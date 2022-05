Europese privacytoezichthouders rondden vorig jaar 141 internationale zaken af

De privacytoezichthouders van Europese lidstaten hebben vorig jaar 141 internationale onderzoeken afgerond. De toezichthouders werkten in totaal aan 506 onderzoeken samen, waarbij Nederland in tien onderzoeken de leider was.

De privacytoezichthouders begonnen in 2021 met 506 onderzoeken in internationaal verband, schrijft de European Data Protection Board in zijn jaarverslag. De EDPB is het samenwerkingsverband van de 27 privacytoezichthouders uit landen uit de Europese Economische Ruimte. De EDPB begint zelf geen onderzoeken, maar privacytoezichthouders kunnen dat wel gezamenlijk doen. Dat gebeurt vaak als een bedrijf dat wordt onderzocht in meer landen actief is. Van de 506 nieuwe onderzoeken vonden er 375 plaats naar aanleiding van een klant. De Autoriteit Persoonsgegevens noemt het voorbeeld van een Spaanse AVG-boete die naar aanleiding van een Nederlandse klacht werd uitgedeeld. Sinds de inwerkingtreding van de AVG in 2018 werkten de toezichthouders in totaal in meer dan 2000 zaken samen.

In tien van de nieuw opgestarte onderzoeken kreeg de Autoriteit Persoonsgegevens de leiding. Daarnaast was de AP een 'leidend toezichthouder' bij honderd datalekken en 195 klachten die internationaal werden onderzocht.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt dat 'persoonsgegevens niet stoppen bij de grens'. "De sociale media die je gebruikt zitten in het buitenland, de webwinkel waar je je gegevens achterlaat misschien ook. Als er dan iets misgaat met jouw data in een ander land, is het wel zo fijn dat je je klacht gewoon bij de AP kunt indienen. En dat de toezichthouder ter plaatse de klacht onderzoekt." Ondertussen heeft de AP al jaren veel last van achterstanden waardoor veel klachten niet worden opgepakt. Er liggen bij de toezichthouder nog meer dan 10.000 klachten op de plank.

Wolfsen zegt dat het goed nieuws is dat de privacytoezichthouders 'steeds meer naar elkaar toe bewegen'. "Dat samen optrekken werpt zijn vruchten af", zegt hij. Hij doelt daarmee vooral op het feit dat er zo steeds meer begrippen uit de AVG uitgelegd worden. Veel termen, zoals wat een gerechtvaardigd belang is of wanneer toestemming wel of niet vrijwillig is, zijn aan interpretatie onderhevig. Gezamenlijke uitspraken helpen in een dergelijk geval duidelijkheid te scheppen. De EDPB zegt dat het dat ook in 2022 meer prioriteit wil geven.