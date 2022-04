TikTok gaat gegevens van Europese gebruikers vanaf begin 2023 opslaan in Ierland

TikTok meldt dat zijn datacenteractiviteiten in Ierland begin 2023 van start gaan. Daarmee gaat het bedrijf de gegevens van Europese gebruikers opslaan binnen Europa. Momenteel wordt data van Europese TikTok-gebruikers nog opgeslagen in de VS en Singapore.

TikTok schrijft dat het inmiddels een contract heeft getekend met een datacenter in Dublin. In dat datacenter in aanbouw worden de gegevens van gebruikers uit de 27 EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen opgeslagen. De 'datacenteractiviteiten' van TikTok in Ierland gaan volgens het bedrijf begin 2023 van start en worden in de loop van 2023 uitgebreid. TikTok bouwt het datacenter in samenwerking met een 'gevestigde externe dienstverlener'.

TikTok maakte in augustus 2020 al bekend dat het een datacenter in Ierland zou bouwen en dat dit gebruikt zal worden om de data van Europese en Britse gebruikers in op te slaan. Het Chinese platform verwachtte eerder nog dat het datacenter tegen het einde van 2022 operationeel zou zijn. TikTok wil hiermee de doorgifte van data van Europese gebruikers naar andere regio's minimaliseren en voldoen aan de 'Europese doelstellingen op het gebied van datasoevereiniteit'. "Als dataoverdrachten nodig zijn, maken wij gebruik van goedgekeurde methoden voor het overdragen van gegevens vanuit Europa, zoals standaard contractuele clausules", claimt het platform.

Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar en rechtszaken tegen TikTok omtrent de privacy van gebruikers. De Ierse privacytoezichthouder onderzoekt momenteel hoe TikTok de gegevens van kinderen verzamelt en hoe data naar China wordt doorgestuurd. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf TikTok vorig jaar een AVG-boete van 750.000 euro, omdat het zijn privacyverklaring alleen in het Engels aanbood en dat jonge kinderen deze daardoor misschien niet konden begrijpen. Onder meer de Consumentenbond is daarnaast een rechtszaak tegen TikTok begonnen vanwege het schenden van de privacy van kinderen.