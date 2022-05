SpaceX slaagt in opvangen beide helften van neuskegel van gelanceerde raket

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, is er voor het eerst in geslaagd om beide helften van de fairing van een gelanceerde Falcon 9-raket op te vangen met schepen. Tot nu toe lukte dat hooguit bij een van de twee helften.

Elon Musk maakte op Twitter bekend dat het opvangen van beide delen is gelukt. Voor het opvangen van de delen heeft het bedrijf zoals bij eerdere pogingen schepen met grote netten ingezet, die de aan parachutes neerdalende fairinghelften hebben opvangen.

Dat opvangen lukte al eerder, maar er was dan altijd minstens een helft die toch in zee belandde, ook al werden de helften die in het water terecht kwamen ook opgepikt en soms op een later moment weer opnieuw bij een lancering ingezet. Het opvangen in netten scheelt nogal wat tijd en kosten om ze weer bij een volgende lancering in te zetten.

Deze fairing was afkomstig van een Falcon 9-raket die de Anasis-II-satelliet succesvol in een baan om de aarde heeft gebracht. Dit is een militaire communicatiesatelliet voor Zuid-Korea. De eerste rakettrap landde succesvol op Just Read the Instructions, het hiervoor bestemde droneschip. Met deze verticale landing zit SpaceX nu in totaal op 57 succesvolle landingen van de eerste trap.

De booster die SpaceX bij de huidige lancering heeft ingezet en weer heeft laten landen, heeft 51 dagen geleden ook al gevlogen. Toen werd de eerste rakettrap ingezet voor de beroemde Demo-2-vlucht, waarbij twee astronauten vanaf Amerikaanse bodem naar het ISS werden gelanceerd met de Crew Dragon-capsule.

Een helft van de neuskeugel van een Falcon 9 kost zo'n 6 miljoen dollar en het opnieuw inzetten daarvan draagt bij aan een verdere reducering van de kosten per lancering. Het slagen in het opvangen kan ook bijdragen aan het verwezenlijken van een eerder bekendgemaakt plan van Musk, namelijk om de schepen met de netten ook geschikt te maken om Crew Dragon-capsules op te vangen, zodat astronauten die terugkeren vanuit het ISS niet in de oceaan hoeven te landen.