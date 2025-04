Nothing brengt Ear (2)-oordoppen met bluetooth multipoint uit voor 149 euro

Nothing introduceert zijn tweede paar draadloze oordoppen, de Ear (2). De oordoppen ondersteunen bluetooth multipoint en krijgen verbeterde noisecancellation. De oordoppen verschijnen op woensdag 22 maart en krijgen opnieuw een adviesprijs van 149 euro.

De Nothing Ear (2)-oordoppen zijn een opvolger van de Ear (1). De oordoppen ondersteunen deze generatie bluetooth multipoint en kunnen daarmee met twee apparaten tegelijkertijd worden verbonden. Daarnaast krijgen de oordoppen ondersteuning voor gepersonaliseerde geluidsprofielen. Gebruikers kunnen daarvoor een geluidstest doen via de Nothing X-app, die eveneens is vernieuwd.

Nothing claimt dat de actieve noisecancellation verbeterd is ten opzichte van de Ear (1). De oordoppen bieden drie niveaus van ruisonderdrukken en kunnen nu geluiden met maximaal 40dB dempen. Ear (2)-oordoppen krijgen daarnaast Hi-Res Audio van maximaal 24bit op 192KHz. De oordopjes zijn compatibel met de LHDC 5.0-codec.

Wat betreft het ontwerp zijn de oordoppen nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de eerste generatie. Wel is de positie van de microfoons veranderd, zodat deze minder gevoelig moeten zijn voor windgeluiden. De IP-certificering voor stof- en waterbestendigheid is daarnaast opgehoogd van IPX4 naar IP54 voor de oordoppen. De bijbehorende oplaadcase van de Ear (2) heeft een IP55-certificering.

Met de oplaadcase halen de Ear (2)-oordoppen volgens Nothing een accuduur van maximaal 36 uur wanneer actieve noisecancellation is uitgeschakeld. De fabrikant claimt daarnaast dat de oordoppen tot acht uur meegaan na tien minuten opladen. De oplaadcase kan bekabeld worden opgeladen via USB-C of draadloos met de Qi-standaard.

De Nothing Ear (2) komt op 22 maart beschikbaar via de website van Nothing. De oordoppen krijgen dan een adviesprijs van 149 euro, net als de voorgaande Ear (1)-oordopjes. Beschikbaarheid bij andere winkels volgt later deze maand.