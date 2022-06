Adobe komt met gratis versie van Photoshop op het web

Adobe kondigt een gratis versie van Photoshop aan. Het gaat om de webversie van het fotobewerkingsprogramma. Het is nog niet bekend wanneer de gratis versie beschikbaar komt. Op dit moment hebben alleen Canadese gebruikers toegang.

Tegenover The Verge zegt een woordvoerder van Adobe dat de webversie van Photoshop een 'freemium' verdienmodel krijgt. Het idee is dat de gratis versie niet alle geavanceerde functies bevat, maar alleen de kernfuncties van Photoshop gratis te gebruiken zijn. Het is nog niet duidelijk om welke kernfuncties het precies gaat.

Volgens Adobe kunnen gebruikers met de gratis webversie Photoshop eerst proberen. Voor de volledige versie van Photoshop moet wel worden betaald. Ook is deze versie alleen in de browser te gebruiken. Wie het programma op zijn computer wil installeren, zal ook moeten betalen.

De webversie van Photoshop was al beschikbaar voor Creative Cloud-abonnees. Het fotobewerkingsprogramma kreeg in oktober een webversie, samen met Illustrator. Via de webversie kunnen projecten ook met klanten of andere partijen gedeeld worden, zonder dat ze zelf een abonnement op Creative Cloud nodig hebben. De projecten kunnen dan wel alleen worden bekeken.