Vakantiepark EuroParcs meldt datalek, maar de exacte omvang is nog onbekend

Vakantieparkbedrijf EuroParcs meldt dat het slachtoffer is geworden van een datalek in zijn beveiligde digitale omgeving. De omvang daarvan is momenteel nog niet duidelijk. Het bedrijf weet niet welke persoonsgegevens zijn uitgelekt. EuroParcs zegt het voorval te onderzoeken.

EuroParcs waarschuwt gebruikers voor 'verhoogde risico's van misbruik met persoonsgegevens' als gevolg van datalekken. Het bedrijf weet niet of er klantgegevens zijn uitgelekt bij het datalek, maar raadt gebruikers alsnog aan om de komende tijd extra alert te zijn op bijvoorbeeld spam- en phishingberichten. Het bedrijf voorziet eventuele betrokkenen 'op een zo kort mogelijke termijn' van meer informatie.

Volgens het vakantiepark is het reserveringssysteem van het bedrijf zeker niet getroffen bij het datalek, waardoor gebruikers veilig reserveringen kunnen maken. Ook het nieuwsbrievensysteem van EuroParcs is niet getroffen; de nieuwsbrieven komen uit een ander systeem.

Het bedrijf zegt ook het datalek snel te hebben gedetecteerd, waarna het getroffen deel van zijn systemen offline werd gehaald. Vervolgens werd een back-up ingezet om deze systemen te herstellen. EuroParcs, dat vakantieparken beheert, heeft melding van het datalek gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.