Realme geeft klanten korting als ze na jaar telefoon inwisselen voor nieuw model

Smartphonemaker Realme, een zusterbedrijf van Oppo, Vivo en OnePlus, heeft in India een methode gepresenteerd om klanten elk jaar te hun telefoon te laten upgraden. In ruil daarvoor betalen ze 70 procent van de normale aanschafprijs.

Als klanten via retailer Flipkart in India nu een Realme X7-telefoon kopen, kunnen ze ervoor kiezen om 70 procent te betalen, schrijft Realme. Vervolgens krijgen ze na een jaar de keuze: de resterende 30 procent van de aanschafprijs betalen, of de telefoon terugsturen en voor 70 procent van de aanschafprijs een volgende Realme X-telefoon kopen.

De telefoons bevatten een functie voor een softwarematige lock op afstand als gebruikers na een jaar niet betalen en de telefoon niet terugsturen. Bij het terugsturen moet de telefoon met de originele accessoires en het doosje teruggaan naar de fabrikant. Realme roept het Real Upgrade-programma in het leven om mensen in India over te halen elk jaar een nieuw model uit dezelfde serie te kopen.

Het is voor het eerst dat het bedrijf zo'n constructie biedt. Het is onbekend of het merk dezelfde structuur gaat gebruiken in de Benelux; Realme verkoopt zijn telefoons ook in Nederland en België. Bovendien nemen de zustermerken vaak elementen van elkaar over, waardoor het niet uit te sluiten is dat Oppo, Vivo en OnePlus een dergelijk programma ook gaan aanbieden.