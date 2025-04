Nederlandse subsidiepot voor tweedehandse elektrische auto's is leeg

De subsidiepot van de Nederlandse overheid voor de aanschaf van een tweedehands elektrische personenauto, ook bekend als de SEPP, is leeg. Dat betekent dat de subsidie in 2024 niet meer aangevraagd kan worden.

Begin dit jaar stelde de Nederlandse overheid 29,4 miljoen euro beschikbaar om de aanschaf van een tweedehands elektrische auto aantrekkelijker te maken. In totaal is voor 14.700 gebruikte elektrische auto's subsidie aangevraagd. Daarmee is het geld nu op, blijkt ook uit informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de subsidie uitkeert. De RVO geeft wel aan dat er mogelijk toch nog een beetje budget vrijkomt, doordat aanvragen voor de subsidie kunnen worden ingetrokken of afgewezen.

De SEPP, of Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren, werd in 2020 voor het eerst geïntroduceerd. Geïnteresseerden konden de subsidie aanvragen om een volledig elektrische personenauto te kopen die volgens de WLTP -norm een bereik van minimaal 120 kilometer heeft en waarvan de catalogusprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro ligt. Consumenten konden maximaal 2000 euro krijgen voor een dergelijke auto.

Begin dit jaar werd de subsidiepot weer aangevuld met 29,4 miljoen euro. Hoewel de overheid vorig jaar nog instemde met een verlenging van de subsidie tot 2029, werd in april dit jaar aangekondigd dat de SEPP in 2025 stopt. Dat betekent dat de subsidiepot niet meer wordt aangevuld. Waarschijnlijk stopt de SEPP omdat de belastingregels rondom EV's veranderen. EV-rijders betalen nu geen motorrijtuigenbelasting, maar moeten dat vanaf 2026 wel doen. Vanaf dat jaar krijgen emissievrije personenauto's echter ook veertig procent korting op de motorrijtuigenbelasting.