AP: sites moeten stoppen met IAB-advertentiesysteem en volgen van gebruikers

Een advertentiesysteem van de IAB Europe waar veel sites gebruik van maken, is in strijd met de AVG en sites zouden hier per direct mee moeten stoppen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De Privacywaakhond meldt dit na een Belgische uitspraak over het systeem.

De websites die het Transparency & Consent Framework van IAB Europe gebruiken, moeten daarmee stoppen en zo snel mogelijk op zoek gaan naar een alternatief, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens aan het FD. Op haar site meldt de AP nog niets hierover. Ook over eventuele handhaving doet de autoriteit geen uitlatingen.

De privacywaakhond adviseert sites om helemaal te stoppen met advertentiesystemen die gebruikmaken van tracking: "Het is de vraag of andere systemen die gebruikers volgen en data van bezoekers doorverkopen, wel aan de privacywet AVG voldoen. Dat zou onderzoek moeten uitwijzen. Het veiligst is om op zoek te gaan naar een alternatief voor zulke systemen." Als alternatief noemt de autoriteit adverteren op basis van doelgroep in plaats van persoon.

De stellingname volgt op een uitspraak van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Die legde vorige week een boete op van 250.000 euro aan IAB Europe, omdat het Transparency & Consent Framework in strijd is met de AVG. Sites kunnen dat framework gebruiken bij het opzetten van een cookiepop-up om toestemming voor het personaliseren van advertenties te verkrijgen.

De GBA oordeelde dat het TCF gebruikers onvoldoende anonimiseert, dat IAB Europe verwerkingsverantwoordelijke is en dat de pop-ups gebruikers te algemeen en te vaag informeren om van geïnformeerde toestemming te kunnen spreken. IAB Europe krijgt van de GBA twee maanden om met maatregelen te komen die de inbreuk ongedaan maken. "Maar de Belgische toezichthouder zegt ook: in zijn huidige vorm voldoet het systeem van IAB niet aan de AVG. TCF voldoet in de huidige vorm niet aan de AVG. Websites die dit systeem gebruiken, overtreden de AVG", zegt de toezichthouder in een reactie. IAB Europe is een grote Europese brancheorganisatie voor adverteerders, marketingbureaus en mediabedrijven. Veel Europese sites maken al jarenlang gebruik van TCF.

Update: de reactie van de AP op het eind is aangepast.