.

Straks met terugleveren enzo dan wellicht is het onzin, nu pak je een plek die je niet nodig hebt terwijl iemand anders wellicht wel nodig heeft. Bij de 2 nieuwe plekken staat overigens een gewone P dus daar mag je van de gemeente staan als je niet aan het laden bent.

Prima dat er bij jou plek zat is, maar dat is lang niet overal zo.
jumbos7 @OllieMongollie6 januari 2025 16:25
Bij een vergelijking met benzine zal meespelen dat velen bij elektrisch rijden thuis kunnen opladen maar niemand thuis benzine kan tanken. Dat samen met het feit dat elektrisch rijden nog maar net uit de kinderschoenen is maakt dat de relatief schaarse laadpunten op de snelweg nog meer een luxeproduct is dan met benzine. En dus ook een relatief hogere prijs kunnen vragen voor diegenen die daar gebruik van maken. Dat gat zal als er meer elektrisch gereden worden vanzelf kleiner worden.
kujinshi @jumbos76 januari 2025 18:27
Eigenlijk niet, de meeste mensen in Nederland hebben geen eigen oprit. En met de elektrische auto toename in het verkeer (elke maand weer meer) wordt het aandeel dat thuis NIET kan opladen steeds groter.
jumbos7 @kujinshi6 januari 2025 19:19
De meeste mensen in Nederland hebben geen elektrische auto dus dat de meeste mensen geen eigen oprit hebben zegt nog niet veel. Het lijkt mij duidelijk de mensen met een oprit bovengemiddeld vaak een elektrische auto bezitten. In oktober 2024 waren er namelijk naar schatting 617.921 laadpunten aan huis tegenover zo'n 530.000 volledig elektrische auto's en ruim 350.000 plug-in hybrides.

bron: https://nederlandelektrisch.nl/actueel/verkoopcijfers

Het lijkt mij duidelijk dat een flink deel van de bezitters van een elektrische auto thuis kunnen laden. In ieder geval meer dan voldoende dat het de dynamiek van buitenhuis laden flink beïnvloed in vergelijking tot de benzineauto waar in principe niemand thuis kan tanken.

Nu zal die dynamiek in de toekomst kunnen veranderen wanneer steeds meer Nederlanders zonder oprit een elektrische auto nemen en die vooral zullen laden bij een laadpunt in de straat of buurt maar ook dat zal goedkoper blijven dan laden bij een laadpunt langs de snelweg.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 6 januari 2025 19:40]

Conrado @OllieMongollie6 januari 2025 15:35
Het grootste deel van de brandstofprijs is accijns en die is overal gelijk. Kijk je enkel naar de het brandstofdeel dan is tanken aan de snelweg idd tweemaal zo duur.
magiel @OllieMongollie6 januari 2025 16:01
De paal hier bij mij in de straat rekent inmiddels ook 44 cent/kWh met een vermogen van 22kW. Ik heb straatladers gezien van 11-22kW die nog wel meer dan dat vragen. De prijs is dus niet letterlijk 2x zo hoog want 2x 44 is 88 en dat is meer dan 74.

Snelladen aan de snelweg is ook wel een ander product - je laadt niet met max. 22kW maar met max 150-350kW waardoor je auto letterlijk 2-3x zo snel vol zit. Daar betaal je de "premium" voor ten opzichte van de "normale" lader in de straat. Als je kijkt naar de investeringen die Fastned heeft moeten doen voor die snelladers tov de kosten van een max. 22kW straatlader, vind ik het verschil nog wel meevallen.

* magiel vindt deze stijgende trend ook niet bevordelijk voor EV rijden en zag dit natuurlijk ook liever niet gebeuren.
jongetje @OllieMongollie6 januari 2025 16:44
Moet je eens de tarieven opzoeken van 11kWh laders op Landal vakantie parken. Die vragen rustig 87cent per kWh.
aronspa @OllieMongollie6 januari 2025 18:00
Nou, bij mij in de straat bij de publieke razendsnelle 11 Kw lader betaal je ook "gewoon" €0,70 per Kwh.
Er staan ook niet echt veel EV's in Mijdrecht.
Horatius @OllieMongollie6 januari 2025 18:17
Ik denk dat er genoeg mensen zijn wie een leasebak hebben met een tankpas van de baas en die helemaal niet naar de prijs kijken.
Dat soort klanten zullen er altijd zijn en blijven totdat bedrijven daar iets aan gaan doen. Alleen is de hoeveelheid kosten nihil voor een bedrijf.
s_schimmel @OllieMongollie6 januari 2025 18:52
Je zou eens naar de aanschafprijs van een 350 kW Alpitronic of een 11 kW wallbox lader moeten kijken :) Dan is het prijsverschil snel duidelijk tussen thuis laden en snelladen. Daarnaast heeft een publieke AC laadpaal ook een hogere aanschafprijs en heeft die laadpaal zijn eigen net aansluiting met vastrecht.

Tesla heeft aangegeven de laders niet als verdienmodel te zien, maken gebruik van dynamische tarieven, staan op goedkopere plekken en hebben een veel goedkopere DC lader die ze zelf maken.

Ionity is ook een stuk goedkoper als je dat combineert met een Mobilize laadpas en abonnement van €5,- per maand. Dan kost Ionity €0,39 per kWh.

Tesla en Ionity zetten er ook niet zo'n dure overkapping boven en zijn efficienter met de vierkante meters. Bij Fastned staan er 4 laders op een plek waar Tesla er met gemak 8 plaatst.
telenut @OllieMongollie7 januari 2025 07:37
Dat komt omdat "men" zelden zelf moet betalen ervoor. Al die lease auto's hebben een tank of laadkaart. Die stoppen waar het voor hen best uit komt.
Goldwing1973 @Yariva6 januari 2025 15:02
Totdat Fastnet en alle andere concurrenten daadwerkelijk weg zijn en Musk de rekening kan opvoeren.
Yariva Moderator internet & netwerken @Goldwing19736 januari 2025 15:04
Tuurlijk, maar dat is niet aan mij als consument. Dan moet je vanuit de EU / NL hier een stok voor steken. Oftewel Fastned subsidiëren oftewel Tesla meer belasten.

Kijk hebben we het hier over 1 a 2 dubbeltjes ga ik als particulier niet moeilijk doen. Maar we zijn het er allemaal over eens dat dit verschil wel erg groot is.

[Reactie gewijzigd door Yariva op 6 januari 2025 15:05]

rdfeij @Yariva6 januari 2025 15:10
Het verschil zit hem in Tesla SuC = non-profit en FastNed niet. Tesla ziet/zag superchargers als een middel om Tesla's te verkopen. FastNed is universeel en zit vaak ook op duurdere plaatsen.

Als we dat doorrekenen met Tesla 30-40ct en Fastned tot voor kort 70ct dan moet FastNed dus overleven van 30ct/kWh die geladen wordt.
hiostu @rdfeij6 januari 2025 15:22
Dat gaat niet meer op sinds Tesla de laad infrastructuur heeft open gezet voor andere merken. Je kunt nu ook als niet Tesla rijder laden bij de meeste Tesla fastchargers. En dat zullen ze niet als non-profit doen.
Caelorum @hiostu6 januari 2025 15:37
Er is een hoog tarief voor niet abonnementshouders en een laag tarief voor mensen die er wel 1 hebben. Alle Tesla's hebben automatisch een (gratis) abonnement. Dus die winst pakken ze dan sowieso wel.
roelst1 @Caelorum6 januari 2025 16:48
Een abonnement kost volgens mij 100 euro per jaar. Dat heb je er al uit als je de auto drie keer per jaar oplaadt bij Tesla ipv Fastned. Fastned is als bedrijf dus extreem inefficiënt of maakt juist extreme winsten.
krakendmodem @Caelorum6 januari 2025 17:25
Ik die geen abonnement heb bij Tesla zou dan nu 37 tot 40 cent per kWh betalen. Met abonnement komt dat onder de 30 cent te liggen

De AC laadpalen aan de straat zijn nu ietsje duurder. Zal rond de 43/44 cent zijn met energiebelasting er nu bij gerekend.
ZwolschBalletje @hiostu6 januari 2025 15:38
Natuurlijk is het effect inderdaad minder, nu de Tesla Superchargers open zijn voor iedereen, maar je parkeert je elektrische auto wel elke keer pal naast een groot en gelikt Tesla-uithangbord.

Ik vermoed dat Tesla die Superchargers nog steeds op de begroting heeft staan onder het kopje ‘marketing’. Een paar jaar geleden liep het bij Tesla niet zo lekker (weet u nog) en wellicht is toen de keuze gemaakt om wat extra inkomsten te halen uit de Superchargers: er waren immers toch meer bestellingen dan de fabrieken aan Tesla’s konden afleveren.

Inmiddels draaien de Tesla fabrieken op volle toeren, maar is het voor de boekhouders nog steeds prima om een stuk in-your-face reclame langs de snelweg te hebben met 10% rendement. Want dat draagt nog steeds bij aan het positieve gevoel van de klant bij het merk Tesla, als die een over een paar jaar weer een nieuwe EV gaat uitzoeken.
Robbaman @hiostu6 januari 2025 15:45
Nee, maar die betalen ook een stuk meer.
remielowik @rdfeij6 januari 2025 15:20
Volgens Bloomberg maakt Tesla ongeveer 10% winst op de laadpalen, wat niet een hele slechte marge is en prima voor een gemiddeld bedrijf. Hieruit kunnen we dus simpelweg concluderen dat fastned eerder richting de 50% winst zit.
Carfanatic @remielowik6 januari 2025 15:30
Fastned verdient een nieuw laadstation in zo'n 3 jaar terug, daarna gaat de kassa rinkelen.

CFO Victor van Dijk zat onlangs in podcast van de Aandeelhouder.
YouTube: CFO-Talk: Victor van Dijk (Fastned)
rdfeij @Carfanatic6 januari 2025 15:44
Dat rinkelen valt wel mee als je ziet hoeveel ze meteen weer investeren in nieuwe locaties.
sircampalot @rdfeij6 januari 2025 15:55
Wat een onzin, het maakt toch niet uit wat er met de opbrengst gedaan wordt?
Winst is winst en wordt betaald door de consument.
Verwijderd @remielowik6 januari 2025 16:18
Volgens Bloomberg maakt Tesla ongeveer 10% winst op de laadpalen, wat niet een hele slechte marge is en prima voor een gemiddeld bedrijf. Hieruit kunnen we dus simpelweg concluderen dat fastned eerder richting de 50% winst zit.
Nog een conclusie, ongeveer 10% winst wereldwijd voor Tesla waar Fastned actief is in een handjevol EU landen. Ik ben heel benieuwd hoeveel procent winst Tesla maakt als ze de cijfers puur baseren op dezelfde landen als waar Fastned actief is.

Tot nu toe zeggen die 10% / 50% bar weinig en is het eigenlijk (realistisch gezien) appels met peren vergelijken.
s_schimmel @rdfeij6 januari 2025 18:53
Ionity kan het ook voor €0,39 per kWh met een abonnement van €5,- per maand. Dan moet Fastned het ook kunnen.
JackJack @Yariva6 januari 2025 15:24
Tsja, zo werd ook gedacht over bijvoorbeeld streaming diensten en uber. "Niet mijn probleem en lekker goedkoop". Vervolgens concurreren ze alle competitie uit de markt en begint de enshittification. Maarja, terug kan niet meer want er is geen alternatief.

En dan ineens is het wel jouw probleem maar is het te laat. ;)
Yariva Moderator internet & netwerken @JackJack6 januari 2025 15:37
Volgens mij hebben we de zelfde intentie maar zien we de aanpak anders. Want wat je schrijft klopt gewoon.

Echter beargumenteer ik dat een enkele consument hier geen verschil in gaat maken. Consumenten blijven niet weg bij Tesla vanuit ethische bezwaren. Consumenten kopen geen zonnepanelen omdat ze iets goeds doen voor de natuur. En ze sorteren plastic niet om de oceanen schoon te houden. Dit doen ze allemaal omdat het financieel een verstandige keuze is. Daarmee kan je mensen sturen.

Vanuit dat perspectief is er een rol voor de EU of overheid om het speelveld gelijk te trekken. Hoe je dat doet is aan het kabinet. Want als ik op mijn hoge ethische paard ga zitten en mijn bankrekening 2x zo snel ga legen zet het geen zoden aan de dijk tegen alle particulieren welke alsnog naar Tesla gaan uit financiële overtuiging.
JackJack @Yariva6 januari 2025 16:02
Is dat niet juist waarom het fout gaat? Dat veel mensen de verantwoording bij iemand anders neer leggen? Maakt niet of dat dan de overheid, Tesla of de buurman is. Als iedereen altijd voor de goedkoopste oplossing kiest blijf je hetzelfde probleem houden.

Daarnaast is de overheid vaak te laat en is de oplossing vaak een lapmiddel waar bedrijven vervolgens wel weer een workaround voor verzinnen.

Naar mijn mening is hier een omekeer in de denkwijze van mensen in het algemeen voor nodig. Ik geef toe, niet iedereen kan vanuit financieel oogpunt altijd de juiste keuze maken. Maar iemand die een EV rijd heeft over het algemeen financieel weinig te klagen.
glennoo @Yariva6 januari 2025 15:10
En wat was de reactie van Fastned? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
Yariva Moderator internet & netwerken @glennoo6 januari 2025 15:31
Gaan we niks mee doen en de groeten :) Jammer maar ik heb in ieder geval wel mijn zorgen bij hun geuit. Dat vind ik wel altijd zo netjes voordat ik een verder uitstekend bedrijf verlaat.
Oekol @Yariva6 januari 2025 18:53
Waarbij je precies wat je zegt ook hebt bij Tesla, waarschijnlijk alleen als je een Tesla rijdt maar werkt fantastisch.
Yariva Moderator internet & netwerken @Oekol6 januari 2025 18:56
Ja dit geld helaas enkel wanneer je een Tesla heb. Met non-Tesla EV merken moet je de app openen en manueel het laadpaal nummer + cijfer invoeren.
tweaker2010 @Yariva6 januari 2025 18:39
En ja, mijn principes zijn zeker wat waard met ome Musk. Maar niet 2x zoveel waard, dan concurreer je jezelf gewoon weg.
Als het om geld gaat dan tellen die morele bezwaren ineens niet meer. Zoals bij de meeste consumenten in Nederland. Chinese EV's verkopen ook als een malle zolang ze maar een flink stuk voordeliger zijn.
d3x @Yariva6 januari 2025 16:14
ga je dan ook telkens 15-20km rondrijden om een tesla te vinden? Wat extra file's staan... Is niet voor iedereen van toepassing. Sowieso is snelladen bij meeste al een uitzondering tenzij het van de firma is of een ritje naar buitenland en dan kom je wel wat Tesla tegen (in BE nogthans beperkt)
Yariva Moderator internet & netwerken @d3x6 januari 2025 16:45
Wanneer ik naar Oostenrijk rij voor vakantie en ik navigeer met ABRP kan ik een voorkeur instellen voor de laadpaal leverancier. Ik kan zowel exclusief met Fastned als exclusief Tesla pakken op zo'n rit.

Ik zie niet hoe dit meer of minder moeite is op zo'n trip. Verder ben ik het met je eens dat snelladen voor veel gebruikers zeldzaam is. Voor mij in ieder geval enkel op vakantie.
d3x @Yariva7 januari 2025 08:12
ja en naar oostenrijk op vakantie ga je wekelijks.... dat is em nu net aan die typische EV fans... ze nemen de defenitie wanneer het hen past en dat is dan waarheid voor 365dagen... Dat je een EV planning zal hebben op vakantie dat is logisch en dat er in een range van 100-150km wel iets zal staan ook...

trouwens waarom laders zoeken als je ook meer dan 1000km kan rijden op een tank richting vakantie bestemming maar soit dat is een andere discussie die voor velen verleden tijd is uit eigen keuze of verplicht :|

Je gaat de Tesla dan ook alleen maar vinden op specifieke locaties. zoals ik dus zeg, al snel 15-20km ergens op een drukke baan zodat je in BE als vb al snel nog enkele leuke snelwegen moet kruisen met de typische file's om er te geraken

[Reactie gewijzigd door d3x op 7 januari 2025 08:13]

Bender @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 14:58
Een aanname:

Snelladen is geen core business voor Tesla, maar een dienst die als USP gezien wordt. Dus ook al verdienen ze er niks mee, dan doen ze dat op de auto's.

Terwijl voor Fastned het een core business is om op die manier geld te verdienen.
Barbapapa852 @Bender6 januari 2025 14:59
maar je kan toch ook bij Tesla laden zonder dat je een auto bij ze koopt ? dan is het voordeel van de winst pakken op de auto ook weg.
Bender @Barbapapa8526 januari 2025 15:04
Nee niet helemaal.

Je gaat hiermee meer volume draaien waarmee de bedrijfskosten per KwH omlaag gaat.
Daarnaast sta je dan met je Nissan Leaf bij een Tesla supercharger, waardoor je toch steeds met dat andere merk geconfronteerd wordt.
Het is hiermee dus ook reclame als je juist geen Tesla hebt plus dat je naar de supercharger van Tesla gaat omdat het goedkoper is waardoor je brein Tesla=Goedkoper ontvangt.
MrSnowflake @Bender6 januari 2025 15:13
Maar Musk himself zorgt er dan weer voor dat Tesla = Musk. Dus willen we dat niet.
Bender @MrSnowflake6 januari 2025 15:20
De gemiddelde Nederlander boeit dat echt niet, die willen goedkoop.
Zie je ons allemaal biologische producten kopen? Of stoppen met fast fashion? Of stoppen met dubieuze producten uit dubieuze landen consumeren?

[Reactie gewijzigd door Bender op 6 januari 2025 17:06]

MrSnowflake @Bender7 januari 2025 09:13
Zie je ons allemaal biologische producten kopen?
Zijn die ook daadwerkelijk beter? En zijn alle "bio" producten ook bio?

Of stoppen met fast fashion?
Fast fashion doe ik niet aan mee.

Of stoppen met dubieuze producten uit dubieuze landen consumeren?
Als er alternatieven zijn, ben ik geïnteresseerd. Maar een ESP32 made in EU bestaat niet. (de RP4020 mss wel??)
Bender @MrSnowflake7 januari 2025 09:39
Je bent nu aan het zoeken naar uitwegen, terwijl je volgens mij prima de antwoorden al weet.
MrSnowflake @Bender7 januari 2025 13:12
Ook in china geproduceerd dus? Check.
evmmb @MrSnowflake6 januari 2025 15:44
Ach zeker niet.
Het overgrote deel van de mensen kiest met de portemonnee, laat staan dat ze mee krijgen waar Musk overal zijn vingers aan brandt. De (eerste?) piek in biologische verkoop is ook alweer achter de rug en online verkoop vanuit het buitenland (azie?) schiet door het dak.
Lijkt een beetje hip te zijn om bij Tesla het doen en laten van Musk te betrekken, maar komop, kijk naar de rest van alles wat we consumeren. Wat is daar de achtergrond / eigenaren / verleden van.. Iemand die zich daar druk om maakt? Vast wel, maar gezien de verkopen de overgrote meerderheid niet.
MrSnowflake @evmmb7 januari 2025 09:11
Het verschil is dat ik voor dingen die ik koop heel moeilijk kan achterhalen of ze uit China komen en dan moet ik nog alternatieven zoeken die van ergens anders komen. Bij een auto is dat vrij simpel. Ik zelf koop ook nooit Shein. Maar mijn ESP32's haal ik wel bij Ali. Als ik ze in een europese webshop zou kopen, ben ik niet alleen veel meer kwijt, maar die webshops halen ze bij dezelfde leverancier. Gelukkig is er nu wel de RP4020, al weet ik niet waar die gemaakt worden.

Uiteindelijk kloot je jezelf natuurlijk door (enigszins) vast te houden aan je moraal, want het kost je allemaal meer en de rest kijkt er toch niet naar om.

[Reactie gewijzigd door MrSnowflake op 7 januari 2025 09:12]

telenut @MrSnowflake7 januari 2025 07:42
Mijn broer is de grootste Trump hater die er is. Kocht toch een Tesla... Het prijsverschil was zo enorm...
MrSnowflake @telenut7 januari 2025 13:13
Waaro kocht je broer een ev? Hij had ook een ice kunnen kopen, veel goedkoper? (Serieuze vraag, niet als dis bedoelt)
telenut @MrSnowflake7 januari 2025 13:17
Hoezo goedkoper... Een Tesla had je voor 35K... Als je zonnepanelen hebt is een ice nooit goedkoper
MrSnowflake @telenut7 januari 2025 13:19
Ja dat klopt. Sorry ik dacht enkel aan aankoop. Nu ja, haalt hij de toekomstige wegenbelasting er ook uit? Nu mss nog wel de eerste paar jaar?
telenut @MrSnowflake7 januari 2025 13:50
Voorlopig is die er in België nog niet... Met de toekomst kan je moeilijk rekening houden als je die niet weet. En het gemak van electrisch rijden mag je ook niet vergeten. Altijd warme auto, ontdooien van op afstand. Nooit moeten gaan tanken, enkel bij lange afstanden...
MrSnowflake @telenut7 januari 2025 14:21
Ah in België. Ja als je genoeg rijdt en thuis kan laden dan haal je het er bij ons makkelijk uit op een paar jaar.
Tomskii5 @Barbapapa8526 januari 2025 15:02
Dan zijn ze duurder, of je koopt een abonnement om lagere tarieven te hebben. Either way: Tesla wins
MrSnowflake @Tomskii56 januari 2025 15:12
Maar zo veel duurder zijn ze niet en ze zijn dan nog altijd stukken goedkoper dan bv FastNed.
rdfeij @Barbapapa8526 januari 2025 15:13
Dat is nog niet zo heel lang (relatief gezien) tot een paar jaar terug was een SuperCharger Tesla only.

Ook nog lang niet alle locaties doen hier aan mee. Overigens levert het voor de Tesla rijders ook frustratie op want zeker merken die de laadaansluiting niet links achterop de wagen hebben blokkeren soms 2 plekken om bij de kabels te kunnen.
d3x @Barbapapa8526 januari 2025 16:15
moet je wel een abbo nemen of ook hogere kost eten.
krakendmodem @d3x6 januari 2025 17:32
Nee, je kan prima zonder abonnement laden bij Tesla. Zonder abonnement betaal ik dan op dit moment 41 cent. Met abonnement is het rond de 30 cent (NL), afhankelijk van de locatie.

Als je vaker dan 3x per maand laadt bij Tesla kan die tien euro voor het abonnement ook al uit. Die heb je dan al uit.
LigeTRy @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 14:59
Vooral het 2e, Fastned zit meestal langs de snelweg, waar je net zoals benzine een premium betaalt voor wat je koopt. Tesla zit vaak toch net even een minuutje of 2 (soms iets meer) van de snelweg af, daar zal de grondprijs een stuk lager zijn. Vergelijkbaar met een Duitse Autohof, waar de benzine ook goedkoper is
Sailor69 @LigeTRy6 januari 2025 15:29
Fastned heeft veel locaties langs snelwegen al in een vroeg stadium geclaimd via concessies. Dit beperkt het aantal beschikbare plekken voor andere aanbieders, zoals Tesla. Fastned heeft een sterke focus op snelwegen.

Trouwens ze plaatsen ze ook op voormalige Tankstations. https://x.com/SawyerMerri...Z_QbFZGmIZYXF7IEuEaQ&s=19

[Reactie gewijzigd door Sailor69 op 6 januari 2025 16:54]

KRASH @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 14:59
Verticale integratie. Tesla maakt hun laders zelf, terwijl Fastned die hardware waarschijnlijk heel duur moet inkopen.
Coolstart @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:01
Tesla wilde vooral klanten toegang geven tot laadpalen om lange reizen mogelijk te maken om zo auto’s te verkopen. Het is dus geen rechtstreeks verdienmodel. Voor Fastnet is dat natuurlijk anders, dat is hun enige verdienmodel. Fatsnet heeft daarnaast ook duurdere locaties. Voor een supercharger moet je van de autosnelweg.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 6 januari 2025 17:00]

maniac2003 @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:07
De Tesla laadpleinen waar ik ben geweest lagen nooit aan de snelweg, altijd er iets vanaf. Locatie is in ieder geval een deel van het verschil.
Lisadr @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:08
Tesla heeft een brutto winstmarge van ongeveer 30% op superchargers (hoewel dit per land verschillend is). Eén van de grootste verschillen tussen Tesla en FastNed is dat FastNed laadstations ziet als pompstations en op dure plekken zit waar pompstations zitten. Tesla doet dat niet. Tesla gaat op plekken zitten waar grond goedkoop is of waar ze een deal kunnen sluiten om het gratis te plaatsen. Denk aan locaties waar mensen tijdens het laden een hapje gaan eten of iets gaan drinken, zoals bij een hotel. FastNed heeft ook veel hogere overheid (zoals personeelskosten).

FastNed krijgt Nationale en Europese subsidies. Ik weet niet of Tesla dat ook krijgt.

Edit om cijfers van FastNed toe te voegen:
Volgens hun meest recente cijfers heeft FastNed een bruttomarge van 83%, een jaar geleden was het 75%. Een stuk meer dan de 30% van Tesla Superchargers.

[Reactie gewijzigd door Lisadr op 6 januari 2025 15:26]

barbarbar @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:11
Zal combinatie zijn van de locatie en het leveringscontract wat ze hebben. Tesla was er vroeg bij, dus kan zijn dat ze langlopende contracten hebben afgesloten in gunstige tijden. En natuurlijk vraag en aanbod. Iedereen is wel bekend dat je bij fastned met elke auto kunt laden. Bij Tesla zie ik toch voornamelijk Tesla's staan, voor wie het supercharger netwerk een verkoopargument is. Als je op plekken laad waar zowel Tesla superchargers zitten als ook andere aanbieders, staan er steevast ook bij de andere aanbieders wel veel auto's terwijl die op dezelfde plek ook een keer zo duur zijn.

Hier in de straat hebben we ook geluk, de lader die hier staat zat in de concessie die 10 jaar loopt en op een gunstig moment inging. Dus de komende 8 jaar kunnen we hier in de straat nog voor 34c laden. Terwijl de laadpaal die een paar maanden later is geplaats op 55c zit.

De manier waarop de tarieven tot stand komen is erg krom. Veel duidelijker zou zijn om gewoon net zoals met tankstations op elke laadpaal (dus écht elke, ook die 11kw laders) een display met actuele kwh prijs te hebben en dat hele abbo gedoe ook verbieden. Gewoon concurreren op laadsnelheid en kwh prijs, en verder niks.
Infant @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:13
Het is ook echt 3x zo duur. Ik snap het ook niet helemaal.

Maar ik denk dat als je zover komt dat je een tankstation langs de weg mag openen, je er vrij in bent om 6 Euro voor een liter benzine te vragen... maar de overheid mag er wel op ingrijpen: https://ondernemersplein.kvk.nl/prijs-bepalen-of-aanpassen/

Maar op het moment is dat in ieder geval nog niet gebeurt.
otomoxd @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:17
Ik meen me te herinneren dat ik ooit ergens las dat de kosten voor de infrastructuur eigenlijk voor Tesla deel van de verkoopsprijs zijn van de auto. Als tesla-rijder betaal je dan min of meer de stroomprijs, omdat je zogezegd je bijdrage aan de infrastructuur al hebt gedaan door de wagen te kopen. Maar in recente jaren hebben ze natuurlijk het abonnement geintroduceerd zodat niet-tesla rijders ook gebruik kunnen maken van hun infrastructuur, en ze zo ook hun 'share' betalen van het netwerk.
Snow_King @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:27
Tesla hun SuC locaties zetten veel meer kWh af per dag/week/maand/jaar en opereren dus veel beter.

Fastned heeft ook geld nodig om te groeien en voor Tesla is de SuC een marketing expense.
BCC @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:41
Hun locaties zijn goedkoper volgens mij.
Bertje9999 @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:43
Ik vermoed(!) doordat Tesla iets verrekend met zijn HBE-certificaten.

FF gegoogled:

Wat zijn HBE certificaten?
Door elektrische op te laden met je eigen laadpalen, kun je gebruikmaken van Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's). HBE's zijn groene energie certificaten die een ander bedrijf kan overkopen om hun CO2-uitstoot te compenseren. Dat biedt kansen om geld te verdienen met je laadsessies.

Hoeveel is een HBE waard?
De waarde van 1 HBE schommelt tussen de 10 en 15 euro, met een gemiddelde waarde van €12,35. Voor elke 278 kWh (1 GJ) groene netstroom ontvang je 1 HBE, terwijl je voor elke 278 kWh zelf opgewekte zonnestroom 4 HBE's ontvangt.

Wijziging/toevoeging: ik heb uiteraard de boel niet doorgerekend...
Kluutmaran @Bertje99997 januari 2025 07:26
Dat doet Fastned ook. Is een extra verdienmodel voor alle laadpaal uitbaters.
Kevinp @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:43
Misschien de vraag die je moet stellen.

Energie (stroom) inkoop is bijna gratis. Soms mogelijk negatief.

Nu weet ik niet wat bedrijven aan belasting moeten betalen. Maar ik kan voor laten we eggen 30 cent per kw/h inkopen.

Als groot gebruiker zal dat veeeeel lager liggen.

Het prijsverschil is dus wel erg groot om dit te verantwoorden.
Kluutmaran @Kevinp7 januari 2025 07:31
Hoezo is stroom gratis? Omdat er afgelopen jaar 450 uren in het jaar een (vaak licht) negatieve stroomprijs is geweest? Overige uren kostte stroom ook op de dagmarkt geld, tot wel 50 cent /kWh exclusief belastingen, opslag leverancier, netwerkkosten en onbalanskosten.

Stroom leveren is niet gratis en gezien de weinig florissante cijfers die Fastned laat zien kunnen ze een hoger tarief best gebruiken om de winstgevendheid te vergroten.
HandyLumberjack @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 16:15
De goedkopere lokatie is een ding.
Wat ook mee speelt is dat tesla niet zo'n fancy afdak heeft wat terugverdient moet worden. De hardware van tesla is volgens mij ook veel goedkoper omdat de dure componenten gedeeld worden door meerdere laadpunten. Daarnaast laden Tesla's over het algemeen vrij snel, dus meer kWh omzet per uur. Ook (en dat komt waarschijnlijk door prijs) is het over het algemeen drukker bij die Tesla chargers dan bij Fastned, dus een hogere omzet.

Als je bij een lagere investering meer omzet (in kWh) draait,kun je je ook een lagere verkoopprijs permitteren.

[Reactie gewijzigd door HandyLumberjack op 6 januari 2025 16:16]

Tozz @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 16:20
Tesla ziet het SuperCharger netwerk als noodzakelijk onderdeel om EVs te verkopen. En daar hadden ze zeker in 2012 volkomen gelijk in. Nog steeds ben ik van mening dat het Tesla SuperCharger netwerk, ondanks z'n nadelen, nog altijd veruit het beste systeem heeft.

Het is voor Tesla geen verdienmodel. Bij Fastned is het dat wel. De laadstations van Fastned zijn ook duurder om te exploiteren. Zij hebben meer een benzine-station look waar Tesla vooral bestaande parkeerplaatsen van hotels gebruikt. Tesla heeft veelal deals met die hotels, waardoor Tesla de ruimte gratis krijgt en de hotels extra klandizie. Dat heeft Fastned ook niet.

Last but not least gebruikt Fastned commerciele laadpalen, waar Tesla hun eigen ontwerp gebruikt. Dat ontwerp komt ook weer terug in de Tesla PowerWall. Dus de onwikkeling van die electronica delen ze ook nog eens met verschillende bedrijfsonderdelen. En hoeven geen winst af te dragen aan bijvoorbeeld ABB. Ook zijn de Tesla laadpalen fors goedkoper omdat 't een poepsimpel ontwerp is. Ik zag laatst bij een benzinepomp een snellader met iets van een 40 inch scherm er op.. Al die onzin heeft Tesla niet.
jip_86 @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:59
Naast de andere genoemde dingen zijn ze ook fors makkelijker aan te leggen waardoor ze naar eigen zeggen weken installatietijd besparen en 15% goedkoper uit zijn: https://x.com/Tesla/status/1631065641204568064
SMGGM @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 16:55
Waarom zijn de balletjes met frieten bij de IKEA zo goedkoop? Omdat ze die gebruiken om klanten naar de IKEA te lokken, ze verdienen met de verkoop van meubels.

Tesla verkoopt in de eerste plaats auto's en hun laadnetwerk wordt mee verkocht als onderdeel van dienstverlening. Zolang dat dit geen verliest draait zullen die al blij zijn.
Tesla zou de prijs kunnen verhogen, maar zal het strategisch voordeel vermoedelijk willen houden.
Highlands @SMGGM7 januari 2025 00:34
Juist dat is vooralsnog mijn reden om Tesla te blijven rijden. Redelijk zorgeloos ook in het buitenland tegen prima kosten.
Ecological @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 19:09
Goedkopere locaties is zeker een onderdeel, tevens is er niet veel onderhoud aan de SCs, en hoeft Tesla geen winst te maken op de superchargers, maar ze gebruiken het als drijver om EV rijden steeds toegankelijker te maken.
kr4t0s @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 20:40
Laadpaal prijzen zijn echt chaos. Vattenval was 28 cent per kWh hier in de wijk tot 31-12-2024 (nu 34 cent nadat na prijsverhoging). Andere pallen van andere aanbieders zijn tot 77 cent per kWh met zelfs nog een starttarief van 65 cent. Dat zijn allemaal 11 kWh p uur laders en stroom komt uit dezelfde hoofdkabels. Dus loont om de goede paal te nemen en niet 2,5x zoveel te betalen voor precies hetzelfde product.
Highlands @Bark_At_The_Cat7 januari 2025 00:32
Tesla Superchargers zijn vaak goedkoper dan Fastned doordat Tesla:
1. Gratis of goedkope locaties gebruikt, vaak bij hotels of winkelcentra, via samenwerkingen.
2. Geen concessies of hoge huur betaalt, in tegenstelling tot Fastned langs snelwegen.
3. Schaalvoordelen benut bij installatie, onderhoud en stroominkoop.
4. Hun netwerk primair voor Tesla-klanten bouwde, waardoor vaste kosten breed worden verdeeld.

Fastned investeert in zichtbare, premiumlocaties met hogere kosten, wat resulteert in hogere laadtarieven.
Jiriki @Bark_At_The_Cat8 januari 2025 07:41
Ja, sponsoring vanuit het merk met name door de handel in bitcoins. Dat is niet alleen bij Tesla, met mijn BMW kaart en abonnement van 5 euro in de maand betaal ik bij Ionity € 0,22 per kWh.

Nadeel van Fastned is dat ze een onafhankelijke, groeiende commerciële partij zijn. Dus ze moeten verdienen aan het laden. Tweede nadeel is dat ze overal al zitten want ik zou graag meer Ionity laders zien...
Verwijderd 6 januari 2025 14:53
Dat is duur. Ik blijf wel bij benzine.
Martijn.C.V @Verwijderd6 januari 2025 15:02
Edit: Oeps! Berekening verkeerd gemaakt 15kwh/100km is natuurlijk niet '1 op 15'. Opnieuw!

Je moet deze palen ook een beetje vergelijken met snelweg tanken. Langs de snelweg betaal je zo 20cent/liter meer dan je bij je lokale pomp doet.

Voor laden is dat verschil groter (15kwh ≈ 100km bereik):
- Langs de snelweg: 15kwh * 0.74eu = 11.10eu/100km
- Thuis met normale stroom: 15kwh *0.35eu = 8.02eu / 100km
- Laden met stroom waar ik anders 11cent/kwh voor krijg*: 15kwh* 0.11eu = 1.65eu/100km
(En als ik het direct verbruik ipv saldeer gaat mn terugleverboete ook nog omlaag, dus wordt dit nog gunstiger!)

Benzine biedt dit (1liter ≈ 15km bereik):
- Snelweg 2.20eu/liter = 14.66eu / 100km
- Buurt pompstation a 1.90/liter = 12.66eu / 100km

Dus je "Dat is duur" kan kloppen, maar is desondanks nog wel goedkoper dan benzine :) En misschien rij je iets zuiniger, maar je moet dus pittig zuiniger rijden als je thuis kan laden dan m'n schatting voordat we vergelijkbaar raken :) En langs de snelweg is het dan nog steeds wel gunstig.

Edit deel twee: Thanks o.a. @Snow_King, @haarbal, @ronaldvs, @Bart-01 , @TechSupreme en alle andere reacties, even te snel getypt. Ik had natuurlijk tijdens het laden mn kopje koffie moeten drinken!

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 6 januari 2025 17:36]

Snow_King @Martijn.C.V6 januari 2025 15:25
Die 15km per 1kWh klopt echt niet! Maak er eerder maar realistisch 5 a 6km van. Je hebt met een paar procent verliezen te maken en seizoensinvloden.

Verder kloppen je berekeningen voor geen meter. In je eigen berekening is rijden met een buurt pomp duurder dan langs de snelweg.
Martijn.C.V @Snow_King6 januari 2025 17:34
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Ik vond het ook al verdacht gunstige prijzen, precies toen ik wou dubbelchecken begon m'n meeting. Het zou nu toch allemaal wel meer in de buurt moeten komen.
SaraNostra @Martijn.C.V6 januari 2025 15:17
Vooralsnog, ja. Straks gaan de prijzen voor opladen naar 1 tot 2 Euro. Dan hebben we een ander verhaal.
svenvbins @SaraNostra6 januari 2025 15:24
En hoeveel betaal je tegen die tijd voor benzine?
SaraNostra @svenvbins6 januari 2025 15:32
Waarschijnlijk zal benzine op dat moment niet meer worden gebruikt en dus geen alternatief zijn. Vermoed dat een andere vorm benzine zal gaan vervangen. Tot die tijd zullen de prijzen voor beiden alsmaar stijgen, maar procentueel gezien zal het harder stijgen voor EV gebruikers.
Tassadar32 @SaraNostra6 januari 2025 16:01
Dus blijft thuisladen vanaf zonnepanelen de oplossing.
84hannes @SaraNostra6 januari 2025 15:30
Vooralsnog, ja. Straks gaan de prijzen voor opladen naar 1 tot 2 Euro. Dan hebben we een ander verhaal.
Dat is waar. Ik hoor bezinerijders altijd pochen dat je in elk geval weet dat deprijzen bij de pomp nooit stijgen en nooit zullen stijgen.
offtopic:
Ik weet dat @svenvbins dat feitelijk al gezegd had, maar het blijft genieten hoe autorijders het altijd zwaar hebben. Of ze nou blijven rijden met hun huidige auto of overstappen op EV, ze hebben het zwaar. Of iemand ze nou geld vraagt om een stuk grond te gebruiken of ze geweigerd worden in een binnenstad wegens het vergiftigen van de bewoners, ze hebben het zwaar.
TechSupreme @SaraNostra6 januari 2025 21:01
Nou, er zijn gevallen dat je bij FastNed nu al tegen de euro zit. Maar, dat komt omdat er een hoop service- en transactiekosten overheen gaan.
SaraNostra @TechSupreme7 januari 2025 13:21
Proves my point. Het zal op een gegeven moment worden wat de benzineprijzen nu zijn.
Bart-01 @Martijn.C.V6 januari 2025 15:19
Misschien dat mijn manier van rekenen niet klopt, maar verbruikt jouw EV maar 6,67 kwh per 100km?
Dat is dan heel erg zuinig, mijn Tesla doet gemiddeld 18kwh per 100km.
FFW @Bart-016 januari 2025 15:34
tsja, dat is ook ongeveer 5 km per kwh. dus de gecorrigeerde rekensom is niet zo gunstig. Uitgaande van een algemene laadpas die toegang geeft tot alle palen, maar zonder kortingen, we rekenen namelijk ook niet met tankpassen.

Voor laden is dat verschil groter (1 kwh ≈ 5km bereik of 20 kwh op 100km):
- Langs de snelweg: 0.92 euro / kwh x 20 18,4 euro /100km
- Thuis met normale stroom: 0.35eu / kwh = 7 euro / 100km


Benzine biedt dit (1liter ≈ 15km bereik):
- Snelweg 2.20eu/liter = 14.66eu / 100km
- Buurt pompstation a 1.90/liter = 12,67eu / 100km

langs de snelweg laden is dus duurder dan benzine tanken.

edit : ik gebruik Fastned dan ook zelden en laad 99 van de 100 keer thuis op de oprit.

[Reactie gewijzigd door FFW op 6 januari 2025 15:53]

Bark_At_The_Cat @FFW6 januari 2025 16:23
Belangrijke voetnoot is dat je vooralsnog even van de snelweg af (Tesla) wel aanzienlijk goedkoper kan snelladen. Dat verschil is bij benzine wel wat kleiner.
borft @FFW6 januari 2025 16:44
in het artikel staat letterlijk 0.74 eur / kWh bij FastNed (waarmee je dus op 14.80 uitkomt), waarom reken je dan met 0.92?!


oftewel, snelladen langs de snelweg is grofweg even duur als benzine. Thuis / in de wijk laden is veel goedkoper.
haarbal @Martijn.C.V6 januari 2025 15:13
De 15 km op 1 kWh lijkt me enorm optimistisch
rens-br Forum Admin IN & Moderator Mobile @haarbal6 januari 2025 15:30
Er zitten wel wat foutjes in de berekening ja. 1 kwh ≈ 15 km is echt niet te halen. Ik rij een EX30, niet de meest zuinige auto en rij ook behoorlijk door, dus verbruik gemiddeld zo'n 20kWh/100km. Kortom zo'n 1 kwh per 5 km.

Dat zou het volgende betekenen:
- FastNed: €0,74 / kWh = €14,80/100km
- Thuis: €0,32 / kWh = €6,40/100km
- Tesla: €0,37 / kWh = €7.40/100km

Als de benzine berekening van @Martijn.C.V klopt, dan is laden via thuis ongeveer de helft goedkoper, maar als je veel FastNed gebruikt ben je het voordel wel helemaal kwijt.

[Reactie gewijzigd door rens-br op 7 januari 2025 08:35]

NoUser @rens-br6 januari 2025 17:18
gemiddeld zo'n 20kWh/100km. Kortom zo'n 5 kWh per km.
Omgekeerd is beter:
5km/kWh
Martijn.C.V @haarbal6 januari 2025 17:35
en @rens-br en @NoUser Eens! Ik had verkeerdom gerekend. En haakjes verkeerd o.i.d., in ieder geval slordig. Nu een stukje beter.
ronaldvs @Martijn.C.V6 januari 2025 15:18
Ik probeer jouw rekensom te volgen maar kome er niet uit. Zelf kom ik met mijn EV niet aan 1 kwh ≈ 15km bereik (daarmee zou je met 100kwh ongeveer 1500km bereik hebben). Ik zit eerder op 1 kwh = 5 km bereik.
Bark_At_The_Cat @ronaldvs6 januari 2025 15:25
Ik heb even heel grof gerekend, en ik zit in de winter ook om en nabij de 1 kWh = 5 km. Ik rijd overigens meestal gewoon de maximale snelheid + een beetje als ik niet in de file sta.
rubenkemp @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 23:06
Hanteer je dan maximale snelheid 100 of 130? Het scheelt nog al of je met 130 '+ een beetje' rekent of met 90 a 100 km/u.
Bark_At_The_Cat @rubenkemp7 januari 2025 10:10
Ik rijd meestal overdag 110 op de klok, wat volgens mij 105 is of iets dergelijks. 's Avonds rijd ik niet zo heel veel, maar wel vooral op stukken waar je 120 mag, en ik 'm op 130 zet.
TechSupreme @Martijn.C.V6 januari 2025 15:27
Toevallig heb ik vorige week die berekening gemaakt, laden langs de snelweg bij FastNed ben 3x zo duurder uit per kilometer als dat je bij hetzelfde tankstation zou tanken.

Ik heb de tarieven van Shell Tankstation Hondsiep gepakt langs de A73 en die vergeleken met het FastNed station op hetzelfde terrein.

Ik heb de meest gunstigste situatie gepakt voor de EV, namelijk dat je een Tesla Model 3 gaat hypermile en dan gebruikt hij (volgens wat mensen online zeggen) 17kWh/100km, ik zit zelf (met mijn normaal rijgedrag) op 20kWh/100km.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 6 januari 2025 15:31]

kevout @TechSupreme6 januari 2025 15:38
Das ook wel negatief. Ik haal met een M3 uit 2019 (geen wp dus), nu zo'n 17kWh/100km in de kou, veel snelweg en rij echt niet rustig. Kachel op 18 graden en stoelverwarming aan. Met een beetje moeite zakt dat al eenvoudig tot onder 15kWh. In oktober reed ik nog 13-14kWh/100km.

Net van Zweden naar huis gereden, in Duitsland 150kmh op cruisecontrol en dan kom ik op 23kWh/100km.

O en Tesla supercharger is ook wat duurder geworden zie ik, nu 0,29€/kWh in daluren. Dat was 0,27.

[Reactie gewijzigd door kevout op 6 januari 2025 15:40]

TechSupreme @kevout6 januari 2025 21:07
Het ging om FastNed, ik weet dat er goedkopere opties zijn, maar de discussie ging om Snel laders langs de snelweg. Tesla chargers liggen meestel uit de weg en vaak ook minder goed bereikbaar.
kevout @TechSupreme8 januari 2025 18:37
Ik reageerde op jouw opmerking over t verbruik, niet op de tarieven. Die opmerking voegde ik later toe omdat ik de verhoging nu pas zag, net als de verhoging die bij Fastned is doorgevoerd.

Maar goed, 17kwh/100km haal je dus niet alleen met hypermilen, vandaag weer 160km gereden met geregeld 130km/h, gemiddeld 17kwh/100km.

Ik zou niet eens weten hoe ik nu op 20kwh/100km moet komen zonder mn rijbewijs in gevaar te brengen.
Robbaman @Martijn.C.V6 januari 2025 15:35
Welke EV rij jij waarmee je met 1 kWh 15 km weet te rijden? Een Model 3 is behoorlijk zuinig en die zit aan ~15 kWh per 100km onder redelijk gunstige omstandigheden. Dat is 6,7 km per kWh.
Joriz @Robbaman6 januari 2025 16:52
Een Ioniq kan dit. Ik rij nu met relatief koud weer, mits geen sneeuw/regen, onder de 15 KWh per 100 km.
Gaat dan om 'rustig' snelweg rijden (max 100 KM/h GPS snelheid) en niets/niemand anders mee nemen.
Stoelverwarming staat dan wel aan en cabine is enkel bestuurder verwarmd op max 18 graden.

Met name als je rustiger optrekt merk je dat je veel zuiniger rijdt. Veel Tesla bestuurders sjeezen er vandoor, terwijl als je rustiger optrekt dat bakken met energie scheelt en je alsnog sneller bent dat de gemiddelde benzine-auto.

Desondanks vind ik wel dat elektrisch rijden per 2025 door alle veranderingen in wetgeving en 'voordeeltjes' minder aantrekkelijk is gemaakt. Das jammer. Beter natuurlijk dat het OV er op vooruit gaat, maar nu lijken vooral de stinkdieseltjes en bezine wagens een langer leven te krijgen. Het huidige kabinet heeft wel duidelijk een 'afstel is uitstel' beleid wat betreft milieu, klimaat en omgeving. :'(
svenvbins @Joriz6 januari 2025 17:16
Let op, 1 kWh voor 15 km is niet hetzelfde als 15 kWh/100 km!

1 kWh voor 15 km --> 6.66 kWh/100 km.
Robbaman @Joriz7 januari 2025 08:04
Een Ioniq kan dit. Ik rij nu met relatief koud weer, mits geen sneeuw/regen, onder de 15 KWh per 100 km.
Gaat dan om 'rustig' snelweg rijden (max 100 KM/h GPS snelheid) en niets/niemand anders mee nemen.
Stoelverwarming staat dan wel aan en cabine is enkel bestuurder verwarmd op max 18 graden.

Met name als je rustiger optrekt merk je dat je veel zuiniger rijdt. Veel Tesla bestuurders sjeezen er vandoor, terwijl als je rustiger optrekt dat bakken met energie scheelt en je alsnog sneller bent dat de gemiddelde benzine-auto.
Is dit dan gemiddeld verbruik over een langere periode? Ik kan in mijn Model 3 ook wel 15kWh per 100km rijden, maar dat is dan een constante snelheid onder redelijk gunstige condities. Uiteindelijk zorgt remmen, accelereren, bochten maken en de auto (en accu) verwarmen gewoon voor verliezen waar je niet onderuit komt, ook bij rustig rijden niet.

Afgelopen weekend vanuit Oostenrijk teruggereden naar Nederland met min 12, het verbruik van de interieur- en batterijverwarming was ongeveer 1/3e van het totale verbruik over de eerste 250km. Daarnaast kan ook een Ioniq de wetten van de natuur niet omzeilen, dus rijden met wind, met regen, etc zorgt gewoon voor meer verbruik.

Dit maakt allemaal niet uit natuurlijk, maar het lijkt me daardoor sterk dat je op jaarbasis gemiddeld 15kWh/100km weet te behouden. Vandaar dat ik in de regel reken met een gemiddeld verbruik van zo'n 18kWh/100km.

Eigenlijk is ook dat niet helemaal toereikend, met steeds meer dynamische stroomtarieven zul je zien dat 's winters, wanneer het verbruik boven die 18kWh/100km ligt de stroom het duurst is terwijl in de zomer zowel het verbruik als de kosten lager zijn.

Maar verder is het allemaal super eenvoudig om mensen te overtuigen waarom elektrisch rijden qua kosten een goed idee is 🤣
hiostu @Martijn.C.V6 januari 2025 15:25
Ik denk dat je eerder 5 tot 7km per kWh bedoelt. Tussen de 140 en 200 Wh per km.
RPiNut @Martijn.C.V6 januari 2025 15:25
Je buurt pomp is trouwens €12,67 per 100 km, ik denk dat je een klein tikfoutje hebt gemaakt. :D
H1MSELF1SH @Martijn.C.V6 januari 2025 15:28
Met welke EV doe je ongeveer 15km per kWh?
NatteKrant @Martijn.C.V6 januari 2025 15:32
Voor laden is dat verschil groter (1 kwh ≈ 15km bereik):
Ik denk dat je je hier misrekent.

Een zuinige EV gebruikt 15 KWh op 100 km. Dat is 6,66KM per KWh.

Herberekend kom je uit op:
- Langs de snelweg: 0.74eu ==> 11.10 eu/100km
- Thuis met normale stroom: 0.35eu / kwh = 5.25 eu / 100km
moonlander @Martijn.C.V6 januari 2025 15:39
Zit je toevallig bij de rekenkamer van de tweedekamer? Klopt geen hol van.
Lambo LP670 SV @Martijn.C.V6 januari 2025 15:43
Mijn Audi Q4 zijn all-time verbruik zit op 23 kWh/100km met een normale rijstijl waarbij ik in principe nooit harder dan toegestaan rijd (wel redelijk veel snelwegkilometers aan 120, België).

1 kwh ≈ 4-5km bereik in mijn geval dus.
- Langs de snelweg: 0.74eu / kwh = 17.02eu/100km
- Thuis met normale stroom: 0.35eu / kwh = 8eu/100km
- Goedkoopste trage lader in de buurt 0.52eu / kwh = 11.96eu/100km

Qua tanken, dit is natuurlijk wel goedkoper in België dus voor ons Belgen is het verschil in kostprijs nog veel kleiner. Bij veel snelladen is elektrisch rijden ronduit duur en de netkosten worden overal opgetrokken dus het gaat er niet beter op worden.
Tozz @Martijn.C.V6 januari 2025 16:20
Knappe vent als jij 15 km op 1 kWh doet. Met dit weer zit ik eerder op 4 km per kWh.
jbhc @Martijn.C.V6 januari 2025 18:39
Thuis laden is natuurlijk maar heel beperkt mogelijk. Ik heb zonnestroom zat maar geen oprit zoals het grootste deel van de mensen. Dan houd het al snel op.

Tevens mis ik de wegenbelasting, verzekering en aanschaf in dit plaatje.

Mijn '13 Jazz haalt ook 1 op 20 als ik rustig optrek en niet harder dan 100 rijdt. Dat is dan nog geen E10,- / 100KM

[Reactie gewijzigd door jbhc op 6 januari 2025 18:44]

mac1987 @Martijn.C.V6 januari 2025 19:01
De conclusie (na correctie) kan kloppen voor de gemiddelde auto, maar een moderne hybride rijdt makkelijk boven de 1:20. Mijn vader reed gemiddeld 1:22 met zijn Niro en mijn schoonvader reed zelfs 1:24 gemiddeld met zijn Auris. Grotere auto's rijden onzuiniger, maar een grote elektrische SUV rijdt doorgaans ook boven de 20kWh/100km. Een vriend van me haalt gemiddeld 400-450km met zijn Mustang Mach-E met 98 kWh accu, dus 21.8-24.5 kWh/100km.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 6 januari 2025 19:04]

Fidelity @Martijn.C.V7 januari 2025 11:38
Thuis met normale stroom: 0.35eu [...] terugleverboete
Holy shit, je laad je auto serieus op voor €0,35 kWh?? @Martijn.C.V Zou serieus adviseren om eens te kijken naar dynamische tarieven.
Ter indicatie, dit zijn mijn tarieven voor vandaag:
https://imgur.com/a/Ooz9qYJ

Vanmorgen de auto voor €0,16 kunnen laden (en dat in de winter!!). Tarief op moment van schrijven (11:31) is €0,25. Koken vanavond doen we voor €0,36. Uiteraard zien we ook wel eens hogere tarieven, maar dat is vrij zeldzaam. Als ik hoor dat jij dag en nacht op €0,35 zit, weet ik vrijwel zeker dat je goedkoper uit bent met een dynamisch contract.

Als je een elektrische auto hebt kun je heel mooi je grootste stroomvraag "sturen". Door middel van EVCC stel ik in dat de auto alleen tijdens de goedkope dynamische uren mag laden. Is er zonoverschot? Pakt hij dat mee als "extratje". Ik moet er eigenlijk nog een grafiekje voor maken in Home Assistant. Maar ik schat dat het gemiddelde tarief waarvoor ik de auto laad zo rond de €0,18 ligt over het gehele jaar.
Je kunt het uiteraard zo gek maken als je zelf wilt. Door ook je wasmachine / vaatwasser etc. alleen op goedkopere uren te laten draaien. Maar het echte verschil maak je natuurlijk met het opladen van die gigantische accu in de auto.

Daarnaast heb je geen terugleverboete met een dynamisch contract. Je levert terug voor het dan geldende tarief.
Martijn.C.V @Fidelity7 januari 2025 11:58
Mogelijk is het wel iets goedkoper dan 35cent, maar ik wilde een beetje aan de bovenkant van de schatting zitten zodat er niet een "Maar de kwh prijs is 3cent hoger dan je voorbeeld!!!" krijg :)

Ik moet zeggen dat we er thuis nog niet echt naar kijken. Momenteel laden we traag, en 's nachts. Ik wil nog eens kijken naar het slim aansturen, want zonder twijfel zijn de twee EV's de grootste verbruikers. Maar relatief nieuwe woning, dus zat kluswerk nog :9
Bark_At_The_Cat @Verwijderd6 januari 2025 14:58
De prijs van snelladers zijn voor het meeste woon-werkverkeer niet echt relevant. Thuis laad ik (baas betaalt) voor €0,26/kWh, en conservatief genomen laad ik toch 80%-95% van de gevallen gewoon thuis.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de luide roepers hebben vaak geen enkele berekening gedaan of het voor hen ook voordelig kan zijn.

[Reactie gewijzigd door Bark_At_The_Cat op 6 januari 2025 15:18]

Robbaman @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 15:38
Ja, maar vergeet niet dat als je de grote groep mensen wilt bereiken, dan kun je niet rekenen met je gunstige thuislaadtarief, maar moet je het moet de openbare tarieven doen.

Die zijn vandaag de dag helaas al vaker boven de 50ct/kWh dan eronder.
Bark_At_The_Cat @Robbaman6 januari 2025 16:16
Als je de grote groep wilt bereiken, dan moeten er vooral véél meer laadpalen in woonwijken komen. Ik heb er een stuk of 3 op 5-20 minuten lopen, en was dat behoorlijk beu na een tijdje. Wat vooral irritant is, dat hij meestal met een uur of 4 wel weer vol is, en je de wandeling nog een keer mag maken. Gelukkig heb ik nu een paal op de oprit. Maar dat is inderdaad ook niet voor iedereen. Ik raad mensen die géén laadpaal aan huis hebben ook niet direct aan om een EV aan te schaffen.

De Duitse YouTuber Electrotrucker had het op z'n Engelstalige kanaal gisteren over een concept waarbij je de stroomtarieven van je energieleverancier meeneemt naar de laadpaal langs de snelweg, waarbij je dan voor het gebruik van de paal iets extra betaalt. In zijn voorbeeld gaat het over laadpalen specifiek voor vrachtwagens, maar ik vond het wel een interessant concept. Misschien is dat ook wel iets voor in de wijk.

[Reactie gewijzigd door Bark_At_The_Cat op 6 januari 2025 16:17]

Robbaman @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 16:22
Ik hoop ook dat er ooit nog zo'n concept zal komen, maar vrees dat hier teveel partijen en regels bij betrokken zullen zijn om dit op korte termijn werkelijkheid te zien worden.

Ergens ook wel weer gek, in principe is alle stroom op het net gelijk of het nu thuis uit je stopcontact komt of uit een openbare paal. Het lastige zit hem in registreren wie het precies gebruikt, maar daarvoor heeft een dergelijke paal al een oplossing.

Je zou dus verwachten dat als je via zo'n paal gewoon je thuistarief zou kunnen afrekenen plus een kleine opslag voor het faciliteren van het laden en/of een starttarief, dat dit dan uit zou moeten kunnen komen, maar misschien ben ik te optimistisch.

Ik weet ook eerlijk gezegd niet wat het werkelijk kost voor een uitbater van een publieke paal om dat ding er te hebben staan. Maar als je dat met een paar cent per kWh moet terugverdienen, dan kan ik me voorstellen dat 'een paar cent' al snel 'tientallen centen' moet worden, aangezien zo'n paal maar een paar uur per dag daadwerkelijk gebruikt wordt.
Bark_At_The_Cat @Robbaman6 januari 2025 16:28
Mijn eerste indruk was ook dat er behoorlijk wat subsidie achter zit van de Duitse overheid. Misschien is het ook niet zo gek, want "we" hebben er allemaal baat bij.
Robbaman @Bark_At_The_Cat7 januari 2025 08:07
"we" hebben er allemaal baat bij.
Vertel dat onze huidige regering (en de mensen die ze gekozen hebben) maar eens. Die zien het als iets wat ze door de strot geduwd wordt waar ze helemaal geen zin in hebben en/of het nut niet van inzien.
Bark_At_The_Cat @Robbaman7 januari 2025 10:05
Ik denk dat je nog voldoende realisme hebt bij in ieder geval 2 van de 4 partijen, op z'n minst op dit thema. Bovendien is wat ze in Duitsland gaan doen ook wel echt in het belang van grote logistieke ondernemingen. Dat zou bij de VVD toch aan moeten kunnen slaan.
Robbaman @Bark_At_The_Cat7 januari 2025 11:26
Klopt, maar tegelijkertijd zie je ook dat zij in een spagaat zitten. Moeten ze doen waarvan ze weten dat het (op lange termijn) beter is voor de mensen, de economie en de planeet, of doen wat ze nu stemmen oplevert.

Dat laatste klinkt zelfzuchtig, maar een perfecte ideologische politieke partij waar niemand op stemt heeft natuurlijk ook geen zin. Om hun plannen uberhaupt te kunnen uitwerken zullen ze eerst mensen moeten overtuigen, en dan werken de populistische one-liners toch beter zo blijkt vandaag de dag toch wel weer.
rubenkemp @Bark_At_The_Cat6 januari 2025 23:17
Ik heb dit weekend gezien dat er bedrijfjes zijn die azen op lantaarnpalen die tegen hun einddatum lopen, dat bij refurbishing of vervanging een (dubbele) oplader wordt ingebouwd. Vond het een goed idee.

Zie:
https://www.autoweek.nl/f...arnpaal-het-kan-al.12616/
Robbaman @rubenkemp7 januari 2025 08:10
Zoals ze ook in het artikel wel al zeggen, een normale lantaarn heeft niet echt een bijster zware netverbinding. Je zult dus ook de grond open moeten gooien voor een zwaardere verbinding.

Nu ben ik daar niet zozeer op tegen, maar ik begrijp wel dat dit de boel wat lastiger maakt.
telenut @Bark_At_The_Cat7 januari 2025 07:50
Hoezo meer in woonwijken? Hier staan er honderden in de buurt. Ze worden nooit gebruikt... Iedereen heeft er 1 op zijn eigen oprit...
Bij parkings van appartementen of rijwoningen moet men meer trage laders zetten.
Blokker_1999
@Verwijderd6 januari 2025 15:01
Ik laad zo goed als altijd thuis, dat is een heel stuk goedkoper dan wanneer ik nog benzine zou nodig hebben. Reken maar uit met een 14kWh/100km en 35cent per kWh kost 100km mij dus 5,25 Euro. Reed ik nog met mijn vorige dieselwagen aan 5l/100km zou de diesel dus slechts 1 euro per liter mogen kosten om goedkoper uit te zijn, en ik denk dat we allemaal wel weten dat diesel echt niet zo goedkoop is vandaag.
logisch @Blokker_19996 januari 2025 15:37
Als je een elektrische auto hebt en thuis kunt laden neem ik aan je dat je een dynamisch energiecontract hebt (in ieder geval voor de elektriciteit)? Anders ben je wel echt een dief van je eigen portemonnee. Dan kom je normaal gesproken ruim onder de 35 cent gemiddeld uit.
Tozz @logisch6 januari 2025 16:21
Totdat je ergens heen moet en de prijs is ineens 1,2 euro per kWh zoals laatst.
logisch @Tozz6 januari 2025 17:04
Dan betaal je die keer wat meer ja, of je laadt in zo'n geval wel ergens buitenshuis als je echt zuinig bent. Hoe dan ook, over het hele jaar gezien ben je aantoonbaar vele malen goedkoper uit door te laden in de daluren. Dat is vooral 's nachts, en in de zomer ook overdag (daar kun je dan bijv. in het weekend gebruik van maken).
Tozz @logisch6 januari 2025 19:23
Ik heb gekeken naar die dynamische tarieven, maar 't is voor mij helemaal niet interessant.
In de zomer wek ik overdag PV op, wat ik dan tegen afbraakprijzen zou mogen inleveren. Vervolgens moet ik in de avond weer laden, en dan zijn de tarieven hoog.

Dan liever 1 flatfee
logisch @Tozz7 januari 2025 10:54
Als je zonnepanelen hebt en veel terug levert ligt het inderdaad wat gecompliceerder. Overigens laadt je uiteraard niet in de (vroege) avond tijdens piekuren, dat stel je dan in op vanaf 22.00 of 23.00, afhankelijk van wanneer de prijzen het laagst zijn. Daar zijn verschillende automatische oplossingen voor, waarmee je altijd laadt als de prijzen het laagst zijn. Gisteren en vandaag waren de prijzen tussen 00:00 en 6:00 bijvoorbeeld praktisch 0.
Duc750 @Tozz6 januari 2025 20:32
Ach ja, da's vervelend....
Maar och, aan de andere kant was de kale elektriciteitsprijs minstens 5% van geheel 2024 nul of negatief zo heeft iemand becijfert. :*) Dat je dan alleen de ongeveer 15 cent belasting/kWh betaalt zal wel compenseren voor de duurdere momenten.

Bron: YouTube: Terugblik op 2024
Robbaman @Blokker_19996 januari 2025 15:41
Klopt wel, maar je rekensom is niet voor iedereen zo gunstig. Ten eerste is 14kWh/100km bijzonder gunstig. Als je een Model 3 rijdt, wat een van de zuinigere auto's is, dan zul je als jaargemiddelde behoorlijk rustig aan moeten rijden om onder de 18kWh/100km te blijven. Bovendien reken je met thuislaadkosten van 35ct/kWh, wat alleen mogelijk is als je thuis kunt laden.

Als je rekent met een gangbaardere 50ct/kWh wat je bij een publieke paal tegenwoordig betaalt, dan zit ja al aan €9/100km. Dat is nog steeds niet heel erg duur, zeker als je erbij rekent dat je behoorlijk lage onderhoudskosten hebt met een EV, maar voor het financiële plaatje is een EV niet zo'n enorme no-brainer voor een groot deel van de mensen als dat het eerder was.
riesk @Robbaman6 januari 2025 17:06
Ten eerste is 14kWh/100km bijzonder gunstig. Als je een Model 3 rijdt, wat een van de zuinigere auto's is, dan zul je als jaargemiddelde behoorlijk rustig aan moeten rijden om onder de 18kWh/100km te blijven.
Tesla Model 3 rijder hier (Highland RWD). Ik kom over een vol jaar gemiddeld onder 13 kWh/100km. Ik rijd inderdaad erg rustig, maar 18 kWh/100km gemiddeld daarmee zou voor niemand een uitdaging moeten zijn. Zoveel verbruik ik alleen met 130 km/h bij koud weer èn wind tegen.
Tozz @riesk6 januari 2025 19:24
Vind ik wel knap. Met dit weer zit ik ongeveer op 33 kWh/100km.

Model S 100D
FFW @riesk6 januari 2025 19:36
Ik rijd ipace en mag in mijn handen wrijven bij verbruik 25 kwh/100
Thomas18GT @Blokker_19996 januari 2025 16:01
De kosten van autorijden gaan een heel stuk verder dan alleen de benzine, diesel of stroom die je in de auto stopt natuurlijk :+
Kees BOFH @Verwijderd6 januari 2025 15:03
Ik zag dat benzine €2,449 kost per liter (wij een tank station langs de A2, en 'v-power'), dat is duur ik blijf wel electrisch rijden.

Mijn benzine auto deed ~15km rijden met 1 liter benzine, mijn electrische auto doet met 1kw ongeveer 5km. En thuis laden kost mij 30 cent/kw, dus voor 15km betaal ik 90 cent aan stroom of bijna €2,50 voor benzine.
Robbaman @Kees6 januari 2025 15:44
Beetje oneerlijk vergelijken om je relatief goedkope thuisstroom te vergelijken met de duurste benzine die te vinden is.

Als 'gewoon' voor €1,80 tankt en dat vergelijkt met een 50ct/kWh publieke laadpaal, dan ligt het allemaal een stuk dichter bij elkaar. Een EV is nog steeds goedkoper, zeker met de lagere onderhoudskosten, maar het is in die gevallen (die voor de meeste mensen toch het geval zullen zijn) niet zo'n enorm financieel voordeel om naar een EV over te stappen.
Kees BOFH @Robbaman6 januari 2025 15:46
Klopt, dat doe ik expres omdat de originele opmerking ook al oneerlijk is. Er zullen weinig mensen zijn die exclusief bij snelladers laden (en het zelf moeten betalen).
Robbaman @Kees6 januari 2025 15:57
Ah, op die (elektrische) fiets
xFeverr @Verwijderd6 januari 2025 14:55
Zou je het niet een beetje kort door de bocht vinden als ik een dure aanbieder van brandstof langs de snelweg aanwijs, zeg dat het duur is, en daarom bij elektrisch rijden blijf?
Bender @Verwijderd6 januari 2025 14:59
Jouw benzine is per KM anders toch echt duurder dan die van een EV.. Dus eigenlijk zeg je nu dat je naar een EV gaat overstappen?
HansvDr @Bender6 januari 2025 16:18
Die benzine auto gaat nog wel een flink aantal jaren mee... Over 8 jaar kijk ik wel wat er op de tweedehands markt is.
Bender @HansvDr6 januari 2025 16:38
Er staan 10+ jaar oude Teslas, Nissans en Renaults op Marktplaats, waarom zou je er nog mee wachten dan?
jbhc @Bender6 januari 2025 17:52
De goedkoopste tesla op autotrader is momenteel 13K.
Dat is heel veel mensen echt geen optie terwijl dat wel de enige EV is met een redelijk fatsoenlijk bereik.
Bender @jbhc6 januari 2025 18:31
Ik kan ook benzine autos vinden van 12 jaar oud van 50.000,- en dat lijkt me ook geen optie voor veel mensen.

Volgens mij moet je wel realistisch vergelijken wat voor features je krijgt. Je kunt geen Model S met een Peugeot 107 gaan vergelijken.
(en dan nog los van het feit welke hogere km standen aan kunnen)
jbhc @Bender6 januari 2025 18:34
Nou, dat is wel de enige auto die een vergelijkbare range heeft met welke ICE auto dan ook.

De goedkoope leafs/zoe's zijn leuk om je kinderen mee naar school te brengen of boodschappen te doen en dan houd het wel op.

En ja ik rijdt regelmatig "langere" afstanden. Niet iedereen woont op steenworp afstand van zijn ouders, vrienden, werk.

[Reactie gewijzigd door jbhc op 6 januari 2025 18:36]

HansvDr @Bender7 januari 2025 08:20
Ik gebruik op dit moment 10 tot 15 duizend euro liever voor andere dingen. Vakantie, meubels etc.
Damian 6 januari 2025 14:53
Lang leve Tesla Superchargers, toch bijzonder dat het bij Tesla nog wel voor een betaalbare prijs kan eigenlijk... Die zijn vaak goedkoper dan AC laden...
Bartske @Damian6 januari 2025 14:55
Het belastingvoordeel valt voor alle laadpalen weg, dus ook voor de superchargers. Mochten zij deze kosten niet doorberekenen zul je die ergens op een andere manier betalen.

Het tarief van mijn dichtstbijzijnde laadbaal is ook van 32 cent naar 39 cent gegaan..

[Reactie gewijzigd door Bartske op 6 januari 2025 14:57]

Lisadr @Bartske6 januari 2025 15:21
Dat is voor AC-palen vooral het geval, waar het 6 a 7 cent per kWh duurder is geworden, maar niet voor de snellaadpalen van FastNed.

nieuws: Nederlandse kWh-belastingkorting op laadpalen loopt definitief begin ...
Bender @Bartske6 januari 2025 14:59
Wat voor belastingvoordeel heeft Tesla met de supercharger die Fastned niet heeft?

(geen idee namelijk gezien ik geen EV heb)
Bartske @Bender6 januari 2025 15:01
Geen, er was een belastingvoordeel voor alle laadpalen in Nederland maar dat is sinds 1 januari wegbezuinigd door dit kabinet.
Jerra @Bender6 januari 2025 15:04
Het belastingvoordeel valt voor alle laadpalen weg, dus ook voor de superchargers.
Blokker_1999
@Damian6 januari 2025 14:56
Tesla betaald de installatie van hun snelladers uit de marge die ze hebben op de verkoop van wagens. Bij andere laadpaalaanbieders kan dat niet.

En als niet Tesla rijder is het snelladen bij Tesla voor zover ik mij herinner nog altijd iets duurder dan de gemiddelde AC lader, toch zeker als je maar eens incidenteel wenst te laden.
xFeverr @Blokker_19996 januari 2025 14:58
IONITY zou dat ook kunnen doen toch? Dat is een samenwerking van veel verschillende automerken. Als ze hun schouders eronder zetten en van goede wil zijn moet dat best lukken.
L-VIS @xFeverr6 januari 2025 16:22
Verschil is dat die niet zoveel winst maken op EV's als Tesla dat doet.
Sand0rf @Blokker_19996 januari 2025 15:02
Ik betaal als Skoda Enyaq rijder ook veel minder bij een supercharger dan bij FastNed/Ionity/etc. Mijn laatste laadactie bij de Supercharger in Verviers Belgie was 47 cent per kilowatt.

Ik gebruik de snelladers incidenteel als ik lange ritten heb en dan is FastNed en de andere grote ketens gewoon duurder dan Tesla
Lisadr @Blokker_19996 januari 2025 15:17
En als niet Tesla rijder is het snelladen bij Tesla voor zover ik mij herinner nog altijd iets duurder dan de gemiddelde AC lader, toch zeker als je maar eens incidenteel wenst te laden.
Weet je dat zeker? 13 euro per maand en 27 cent per kWh. Bij 20.000 km per jaar (3400 kWh) kom het neer op 31 cent per kWh. Stel je rijdt maar 10.000 km per jaar, dan kost het gemiddeld 36 cent per kWh. Er zijn heel weinig AC laders die goedkoper zijn.
MrSnowflake @Blokker_19996 januari 2025 15:17
Hoeveel zou nu laadinfrastructuur kosten tov een tankstation. Die laatste heeft hogere lopende kosten, want ze moeten (meermaals) dagelijks aangevuld worden, ook zitten er tanks in de grond die mogelijk ooit gesaneerd moeten worden en die ook niet goedkoop kunnen zijn om te plaatsen met alle beveiliging die ze hebben tegen lekken en evt brand. Laadpalen daarentegen zet je neer en de stroom komt vanzelf. Verder zijn grootverbruikers vaak goedkoper dan huishoudens wat elektriciteitsverbruik betreft (lagere prijs/kWh, want minimum afname, lagere belastingen, ...). Zou laadinfrastructuur echt zo veel duurder zijn dan?
jbhc @MrSnowflake6 januari 2025 17:39
Ik denk dat men zich vergist in de kosten. Je hebt om 5 auto's snel te kunnen laden net zo'n aansluiting nodig als een kantoorpand van pak 'm beet 10 etages.
caspervc @Blokker_19996 januari 2025 16:16
Als niet tesla rijder laad ik met een abbo (€100,- pj, 8€pm) voor ca. 0,30 euro per kW/h. Zonder abbo is dat vaak 0,39 euro. Stuk goedkoper dan de bovenstaande prijzen van fastned.
MiBe Communitymanager @Blokker_19996 januari 2025 17:48
Ligt enorm aan wat de AC-laadprijs in je regio is. Ik woon in een relatief 'goedkope' regio en zelfs daar is het qua prijs om het even of ik - met mijn Volkswagen EV - een Supercharger of een AC-laadpaal gebruik (daarnaast heeft Tesla geen starttarief / extra kostenpercentage / laadabonnement (of nouja, dat laatste wel als je veel laadt, want dan betaal je een gereduceerd tarief), waar je bij een laadpas wel standaard tegenaan zit te kijken). Ik laad eigenlijk uitsluitend nog thuis of aan de Supercharger, bevalt prima.

[Reactie gewijzigd door MiBe op 6 januari 2025 17:48]

Ruuddie 6 januari 2025 15:06
Ik blijf het zeggen; de laadpalenmarkt is een cowboy-wereld momenteel. Ze kunnen rekenen wat ze willen omdat het allemaal nog niet uitgekristalliseerd is.

Hier in Limburg is bij Vattenfall (de enige aanbieder van AC palen wegens een gewonnen tender) de prijs van 34ct naar 46ct gegaan. Als de benzine met 30% omhoog gaat staat de wereld op zijn kop, maar met elektrisch laden kan dat gewoon allemaal. En ik heb niet eens een keuze; thuisladen kan niet wat geen eigen oprit en andere aanbieders zijn er niet want gewonnen tender. Boevenpraktijken, en het mag allemaal. Cowboy-wereld.
SaraNostra @Ruuddie6 januari 2025 15:18
Dat komt omdat ze het nog niet 'voelen'. Als het de1 Euro passeert, dan zal men beginnen te piepen.
Ruuddie @SaraNostra6 januari 2025 15:44
Nougoed, als je puur naar de 'brandstof' prijs kijkt:
Benzine auto die 1:15 rijdt, dus zeg voor het gemak 6 liter per 100km: 12 euro per 100 km bij een benzine prijs van 2 euro per liter
EV die 18 kWh per 100km gebruikt zit al op een break-even van 66ct per kWh
Ik woon zelf bij de Duitse grens, waar benzine 1.7 kost. Voor mij is het break-even punt al op 57ct per kWh

Snelladen is dus al sowieso duurder dan benzine rijden, en palen in de straat beginnen er ook in de buurt te komen.

En dan heb ik het nog niet gehad over de veel hogere aanschafwaarde van de EV zelf, en sowieso het ongemak van het laden t.o.v. overal in 5 minuten weer vol zitten. En dan komt er straks ook nog de hogere wegenbelasting bij.

Al met al heb ik spijt van mijn EV. Hij rijdt wel lekker, dat wel!
Robbaman @Ruuddie6 januari 2025 16:05
en sowieso het ongemak van het laden t.o.v. overal in 5 minuten weer vol zitten.
Grappig dat je het ongemak van laden als een minpunt noemt. Nu is hier natuurlijk precies waar de kloof ligt, maar als je thuis kunt laden zoals ik vind ik het juist een pluspunt.
DiJerno @Ruuddie6 januari 2025 20:04
Ook hier. Onze nieuwe Corolla haalt met dit weer een verbruik van 3,8l/100km. Wij tanken nu aan €1,48/liter. Ja dat is weinig in België. Mijn EV verbruikt een 20,2kWh/100km. Bereken hier een laadverlies van een 15% als je thuis laadt dan kom ik op 23,23 kWh. Ik neem aan dat ik nu aan een 35 cent laad thuis (de nettarieven zijn in België weer aangepast) dan betaal ik 8,13 euro/100km. Op benzine 5,6 euro.
Ohja mijn pieken zijn ook nog eens met 200 euro gestegen op jaarbasis.
Op mijn dak ligt 9kWp waar ik in de winter niets aan heb. Dat is nog eens 15.000 euro aan panelen in de tijd.
Ik denk dat je me wel begrijpt he 😠
m_snel @Ruuddie6 januari 2025 15:13
Het lijkt mis tegaan na de enorme prijsstijging van gas, daarvan is de prijs weer stevig gedaald, maar de laadkosten dalen niet mee.
Blokker_1999
6 januari 2025 14:55
Inflatie is nooit een goede reden voor prijsstijgingen, waarom kunnen ze niet gewoon zeggen dat hun kosten gestegen zijn? En dat een bedrijf dat structureel verlieslatend is zijn prijzen verhoogd in de hoop ooit eens winstgevend te worden lijkt mij ook niet zo vreemd.
Bender @Blokker_19996 januari 2025 15:01
Hoe zo is dat geen goede reden?

Het is toch logisch dat als je inkoop duurder wordt, je producten ook duurder worden...
Blokker_1999
@Bender6 januari 2025 15:02
Inflatie is het gevolg van prijsstijgingen, niet omgekeerd.
Bender @Blokker_19996 januari 2025 15:05
En wat houdt de prijsstijging van je leveranciers in denk je?
kodak @Blokker_19996 januari 2025 14:59
Ze stellen zelf op hun website:
in reactie op inflatie, toegenomen belasting en toegenomen kosten.
Darida 6 januari 2025 14:58
Mijn bedrijf betaald mijn oplaadbeurten maar ik probeer te beperken op snelwegen te laden want het us belachelijk duur. Ik heb gezien dat er in België, als ik het goed begrijp, privé laadpalen zijn die publiek gemaakt werken want op de Chargemap app staar er dan een tarief bij en ze vragen dan 4x de prijs die ze zelf betalen die dieven. Mijn EV kan in werkelijkheid 405km en dus kan ik onderweg opladen grotendeels vermijden. Als het dan toch moet is het beneden in de straat via laadpalen van Engie (ik denk in samenwerking met de overheid) en daar vallen de prijzen nog mee. Op het werk hebben we dan zonnepanelen en een windmolen voor de bevoorrading.
MrSnowflake @Darida6 januari 2025 15:21
ik denk dat die privé laadpalen foutief ingesteld staan. Ja ze moeten publiek beschikbaar zijn (anders werkt de kaart van de baas er niet op), maar ze moeten niet aangegeven worden op de kaart. Vermoedelijk is die hoge prijs dan gezet door de aanbieder van de paal, om het gebruik door 3de te ontmoedigen, zodat de eigenaar gewoon altijd kan laden aan zijn eigen paal.
RPiNut @Darida6 januari 2025 15:22
Mensen hun prive paal op openbaar zetten, moeten vaak ook een backoffice abonnement betaald worden ed. Soms wil een club als EVbox of Tap electric ook nog geld verdienen. Wanneer je dan aangeeft dat jij €0,35 per kWh wilt krijgen, gooien sommige bedrijven er nog €0,15 per kWh bij op en gaan dan nog BTW rekenen op de verkochte kWh. Dan kom je uit op prijzen van ongeveer €0,61 per kWh, terwijl je thuis mogelijk met zonnepanelen voor minder dan €0,15 per kWh kunt laden.

Naast dat je, je eigen privé paal niet goedkoper in de markt wilt zetten dan de omliggende laadpalen in de buurt. Kom je straks thuis kun je zelf niet laden. :+
Verwijderd 6 januari 2025 15:15
Hoe ver kom je met 1KWh?
Rollo @Verwijderd6 januari 2025 15:19
Afhankelijk van het weer en de precieze auto en dergelijke ongeveer 6km.
k995 @Verwijderd6 januari 2025 15:32
Mijn Tesla y verbruikt ongeveer 140 w/km dus een 7km. Zal 8 zijn in de stad en eerder 6 met dit koud weer op de auostrade.
Lambo LP670 SV @Verwijderd6 januari 2025 15:48
4km haal je normaal gezien wel altijd. 5km als je zuinig doet.
Nijl @Lambo LP670 SV6 januari 2025 17:18
1,50 voor 8 km ? :P
s_schimmel @Nijl6 januari 2025 18:56
Daarom moet je ook niet laden bij Fastned en al helemaal niet zonder abonnement. Tesla zit op €0,36 en Ionity op €0,39 per kWh. Dan wordt het al een stuk beter te betalen en vergelijkbaar / goedkoper dan benzine of diesel afhankelijk van wat je rijd en waar je tankt.
Snow_King 6 januari 2025 15:29
Toch blijf ik er laden, maar ik doe het incidenteel. Als ik aan het rijden ben en moet laden dan heb ik weinig tijd. Dan stop ik bij Fastned, haal wat drinken, toiletstop en ga weer door. 20kWh er bij in de batterij en weer door.

De prijs vind ik op dat moment minder relevant, ik moet gewoon weer door. Op jaarbasis heeft ik wellicht 200 a 300 euro uit bij Fastned, de rest laad ik thuis of ergens op een (goedkope) locatie.
Mickelimic @Snow_King6 januari 2025 15:32
Waarom laad je bij Fastned en niet bij Tesla waar je maar 50 cent betaalt?
vincenta2 @Mickelimic6 januari 2025 15:42
Fastned is vaak op meer plekken te vinden. Zelf heb ik een auto met een kleine actieradius (+/- 200km), en daarmee wil je niet omrijden richting een goedkopere laadpaal.
Edmin Opperprutser @Mickelimic6 januari 2025 15:39
In mijn Mercedes EQB worden de Tesla stations niet meegenomen omdat Tesla de status niet doorgeeft. Ze zijn handmatig wel vindbaar, maar de navi zal er nooit op aansturen.
Snow_King @Mickelimic6 januari 2025 16:11
Ik heb een Tesla S en X en zou daar prima kunnen laden, maar Fastned ligt vaak direct naast de snelweg en op veel betere locaties. De Superchargers van Tesla liggen (imho) echt op B-locaties achteraf. Kost al weer extra minuten om bij de lader te komen en daarna weer weg. Fastned is veel sneller wat dat betreft.

Ook vind je bij Fastned bijna altijd wel een tankstation met winkeltje en toilet, dat is bij Tesla echt niet altijd het geval.

Als het dus echt moet: Fastned, maar op langere ritten pak ik ook zeker wel eens Tesla.

De laadkosten voor snelladen zijn per jaar zo weinig dat ik mij daar gewoon niet echt druk om maak.
WhatsappHack
@Snow_King6 januari 2025 20:01
De Tesla SuC’s die ik tot dusver gebruikt heb lagen allemaal op een minuut of 2 van de snelweg. Mazzel gehad of is dat al “achteraf”? :)
pvcholten 6 januari 2025 14:55
De belastingkorting op energiebelasting voor laadpalen is dan ook afgelopen per 1 januari:

nieuws: Nederlandse kWh-belastingkorting op laadpalen loopt definitief begin ...

Dus logisch dat ze dat doorberekenen.

[Reactie gewijzigd door pvcholten op 6 januari 2025 14:56]

Tripwire999 6 januari 2025 15:00
De volgende melkkoe is gevonden hoor :) je ziet het met alle abbonementen van streaming diensten ook gebeuren. Ze halen je binnen met het idee dat je alle content goedkoop kan kijken en vervolgens word het elk jaar duurder. Zie je nu dus ook gebeuren met opladen van auto's eerst word het de hemel in geprezen want goedkoper dan benzine, thuis opladen met zonnepanelen e.t.c. maar al die voordelen vallen stukje bij beetje om en ben je net zoveel kwijt als rijden met een benzine auto. Waarom zou je dan nog elektrisch willen rijden vraag ik me af?

[Reactie gewijzigd door Tripwire999 op 6 januari 2025 15:02]

Haga @Tripwire9996 januari 2025 16:40
[Waarom zou je dan nog elektrisch willen rijden vraag ik me af?] Die vraag is eenvoudig te beantwoorden: voor het klimaat!! 😉😂🤣

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