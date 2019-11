Adobe toont preview van software om fotomanipulatie van gezichten te detecteren

Adobe toont een sneak peek van ProjectAboutFace, software die manipulatie van gezichten kan detecteren en ongedaan kan maken. De techniek werkt met een algoritme dat is getraind op het herkennen van bewerkingen met de Face-Aware Liquify-tool.

De softwaretool is gebaseerd op onderzoek van wetenschappers van de Berkeley-universiteit en Adobe Research. De software kijkt specifiek of pixels zijn uitgerekt of zijn gecomprimeerd. Die bewerkingen zijn het resultaat van het Face-Aware Liquify-filter. Die tool zit in Photoshop en wordt in de praktijk ook veel gebruikt in bijvoorbeeld modefotografie, om gezichten aan te passen.

Volgens Adobe kan de software bewerkingen herkennen die met het blote oog niet te zien zijn. De tool geeft met een percentage aan hoe groot de kans is dat er manipulatie heeft plaatsgevonden en met een heatmap wordt weergegeven waar er aanpassingen zijn gemaakt. Er is ook een undo-functie, die poogt om de gemaakte bewerkingen ongedaan te maken.

In de demonstratie die Adobe gaf tijdens zijn MAX-evenement, werkt dat overtuigend. De onderzoekers merken op hun eigen site op dat er wel verschillende beperkingen zijn. Zo is de tool specifiek getraind op het herkennen van manipulatie met het Liquify-filter. Andere bewerkingen worden waarschijnlijk niet gedetecteerd.

Of en wanneer de functionaliteit beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Adobe gaf de demonstratie als onderdeel van een groot aantal sneak peeks van nieuwe functies en mogelijkheden waar het bedrijf aan werkt. Dergelijke functies vinden in de toekomst wellicht hun weg naar de Adobe-software.

De wetenschappelijke onderzoekers die de software hebben gemaakt, hebben eerder dit jaar al een video online gezet met meer uitleg over de techniek. De werking wordt beschreven in de paper Detecting Photoshopped Faces by Scripting Photoshop.