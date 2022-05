Samengevat De Nothing ear(1)-oordoppen bieden veel waar voor hun kostprijs. Je krijgt comfortabele geheel draadloze oordoppen met actieve noisecancelling, een doosje dat je draadloos kunt opladen, IPX4-rating en een prima app met wat handige functies. Dat alles wordt afgemaakt met een bijzonder, deels transparant, ontwerp. De geluidskwaliteit zal prima zijn voor menig luisteraar, maar kan zeker beter. Toch is het geen gekke prijs voor wat je krijgt. Pluspunten Goed ontwerp dat comfortabel draagt

Redelijke active noisecancelling voor de prijs

IPX4-rating

Draadloos opladen Minpunten Geluidskwaliteit slechts oké

Modus voor omgevingsgeluid gaat zomaar uit Getest Nothing ear (1) (Wit) Prijs bij publicatie: € 99,- Vanaf € 99,44 Vergelijk prijzen

Of Carl Pei met het nieuwe merk Nothing iedereen van zijn sokken zal blazen door de introductie van prachtige producten, moeten we nog zien, maar het creëren van een hype rondom het merk is in elk geval aardig gelukt. In de presentatie van vorige week maakten naast OnePlus-medeoprichter Pei zelf de YouTubers Casey Neistat en Lewis Hilsenteger van Unbox Therapy hun opwachting om de nieuwe oordoppen te prijzen. Casey Neistat investeerde overigens al eerder in Nothing. Op zichzelf was het een verfrissende productintroductie met redelijk wat humor, los van wat je ervan vindt dat deze YouTubers zich hiervoor lenen. Het is in elk geval weer eens wat anders dan de vaak bloedserieuze, oogstrelende presentaties van technologieproducten waarbij de CEO iets te duidelijk een tekst van de autocue opleest.

Het onderstreept in ieder geval de intentie van Nothing om het anders te doen. Pei legt dan ook uit dat hij Nothing wilde oprichten omdat hij niet meer enthousiast van technologieproducten werd. Veel oordoppen zien er volgens hem bijvoorbeeld ongeveer uit als de Apple AirPods Pro en daar heeft Pei een punt. Fabrikanten kiezen vaak voor de veilige weg en gebruiken daarom het uiterlijk van een bestaand populair product als inspiratiebron.

Pei benadrukt ook dat Nothing geen audiomerk is. De draadloze oordoppen genaamd ear(1) zijn slechts een eerste product. Er is gekozen voor draadloze oordoppen omdat dit nog altijd een groeimarkt is en de productontwerpen zoals gezegd vaak op elkaar lijken. Welke producten er nog meer aankomen, is niet bekend, maar het overkoepelende idee wil Pei wel delen: een seamless digital future. Er moet betere onderlinge integratie van techproducten komen, waarbij het ontwerp in dienst staat van de functionaliteit en de producten niet op één punt excelleren, maar op alle vlakken goed presteren.

Dat klinkt prachtig, maar we kunnen ons voorstellen dat meer fabrikanten er zo instaan. Daarom gaan we eerst maar eens kijken of dit eerste product de markt kan opschudden. Op de volgende pagina's lees je de review van ear(1).