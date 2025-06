Nothing introduceert Nothing Chats-app die werkt met iMessage voor Phone (2)

Nothing introduceert zijn Nothing Chats-app. Deze chatdienst biedt volgens het bedrijf compatibiliteit met iMessage, inclusief 'blauwe bubbels'. De dienst werkt via Sunbird, een bestaande dienst die Android-gebruikers laat chatten met iMessage-gebruikers.

De berichtenapp komt op 17 november als bèta via de Google Play Store beschikbaar voor gebruikers met een Nothing Phone (2). De app komt dan beschikbaar in de Europese Unie, de VS, Canada, het VK, Noorwegen en Zwitserland, schrijft Nothing op zijn website. Mogelijk komt de app later naar meer landen en Android-telefoons. Gebruikers kunnen via de app inloggen op hun Apple ID om de dienst te gebruiken.

Volgens Nothing kunnen gebruikers via de app berichten sturen naar iPhones met iMessage, die vervolgens worden weergegeven met een blauwe bubbel. De dienst biedt onder andere ondersteuning voor RCS, naast bepaalde iMessage-functies zoals p2p- en groepsgesprekken, het delen van media op hoge resolutie en read receipts. Andere iMessage-functies worden later toegevoegd.

Momenteel kunnen iMessage- en Android-gebruikers alleen met elkaar chatten via sms. IPhone-gebruikers krijgen dan groene chatbubbels te zien in plaats van blauwe. Ook ontbreken dan verschillende features, zoals groepsgesprekken, emojireacties en meer. Zeker in de Verenigde Staten heeft iMessage een groot marktaandeel.

Nothing werkt samen met Sunbird, een dienst die al eerder werd opgezet. Die dienst biedt onder meer ondersteuning voor chatberichten tussen iMessage en Android met blauwe bubbels. Sunbird deelt weinig details over hoe dit wordt bereikt. In een interview met Fast Company vertelde Sunbird-ceo Danny Mizrahi eerder dat het bedrijf clusters met Macs waarop iMessage is geïnstalleerd, in de cloud heeft. Die Macs krijgen de berichten van gebruikers binnen en sturen ze vervolgens door naar de iMessage-ontvanger. Het bedrijf wekt de suggestie dat er geen losse Mac nodig is voor iedere gebruiker, maar deelt verder geen concrete details. Sunbird claimt dat de berichten end-to-end worden versleuteld en niet worden opgeslagen op zijn servers. Het wil niet zeggen hoe dat precies werkt.

Hier in Europa moet iMessage zelf op termijn mogelijk compatibel worden met andere chatdiensten. De Europese Unie doet momenteel marktonderzoek om te bekijken of iMessage onder de Digital Markets Act moet vallen. Als dat het geval is, dan moet Apple een api beschikbaar stellen waarmee andere berichtendiensten iMessage-ondersteuning kunnen integreren in hun eigen product. Daarmee zouden Android-gebruikers op termijn mogelijk ook via andere chatdiensten met blauwe bubbels kunnen chatten, zonder dat daarvoor een iPhone of Mac nodig is. De EU begon zijn onderzoek naar iMessage op 6 september en verwachtte dit toen binnen vijf maanden af te ronden.