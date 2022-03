Recruitmentbureau krijgt AVG-boete na Nederlandse klacht over paspoortkopie

Het internationale recruitmentbureau Michael Page heeft van de Spaanse toezichthouder een AVG-boete van 240.000 euro gekregen na een klacht van een Nederlander. Het bedrijf vroeg ten onrechte een kopie van het paspoort van mensen die gebruikmaakten van hun inzagerecht.

De boete werd uitgedeeld door de Agencia Española Protección Dates, de Spaanse toezichthouder. Dat gebeurde na een klacht van een Nederlandse vrouw die naar de Autoriteit Persoonsgegevens was gestapt. Omdat 'de beslissingen van het recruitmentbureau op dit gebied in de Spaanse vestiging van het bedrijf werden genomen' werd het onderzoek echter uitgevoerd door de Spaanse toezichthouder AEPD. Die werkte daarvoor wel samen met de Nederlandse toezichthouder. Het bedrijf krijgt een boete van 240.000 euro, schrijft de AEPD in het boetebesluit.

Het recruitmentbureau vroeg onterecht naar identificatiegegevens als klanten recht wilden op inzage van hun gegevens. Dat mag onder de AVG en het bedrijf moet daarvoor alleen een minimale verificatie doen om te controleren of mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Michael Page wilde een kopie van het identiteitsbewijs en een verzekeringspas zien van de vrouw. Ook vroeg het bureau een kopie van een recente brief om het adres te verifiëren.

"Michael Page eiste hiermee onnodig extra persoonsgegevens", schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlander had ook via haar klantaccount bij het bedrijf kunnen verifiëren wie ze was. Daarmee overtrad het bureau de AVG, want er waren minder ingrijpende mogelijkheden om zo'n verificatie te doen.

Vorige maand kreeg DPG Media ook al een boete voor een soortgelijke overtreding. Sanoma Media, dat later door DPG werd overgenomen, vroeg klanten ook om een kopie van hun identiteitsbewijs, terwijl hun identiteit ook kon worden bevestigd via een account. De boete voor DPG was met 525.000 euro wel een stuk hoger.