Adobe komt met webversies van Photoshop en Illustrator

Adobe werkt aan webversies van Photoshop en Illustrator. De Photoshop-webapp is al beschikbaar als open bèta, maar de bèta van de Illustrator-webversie is nog besloten. Het bedrijf heeft ook nieuwe functies voor verschillende Creative Cloud-apps uitgebracht.

Adobe meldt dat de webversies van Photoshop en Illustrator op termijn beschikbaar komen voor alle Creative Cloud-abonnees. Het betreffen versimpelde versies, die niet alle functies van de reguliere app bevatten. Gebruikers van deze webapps kunnen Photoshop- en Illustrator-bestanden via een url delen met anderen. De ontvangers hoeven geen Creative Cloud-abonnement te hebben om deze te bekijken en reacties achter te laten, maar dienen wel geabonneerd te zijn om 'lichte aanpassingen' door te voeren.

De webversie van Photoshop. Bron: Adobe

Het bedrijf voegt op dinsdag ook nieuwe functies toe aan zijn CC-apps, waaronder de desktopversie van Photoshop. Photoshop krijgt een hover auto-masking-functie, die gebruikmaakt van Adobe Sensei, de AI-engine van het bedrijf. Gebruikers kunnen een object in een afbeelding automatisch maskeren door er met de muiscursor overheen te bewegen. Er komen ook nieuwe Neural Filters, die eveneens gebruikmaken van Adobe Sensei. Dergelijke filters kunnen bijvoorbeeld de luchtkleuren van een zonsondergang nabootsen in een landschapsfoto.

De iPad-versie van Photoshop krijgt onder andere ondersteuning voor raw bestanden, waaronder Apple ProRAW. Illustrator voor iPads krijgt een previewversie van 'Vectorize', waarmee gebruikers iedere afbeelding kunnen omzetten in een vectorafbeelding, en de desktopversie van deze applicatie krijgt onder meer verbeterde 3D-effecten. Adobe Lightroom krijgt daarbij een AI-functie waarmee objecten en achtergronden afzonderlijk van elkaar bewerkt kunnen worden.

Op gebied van videobewerking is 'Multi-frame Rendering' toegevoegd aan After Effects, waarmee de applicatie volgens Adobe beter gebruikmaakt van processors met meerdere cores. Het bedrijf claimt dat previews daardoor 'tot vier keer sneller' worden weergegeven. Ook de rendersnelheid moet hoger zijn. Premiere Pro heeft betere speech-to-text en een Simplify Sequence-functie waarmee de tijdlijn van gebruikers automatisch wordt opgeruimd. Zo worden bijvoorbeeld ongebruikte audio- en videosporen verwijderd en gaten in de timeline weggehaald, schrijft XDA Developers. Adobe InDesign krijgt native ondersteuning voor Apples M1-chips en het bedrijf brengt ook een After Effects-bèta voor Macs met Apple Silicon-chips uit.

Hover auto-masking in Photoshop en AI-bewerkfuncties in Lightroom. Bron: Adobe