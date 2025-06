Nothing haalt Nothing Chats-berichtendienst tijdelijk uit Google Play Store

Nothing heeft de bètaversie van Nothing Chats uit de Google Play Store gehaald. Het bedrijf zegt dat de officiële introductie van de app tot nader order wordt uitgesteld omdat er eerst enkele bugs moeten verholpen worden. Het is niet duidelijk wanneer een definitieve release volgt.

Nothing deelt geen specifieke details over de bugs in Nothing Chats, maar vermeldt dat het zal samenwerken met Sunbird om deze op te lossen. Sunbird beheert het onderliggende platform van de Nothing Chats-app die Android-gebruikers in staat stelt om te chatten met iMessage-gebruikers.

Het bedrijf achter deze dienst zou gebruikmaken van een cluster met Mac-computers waarop iMessage staat geïnstalleerd. Die computers zouden het sms-verkeer van de gebruikers ontvangen, waarna software ze via de iMessage-app naar de juiste contactpersoon zou versturen. Sunbird wekt de suggestie dat er geen aparte Mac nodig is voor elke gebruiker, maar dat is niet bevestigd. Het bedrijf claimt dat de berichten end-to-end versleuteld worden en niet worden opgeslagen op zijn servers. Het wil niet zeggen hoe dat precies werkt.

Kort na de aankondiging van Nothing Chats, publiceerden heel wat journalisten bedenkingen bij de aanpak van Nothing en Sunbird. De redactie van 9to5Google nam de code van de chatapp onder de loep en ontdekte dat berichten die via de app verstuurd worden, niet end-to-end versleuteld zijn. Dat is nochtans een claim van Sunbird. Het zou ook relatief eenvoudig zijn voor hackers om contactgegevens, foto’s en video’s die via de dienst worden verstuurd, te onderscheppen.

Nothing had Nothing Chats op 14 november geïntroduceerd. De berichtenapp was vanaf 17 november beschikbaar als bèta via de Google Play Store. Aanvankelijk was de app enkel beschikbaar voor gebruikers van de Nothing Phone (2)-smartphone in de Europese Unie, de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland. Het is niet duidelijk wanneer de definitieve release volgt.