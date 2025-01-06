Fastned verhoogt laadtarieven in Nederland en België met 4 tot 5 cent per kWh

Fastned heeft met ingang van maandag de laadprijzen verhoogd in Nederland en België. Het bedrijf doet dit vanwege 'inflatie, toegenomen belasting en toegenomen kosten'. Het laadtarief stijgt in Nederland met 5 cent en in België met 4 cent.

Snelladen kost bij Fastned per direct 0,74 euro per kWh in Nederland en 0,73 euro per kWh in België. Dat blijkt uit een geüpdatete tarievenlijst van het bedrijf. Voorheen kostte laden in beide landen 0,69 euro. Fastned zegt dat de prijsverhoging 'een deel' van de kostenverhoging dekt. Inclusief Gold-lidmaatschap, dat 11,99 euro per maand kost, worden de tarieven 0,51 euro in België en 0,52 euro in Nederland. De tariefverhoging werd het eerst opgemerkt door LaadpasTop10.