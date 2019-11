Elon Musk: lanceren Starship-raket kost wellicht maar twee miljoen dollar

SpaceX-topman Elon Musk, zegt dat de operationele kosten voor het lanceren van een enkele Starship-raket wellicht op ongeveer twee miljoen dollar zullen uitkomen. Dat is vele malen lager dan kosten die nu voor een gemiddelde raketlancering worden gemaakt.

Elon Musk zegt dat er 900.000 dollar aan brandstof nodig is om de Starship-raket los van de grond en in een baan om de aarde te krijgen, schrijft Space.com. "Als je de operationele kosten beschouwt, kost het ons misschien twee miljoen dollar", aldus Musk. Daarbij benadrukte hij dat dat kostenbedrag al veel lager is dan de kosten die gepaard gaan met de lancering van een heel kleine raket. De Starship-raket daarentegen wordt een relatief grote raket die uiteindelijk ook mensen naar Mars moet brengen.

Het genoemde bedrag is vermoedelijk een ruwe inschatting van de kosten en is sowieso niet het bedrag dat SpaceX bij klanten in rekening zal brengen per lancering. Hoe hoog dat bedrag wordt, is nog onbekend. Momenteel vraagt SpaceX ongeveer 62 miljoen dollar voor een Falcon 9-lancering en 90 miljoen dollar voor elke keer dat de Falcon Heavy-raket omhoog gaat.

Impressie van de Starship-raket

Musk benadrukte wederom het belang van het hebben van een herbruikbare raket; het bedrijf zet nu al in op herbruikbaarheid met de deels herbruikbare onderdelen van de Falcon 9 en Falcon Heavy. SpaceX maakt ook vorderingen met het opvangen en hergebruiken van de relatief kostbare neuskegels van de Falcon-raketten. Het laten landen en hergebruiken van de eerste rakettrap van deze raketten is inmiddels routine te noemen, maar dat geldt nog niet voor de tweede rakettrap; die wordt nog altijd afgedankt na een lancering.

De Starship-raket belooft volledig herbruikbaar te worden, wat samenhangt met het ontwerp. De grote raket zal gaan bestaan uit twee delen: de onderste rakettrap genaamd Super Heavy en het bovenste gedeelte, in feite een ruimteschip genaamd Starship. Super Heavy zal zeker 35 Raptor-methaanraketmotoren krijgen en Starship krijgt er zes. Beide rakettrappen moeten verticaal landen, waarbij Super Heavy terug op aarde zal landen en Starship bijvoorbeeld richting de maan of Mars zal gaan. Beide onderdelen moeten vele malen opnieuw gebruikt gaan worden, wat sterk bijdraagt aan de inschatting van de lage kosten.

Elon Musk doet wel vaker optimistische uitspraken, maar met de huidige Falcon-raketten is SpaceX al stukken goedkoper dan gemiddelde raketlanceringen van andere bedrijven. Mocht die twee miljoen dollar niet uitkomen en het bedrag hoger uitvallen, dan zullen de kosten nog altijd veel lager zijn dan wat bijvoorbeeld een lancering van de in ontwikkeling zijnde Space Launch System-raket van de NASA zal kosten. Een enkele lancering van deze grote, niet herbruikbare raket zal waarschijnlijk tussen de 1 en 2,5 miljard dollar gaan kosten.