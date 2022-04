Gerucht: bedrijf Nothing van Carl Pei werkt aan smartphone en powerbank

Het bedrijf Nothing van OnePlus-oprichter Carl Pei werkt aan een smartphone die begin 2022 moet uitkomen en aan een powerbank, Nothing Power (1). Dat schrijft 91mobiles. De powerbank moet nog voor de telefoon uitkomen.

De website 91mobiles schrijft over de geclaimde smartphone op basis van een gesprek met de Indiase tipster Mukul Sharma. Die leaker publiceerde eerder onder andere correct over de komst van de Xiaomi Redmi 10 en ASUS Zenfone 8. Volgens Sharma werkt Nothing aan een telefoon die begin 2022 uit moet komen. Meer details over de telefoon zijn niet bekend, behalve dat Nothing onlangs een samenwerking met Qualcomm is aangegaan, wat erop zou wijzen dat de telefoon mogelijk voorzien wordt van een Snapdragon-soc.

Volgens Sharma komt Nothing voor het einde van het jaar met een powerbank op de markt, de Power (1). Wanneer deze officieel aangekondigd gaat worden is niet bekend, dat zou ergens tussen een paar weken en het einde van het jaar zijn. Nothing nam in februari de merknaam Essential over, het bedrijf van Android-oprichter Andy Rubin dat in 2017 één smartphone uitbracht, Essential Phone. Essential had de ambitie een tweede telefoon en een smarthomehub uit te brengen, maar dat is er niet van gekomen voor het bedrijf in 2020 stopte.

Nothing werd in januari dit jaar onthuld door OnePlus-oprichter Carl Pei. Het bedrijf werkt aan 'slimme apparaten' voor consumenten. Het eerste apparaat werden de 100 euro kostende Nothing ear (1)-oordoppen die het ontwikkelde samen met het Zweedse bedrijf Teenage Engineering. De semi-transparante oordoppen bieden active noisecancelling, draadloos opladen en een IPX4-rating voor een redelijke prijs, schreef Tweakers in de review in augustus.