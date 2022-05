R&d-afdeling OnePlus lijkt gefuseerd te zijn met die van OPPO

De r&d-afdeling van OnePlus is volgens een nieuw gerucht gefuseerd met die van OPPO. OnePlus bevestigt de stap niet, maar zegt wel dat 'sommige r&d-activiteiten' zijn ondergebracht bij OPLUS, de paraplu-onderneming van OnePlus en OPPO.

DoNews claimt dat de r&d-afdelingen in december zijn gefuseerd en dat OPPO nieuwe mensen aanneemt voor de divisie. OnePlus zegt in een statement aan Android Authority dat sommige r&d-activiteiten onder OPLUS komen te vallen, een paraplubedrijf waar OPPO en OnePlus samen in zitten. De stap is nodig om 'resources te maximaliseren en OnePlus verder in een positie te brengen om te groeien'.

DoNews claimt dat de software voorlopig nog gescheiden van elkaar blijft: OPPO brengt telefoons uit met ColorOS, terwijl OnePlus het eigen OxygenOS heeft. Beide zijn aanpassingen op Android, maar het uiterlijk, de geïntegreerde diensten en ingebouwde functies verschillen.

OnePlus zegt al sinds het begin dat het investeerders en deals met toeleveranciers deelt met OPPO, onder de vleugels van moederbedrijf BBK Electronics. Daar valt ook Realme onder. Dat bleek afgelopen jaren onder meer uit hergebruik van designs en onderdelen; de Nord N100 lijkt bijvoorbeeld veel op de OPPO A53. De recent gepresenteerde OnePlus Band is een rebrand van de in China uitgebrachte OPPO Band. OPPO verkoopt in de eigen Chinese webwinkel inmiddels ook OnePlus-telefoons.