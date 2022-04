TikTok komt met onzichtbare 'vind ik niet leuk'-knop voor reacties

TikTok komt met een 'vind ik niet leuk'-knop voor individuele reacties op het platform. Als een gebruiker de functie gebruikt, is het alleen zichtbaar voor TikTok en voor hem of haar, maar niet voor makers of andere gebruikers.

Gebruikers kunnen de knop gebruiken om te zeggen dat ze een reactie irrelevant of ongepast vinden, zegt TikTok. Dat de 'vind ik niet leuks' onzichtbaar zijn voor andere gebruikers of makers, is om te voorkomen dat makers gedemoraliseerd raken of dat gebruikers het andere gebruikers kwalijk nemen dat ze op de knop hebben gedrukt.

TikTok gebruikt de input over 'vind ik niet leuks' vervolgens om te bepalen hoe hoog de reactie komt te staan. Er is al langer een openbare manier om een reactie te liken. TikTok zet gelikete reacties hoger en waardeert een like van de maker van de video het hoogst.

De knop komt naast de optie om een reactie te rapporteren. Er was al langer een manier om een gebrek aan interesse in de video aan te geven in de app, om zo als gebruiker te voorkomen dat het algoritme soortgelijke video's aanraadt.