Nederlandse subsidie voor tweedehands elektrische auto is ook op

De Nederlandse subsidiepot voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto is ook op, nadat eerder het geld voor nieuwe EV's op was. In totaal is in 2024 het volledig daarvoor gebudgetteerde bedrag van 52,5 miljoen euro aangevraagd. De subsidie komt niet meer terug.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schrijft dat nog niet alle aanvragen voor subsidie al zijn beoordeeld, dus er bestaat een kans dat er nog een klein gedeelte van het budget beschikbaar komt, bijvoorbeeld wanneer aanvragen worden afgewezen of ingetrokken. De einddatum voor de zogenoemde Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren is 27 december 2024. De overheid gaat niet meer door met de subsidieregeling. Er komt vanaf 2025 dus geen nieuw budget meer beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe of tweedehands EV's.

Op 21 november schreef Tweakers dat de subsidie voor nieuwe elektrische auto's al op was. Er werd voor 58 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. De subsidiepot voor gebruikte EV's was iets kleiner, namelijk 52,5 miljoen euro, maar ook het maximaal aan te vragen bedrag was kleiner, namelijk 2000 euro in plaats van 2950 euro voor een nieuwe elektrische auto. Op 21 november was er nog 6,7 miljoen euro in de overgebleven subsidiepot beschikbaar en dat is in de afgelopen maand nog door Nederlanders aangevraagd. Overigens was het geld in de zomer van dit jaar al eens op, maar dat werd later aangevuld met het budget van voorgaande jaren.