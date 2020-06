'SpaceX legt focus op Starship-project en wil voortgang versnellen'

SpaceX-topman Elon Musk schrijft naar verluidt in een e-mail aan zijn werknemers dat het bedrijf de focus zoveel mogelijk op het Starship-project moet leggen. Musk wil de voortgang van het project 'drastisch en onmiddellijk' versnellen.

De e-mail van Musk is door CNBC ingezien. Het bericht zou gestuurd zijn aan alle werknemers van SpaceX. Musk zegt daarin: "Beschouw Starship als de hoogste prioriteit (afgezien van alles wat risico's bij de terugkeer van Crew Dragon kan verminderen)." Volgens CNBC benadrukt de SpaceX-topman in de e-mail dat de voortgang van het Starship-project sneller moet.

Starship is de grote raket van SpaceX, die plaats moet bieden aan tot honderd inzittenden voor missies naar de maan en Mars. Vorig jaar maakte het bedrijf zijn eerste Starship-prototypes en er zijn inmiddels diverse tests geweest in Boca Chica, Texas, waar de raket wordt ontwikkeld. Daarbij heeft SpaceX veel tegenslagen gehad. Vier van de vijf prototypes zijn verloren gegaan. Eind mei ging er nog een Starship-prototype in vlammen op tijdens een static fire-test. SpaceX werkt al aan een nieuwe prototype: de Starship SN5.

Hoewel SpaceX in de afgelopen jaren bezig is geweest met het Starship-project, lag de nadruk op de Falcon 9-lanceringen en het werk aan de eerste bemande Crew Dragon-missie, die eind mei heeft plaatsgevonden. Nu die lancering succesvol is geweest, lijkt het bedrijf zich weer te willen richten op grotere toekomstplannen. Musk heeft de ambitie om mensen naar Mars te sturen en daar een basis op te zetten.