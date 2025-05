FCC-lid wil dat FCC Apple gaat onderzoeken om blokkeren Android-app iMessage

Een lid van de Amerikaanse overheidsdienst FCC wil dat de commissie Apple gaat onderzoeken om het blokkeren van Beeper Mini, een Android-app die het uitwisselen van iMessage-berichten met iPhones mogelijk maakte.

FCC-lid Brendan Carr zegt dat Apple met de blokkade de Part 14-regels heeft overtreden. Dat zijn regels die voorschrijven dat communicatiediensten goed bruikbaar blijven, ook als gebruikers beperkingen hebben. Apple zou deze regels rondom toegankelijkheid verbreken met de groene bubbels waarin berichten vanaf andere telefoons staan: die zouden slechter leesbaar zijn.

Carr maakt zich sowieso zorgen om de muren die Apple opwerpt om zijn diensten heen om zo meer producten te verkopen. Volgens Carr zijn er negatieve consequenties aan het gedrag van Apple, waarbij het bedrijf de eigen diensten voorrang geeft en de gebruikservaring van concurrerende diensten op zijn apparaten bewust minder goed maakt. Het is nog onbekend of de FCC Apple daadwerkelijk gaat onderzoeken.

Beeper Mini kwam enkele maanden geleden in het nieuws omdat het een iMessage-client voor Android had ontwikkeld die zonder Apple ID werkt. De ontwikkelaars van de app hadden de iMessage-stack onderzocht en reversed engineered waardoor de dienst direct met de servers van Apple kon communiceren. Drie dagen na de release van Beeper Mini werkte de dienst niet meer. Apple had maatregelen tegen de dienst genomen om zijn iMessage-gebruikers 'te beschermen' en zou in de toekomst met dergelijke updates blijven komen.