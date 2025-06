Sunbird stopt tijdelijk met zijn iMessage-app voor Android na beveiligingszorgen

Sunbird stopt 'voor nu' met zijn app, die iMessage biedt op Android-telefoons. Het bedrijf achter de dienst onderzoekt meldingen dat berichten via de app niet end-to-end versleuteld zijn. Sunbird vormt de basis van Nothing Chats, dat dit weekend al offline werd gehaald.

Sunbird bevestigt het stopzetten van zijn dienst via een pushnotificatie van zijn eigen Android-app, zo merkte 9to5Google op. De app geeft nu een melding weer, waarin staat dat het bedrijf heeft besloten om de chatdienst 'voor nu' te pauzeren vanwege de beveiligingszorgen. Sunbird geeft aan later met een update over de situatie te komen. Eerder stopte de dienst alleen met de mogelijkheid om media te delen. Het bedrijf achter de dienst heeft nog niet openbaar gereageerd op de berichten, los van de pushnotificaties naar gebruikers.

De tijdelijke stop van de dienst van Sunbird volgt op berichten van onder meer Texts.blog, dat concludeerde dat berichten op de dienst niet end-to-end zijn versleuteld. Android-ontwikkelaar Dylan Roussel zei hetzelfde. Hij ontdekte ook dat de dienst de media van gebruikers opslaat via de Firebase-cloudopslagdienst van Google. Sunbird claimde dat berichten en media wél end-to-end versleuteld zouden zijn.

Sunbird werd in 2022 geïntroduceerd. Die dienst biedt onder meer ondersteuning voor chatberichten tussen iMessage- en Android-gebruikers, inclusief blauwe bubbels. De chatdienst deelde voorheen al weinig concrete details over hoe dit wordt bereikt.

In een interview met Fast Company vertelde Sunbird-ceo Danny Mizrahi eerder dit jaar dat het bedrijf clusters met Macs gebruikt waarop iMessage is geïnstalleerd. Gebruikers kunnen via de app inloggen met hun Apple ID. De Macs in kwestie krijgen de berichten van gebruikers binnen en sturen ze vervolgens door naar de iMessage-ontvanger. Het bedrijf wekt de suggestie dat er geen losse Mac nodig is voor iedere gebruiker, maar deelt verder geen concrete details. Sunbird claimde dus dat de berichten end-to-end worden versleuteld en niet worden opgeslagen op zijn servers, maar zei niet hoe dat werkte.

Vorige week introduceerde smartphonefabrikant Nothing een eigen chatdienst genaamd Nothing Chats. Die dienst moest het mogelijk maken voor Phone (2)-gebruikers om iMessage te gebruiken. De fabrikant gebruikte Sunbird als basis voor deze app, die als bèta te downloaden was. Ook Nothing claimde dat berichten via de chatdienst voorzien zijn van end-to-endencryptie. Het bedrijf haalde de app vorig weekend tijdelijk uit de Play Store.