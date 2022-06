SpaceX lanceert Starlink-satellieten met booster die maand terug nog is ingezet

SpaceX heeft een lancering uitgevoerd met een Falcon 9-booster die 27 dagen geleden ook al was ingezet. Dat is de kortste tijd tot nu toe die tussen het gebruik van dezelfde booster bij verschillende lanceringen zit. Met de lancering zijn Starlink-satellieten in de ruimte gebracht.

De lancering vond donderdagochtend plaats vanaf een nog donker Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Met de lancering zijn 60 Starlink-internetsatellieten succesvol in de ruimte gebracht. Dat is gedaan met de onderste rakettrap, B1060-5, die 27 dagen eerder ook al werd ingezet bij een lancering. Dat betrof een missie op 7 januari waarbij de Turkse Turksat 5A in een baan om de aarde werd gebracht. Daarvoor vloog deze booster al drie keer. Het eerdere record was in handen van een andere Falcon 9-booster, met een tijd van 38 dagen tussen twee lanceringen.

Bij de huidige lancering, genaamd de Starlink L18-missie, is zoals gebruikelijk geprobeerd om de booster te laten landen. SpaceX slaagde erin de rakettrap te laten landen op het daarvoor bestemde droneschip, al was dat volgens SpaceX-topman Elon Musk dit keer een moeilijke opgave door hoge golven op zee en veel wind.

De twee helften van de neuskegel van de raket zijn in de Atlantische oceaan terecht gekomen, waar ze worden opgepikt door twee schepen. Deze twee helften zijn ook hergebruikt en waren ingezet bij twee eerdere lanceringen. Het hergebruiken van deze onderdelen maakt dat SpaceX de kosten flink kan drukken per lancering.

Vrijdagochtend zullen overigens nog eens zestig Starlink-satellieten gelanceerd worden met een andere Falcon 9-raket. Dat zal de achttiende Starlink-missie worden. Tot nu toe heeft SpaceX 107 keer een lancering met de Falcon 9-raket uitgevoerd, waarbij 73 succesvolle rakettraplandingen zijn uitgevoerd. Vorig jaar voerde SpaceX in totaal 26 missies uit, waarvan 22 met rakettrappen die al eerder waren gebruikt.