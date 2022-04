Adobe Premiere Pro uploadt video's automatisch naar YouTube en andere platforms

Adobe heeft nieuwe versies van videoprogramma's Premiere Pro en After Effects gepresenteerd. Premiere Pro kan nu na het exporteren video's automatisch uploaden naar platforms, waaronder YouTube of Twitter.

Premiere Pro suggereert automatisch ook instellingen per gebruikt platform, meldt Adobe. Het programma integreert naast YouTube ook Facebook, Twitter en Behance. Daarnaast kunnen gebruikers video's op Creative Cloud en een zelfgekozen ftp-server zetten. Gebruikers kunnen in de browser accounts koppelen. Uploads zijn standaard privé, zodat gebruikers ze nog kunnen controleren voor de video's publiekelijk live gaan.

Voor het importeren heeft Adobe een nieuwe interface ontwikkeld, die het makkelijker moet maken om door videomateriaal heen te scrubben om het juiste fragment te vinden. De nieuwe workflow voor imports en exports zit in de nieuwe Header Bar die functies voor importeren, editen en exporteren combineert, zo zegt Adobe.

After Effects heeft nu Scene Edit Detection om edits in een scène als aparte laag weer te geven. Daarnaast is de Mac-versie nu native op Apples M1-socs. Dat moet het werken met het programma en exports sneller maken. Adobe claimt een snelheidswinst van twee keer tot vier keer, afhankelijk van de gebruikte soc en werkzaamheden. De updates komen later deze week uit voor Creative Cloud-gebruikers.