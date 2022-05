Carl Pei gaat met nieuw bedrijf Nothing 'slimme apparaten' uitbrengen

Een van de medeoprichters van OnePlus, Carl Pei, heeft zijn nieuwe bedrijf Nothing onthuld. Er is nog niet heel veel over bekend, maar duidelijk is al wel dat het bedrijf in de eerste helft van dit jaar zijn eerste 'slimme apparaten' wil gaan uitbrengen.

Het doel van het in Londen gevestigde bedrijf is om 'de barrières tussen mensen en technologie te verwijderen om een naadloze digitale toekomst te creëren', zegt Pei. "Zodra het maar geavanceerd genoeg is, moet het wegvallen tegen de achtergrond en als niets aanvoelen."

Het bedrijf, dat in december vorig jaar nog 7 miljoen dollar aan investeringen ophaalde, is dus van plan om met slimme apparaten te komen, maar concrete productinformatie en plannen heeft Pei nog niet gepresenteerd. In een gesprek met The Verge weigerde hij toe te lichten om wat voor apparaten het precies gaat en met welke bedrijven Nothing zal gaan concurreren.

Wel gaf hij aan dat het bedrijf producten zal uitbrengen in meerdere categorieën, om uiteindelijk te komen tot een ecosysteem van apparaten. In eerste instantie zal Nothing zich richten op simpelere productcategorieën, mede omdat het team achter Nothing momenteel nog wordt gevormd. Gaandeweg wil Pei zich richten op complexere producten.

Nothing is naar eigen zeggen een consumententechnologiebedrijf en het doel is 'om te komen tot een situatie waarin alles naadloos met elkaar verbonden is'. Het bedrijf wil zich onderscheiden door al meteen vanaf het begin te komen met producten met op maat gemaakte componenten. Volgens Pei leidt dat er automatisch toe dat producten van Nothing niet te veel zullen lijken op die van concurrenten.

Pei zegt dat Nothing het merendeel van zijn inkomsten wil halen uit de verkoop van hardware en niet van software, in ieder geval in de eerste fase. Wired schreef eind vorig jaar dat Pei wel eens zou kunnen komen met een eigen muziekdienst en koptelefoons, maar dat wilde de oud-topman van OnePlus niet bevestigen.

Carl Pei verliet OnePlus in oktober vorig jaar. Deze smartphonefabrikant richtte hij samen met Pete Lau op. In eerdere berichten werd er op basis van geruchten gesteld dat er sprake zou zijn geweest van een machtsstrijd binnen OnePlus en dat die aan de basis stond van het vertrek van Pei. Er werd toen ook al bericht dat Pei bezig zou zijn een eigen bedrijf op te richten.