Nothing presenteert Ear- en Ear (a)-oordopjes met ChatGPT-integratie

Nothing heeft twee nieuwe sets oordopjes aangekondigd met ingebouwde ChatGPT-toepassingen. De ChatGPT-integratie komt ook naar andere apparaten van Nothing, maakt het bedrijf bekend. De nieuwe oortjes zijn vanaf 22 april te koop.

De zogeheten Ear en Ear (a) lijken uiterlijk vrij veel op hun voorgangers, maar hebben diverse upgrades. Zo is de accuduur van de Ear met 25 procent verbeterd ten opzichte van de Ear (2), waardoor er 8,5 uur non-stop naar muziek kan worden geluisterd. De oortjes zijn in het bijbehorende doosje nog een paar keer op te laden, waarmee een totale accuduur van 40,5 uur behaald kan worden. De iets goedkopere Ear (a) heeft een wat langere accuduur: tot 42,5 uur. De Ear en Ear (a) kunnen ook met twee apparaten tegelijk verbonden worden, zodat gemakkelijk gewisseld kan worden tussen bijvoorbeeld een laptop en een smartphone.

De oortjes zijn voorzien van een nieuw Smart ANC-algoritme, dat controleert of er geluid lekt tussen de oortjes en het oorkanaal van de gebruiker. Op basis daarvan wordt meer of minder ruisonderdrukking toegevoegd. Daarnaast houdt Adaptive ANC rekening met omgevingsgeluiden, waar de ruisonderdrukking op aangepast wordt. Beide oortjes kunnen tot 45dB aan geluid onderdrukken, tegenover 40dB bij de Ear (2).

De Ear ondersteunt LHDC 5.0- en LDAC-codecs, waarmee hoge audiokwaliteit via bluetooth bereikt kan worden. Via LHDC 5.0 wordt hi-res Audio van maximaal 24bit op 192kHz behaald. Via LDAC bieden de oortjes maximaal 24bit op 96kHz. De Ear (a) ondersteunt alleen de LDAC-codec. In de bijbehorende app kan verder een persoonlijk geluidsprofiel aangemaakt worden, evenals aparte profielen voor verschillende genres.

Nothing heeft verder aangekondigd dat de oortjes voorzien worden van een ChatGPT-integratie, die ook uitgerold wordt naar Nothing OS. Zowel op de oortjes als op een smartphone wordt het mogelijk om direct met de AI-tool te praten, om zo vragen te stellen en toegang te krijgen tot kennis.

De Ear en Ear (a) zijn vanaf 22 april algemeen beschikbaar, maar kunnen vanaf 18 april al gereserveerd worden. De Nothing Ear gaat 149 euro kosten en de Nothing Ear (a) kost 99 euro. Beide modellen zijn in het zwart en wit beschikbaar. De Nothing Ear (a) is daarnaast in het geel te koop.