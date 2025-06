NRC: Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk chipfabrikant NXP

De Chinese hackersgroep Chimera had volgens onderzoek van NRC ruim twee jaar ongemerkt toegang tot het netwerk van de Nederlandse chipfabrikant NXP. De cyberaanval werd begin 2021 geopenbaard door Fox-IT, maar tot dusver was niet bekend welk bedrijf hier slachtoffer van was.

Diverse bronnen zeggen nu tegen NRC dat NXP het getroffen bedrijf is. De chipgigant erkende volgens de krant in enkele jaarverslagen dat er een cyberaanval had plaatsgevonden, maar liet de eventuele geleden schade in het midden: "We geloven niet dat deze hack een materieel effect heeft op onze bedrijfsvoering." Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op vragen van Tweakers over de communicatie rondom de cyberaanval.

Het beveiligingsonderzoek van de oorspronkelijke cyberaanval werd uitgevoerd door Fox-IT, dat in een blogpost destijds uitgebreid beschreef hoe de Chinese hackers te werk gingen. Het bedrijf concludeerde toen al dat er intellectueel eigendom gestolen was, maar het is niet bekend hoeveel en wat voor informatie de hackers hebben buitgemaakt.

Volgens Fox-IT drongen de cybercriminelen in eerste instantie het netwerk van NXP binnen door uitgelekte accountgegevens van werknemers te gebruiken. Deze gegevens werden uit datalekken van andere platforms gehaald. Daaropvolgend werden andere accounts met bruteforceaanvallen gehackt en kregen de aanvallers stapsgewijs meer toegang tot de gevoelige informatie van NXP. Deze gegevens werden vervolgens gecomprimeerd en via clouddiensten als Google Drive, Microsoft OneDrive en Dropbox weggesluisd.

China wordt al langere tijd gehinderd door onder meer de Verenigde Staten wat het bemachtigen van microchips en de bijbehorende kennis betreft. Met de aanval op NXP hebben Chinese hackers vermoedelijk informatie willen vergaren over het chipontwerp van het bedrijf, dat vooral chips ontwikkelt voor de auto-industrie en netwerkonderdelen van smartphones.