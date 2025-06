Beeper introduceert iMessage-client voor Android die werkt zonder Apple ID

Beeper, het bedrijf van Pebble-oprichter Eric Migicovsky, introduceert Beeper Mini. Dat is een iMessage-client voor Android die werkt zonder een Apple ID. De app gebruikt een reverse-engineered iMessage-stack en communiceert daarmee direct met de servers van Apple.

Beeper Mini is vanaf nu beschikbaar als losstaande app, schrijft het bedrijf in een blogpost. De dienst kost 2 dollar per maand. De app belooft gebruikers dat ze via iMessage kunnen chatten met iPhone-gebruikers, inclusief 'blauwe chatbubbels' en ondersteuning voor functies als spraakberichten, groepsgesprekken, emojireacties, stickers en meer. De dienst moet direct communiceren met de servers van Apple en ontvangt lokaal versleutelde en ontsleutelde iMessage-berichten, zo claimt het bedrijf.

Anders dan bestaande iMessage-clients voor Android, behoeft Beeper Mini hiermee geen Apple ID van de gebruiker. Andere iMessage-Android-apps als Sunbird en Nothing Chats, die onlangs negatief in het nieuws kwamen wegens privacyproblemen, gebruiken Mac-pc's in een datacenter. Dat geldt ook voor Beepers eerdere chatdienst. Android-gebruikers kunnen daarop inloggen met een Apple ID. De berichten worden via die diensten doorgestuurd naar die Macs, daar omgezet naar iMessage en vervolgens doorgestuurd naar de ontvanger met een iPhone.

Beeper Mini maakt echter gebruik van technieken van jjtech, een beveiligingsonderzoeker en middelbare scholier die het iMessage-protocol en de iMessage-encryptie heeft nagemaakt. Dat maakt het volgens de maker dus mogelijk om direct via de iMessage-servers van Apple te communiceren vanaf een Android-telefoon. Pebble-oprichter en Beeper-ceo Migicovsky claimt dat Beeper hiermee geen toegang heeft tot de berichten, de contacten en het Apple ID-account van de gebruikers. De topman zegt tegen The Verge dat de code van Beeper Mini open source wordt, zodat anderen de werking van de app kunnen verifiëren.

Gebruikers kunnen Beeper Mini installeren en vervolgens inloggen via Google. Volgens Migicovsky wordt het Google-account alleen gebruikt om te verifiëren dat de gebruiker een actief abonnement op de dienst heeft en om het Beeper-supportteam van informatie te voorzien voor het debuggen van problemen. Vervolgens kunnen gebruikers optioneel inloggen met hun Apple ID, maar dat is dus niet nodig. Gebruikers die dat wel doen, kunnen onder meer iMessage-berichten ontvangen van andere Apple-apparaten dan alleen iPhones, zoals iPads en Macs. Het inloggen met een Apple ID gebeurt volgens de dienst met end-to-endencryptie direct op de Apple-servers, zonder tussenkomst van Beeper Mini.

De Beeper Mini-app voor Android. Bron: Beeper

Beeper Mini gebruikt de Apple Push Notification-service, ook wel APNs, schrijft het bedrijf in een technische blogpost. Alle communicatie via Apple iMessage wordt versleuteld met lokaal gegenereerde keys en loopt vervolgens over APNs. Beeper Mini wordt met die dienst verbonden via TCP. Het gebruikt daarvoor credentials die zijn gegenereerd tijdens het inlogproces en lokaal zijn opgeslagen op het Android-apparaat. Normaliter moet iMessage continu verbonden zijn met APNs om notificaties te ontvangen, maar met Beeper Mini kan dat alleen wanneer de app in gebruik is.

Als workaround gebruikt Beeper een eigen Beeper Push Notification-service, oftewel BPNs. Die maakt verbinding met de Apple-servers wanneer de app niet in gebruik is. Dat kan volgens Beeper met behoud van privacy, omdat Apple de pushcredentials voor berichten en de identitykeys voor encryptie en decryptie gescheiden houdt. Wanneer BPNs een bericht ontvangt, stuurt het een pushbericht naar de Android-telefoon. De telefoon wordt vervolgens 'wakker' gemaakt, waarna deze met APNs kan verbinden om het bericht te ontsleutelen. BPNs kan daarmee alleen zien dat een bericht is ontvangen, maar niet wat de inhoud is, claimt de dienst.

Apple heeft nog niet gereageerd op de komst van Beeper Mini. Het is daarom niet bekend of de techgigant actie wil ondernemen tegen de dienst. Migicovsky zegt tegen The Verge dat het initiatief volgens hem 'aan de goede kant van de wet' staat. Hij verwijst daarbij naar uitzonderingen in copyrightwetgeving voor reverse engineering en het feit dat Beeper Mini geen code van Apple bevat. Hij verwacht daarnaast dat het te moeilijk is voor Apple om Beeper af te sluiten, zonder dat dat gevolgen heeft voor 'legitieme' iMessage-gebruikers.

Beeper is de nieuwe start-up van Pebble-oprichter Eric Migicovsky. Het bedrijf bood al een Android-chatdienst met ondersteuning voor onder meer iMessage. Die werkte echter via Macs in een datacenter en had een bestaande Apple ID van gebruikers nodig. Beeper Mini is vanaf nu beschikbaar in de Play Store. Onderzoeker jjtech publiceerde eerder al een proof of concept van zijn iMessage-stack, die werkt op Python.