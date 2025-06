EU wil tot 38,1 procent extra importheffing op Chinese EV's - Update

De Europese Commissie wil een extra importheffing van maximaal 25 procent op geïmporteerde Chinese EV's, boven op de huidige 10 procent. Hiermee wil de Commissie de vermeende Chinese subsidies op de EV's tenietdoen. Dat schrijft de Financial Times.

De Europese Commissie gaat vanaf woensdag autofabrikanten informeren over de plannen, schrijft de Financial Times. Het gaat om een importheffing op auto's die in China zijn gemaakt en naar de EU worden geëxporteerd. Dit betreft niet alleen auto's van Chinese fabrikanten, maar ook bijvoorbeeld Tesla's en andere merken die in China gemaakt worden. Voor zover bekend worden autofabrikanten met Chinese moederbedrijven die in Europa auto's maken, zoals Volvo en Polestar, niet getroffen door de heffing. De precieze importheffing hangt mogelijk af van hoeveel subsidie de EU denkt dat de fabrikant ontvangt.

De Commissie zei in maart 'voldoende bewijs' te hebben dat de Chinese overheid de export van EV's subsidieert. Het gaat om steun die specifiek is bedoeld om auto's te exporteren en dus niet om algemene steun aan de branche. De Commissie noemde destijds de situatie 'kritiek', omdat de export in korte tijd sterk zou toenemen. Auto-importeurs moeten daarom al maanden lang registreren wanneer ze een nieuwe Chinese EV importeren. Dit maakt het voor de Europese Commissie mogelijk om met terugwerkende kracht de extra importheffing op te leggen.

Het marktaandeel van Chinese EV's in de totale maandelijkse nieuwverkoop is momenteel ongeveer 10 procent. De Commissie verwacht dat dit volgend jaar 15 procent zal zijn. De prijzen van Chinese elektrische auto's liggen gemiddeld 20 procent lager dan die van EV's die in Europa zijn geproduceerd, stelt de Commissie.

Niet alle EU-lidstaten zijn voor de plannen van de Commissie. Duitsland, Zweden en Hongarije vrezen bijvoorbeeld voor een handelsoorlog en zijn bang dat ze binnenkort geen auto's meer mogen verkopen in China. Frankrijk en Spanje zijn juist wel voor de plannen. De Commissie wil volgens de Financial Times dat lidstaten vóór 2 november stemmen over de plannen. Als 14 landen tegenstemmen, gaat de heffing niet door. Mocht de importheffing definitief worden, dan geldt deze vermoedelijk voor 5 jaar.

Update, 12.45 uur - De Europese Commissie bevestigt aan een importheffing te werken. De kop van het artikel is hierop aangepast. De Commissie wil eerst in gesprek met de Chinese overheid over de subsidies. Mocht hier geen 'effectieve oplossing' uit komen, dan wil de Commissie de importheffingen instellen. Hiervoor noemt de Commissie 4 juli als uiterste datum.

SAIC, in Nederland en België vooral bekend van MG, zou een extra importtarief van 38,1 procent krijgen. Voor uit China geïmporteerde Geely-EV's noemt de Commissie een tarief van 20 procent. Op BYD-EV's zou dan een importheffing van 17,4 procent komen. Voor EV-fabrikanten die hebben meegewerkt aan het onderzoek, komt er een importheffing van 21 procent. Fabrikanten die niet aan het onderzoek hebben meegewerkt, krijgen de heffing van 38,1 procent. Tesla krijgt mogelijk een eigen percentage, al geeft de EC hier geen nadere uitleg over.