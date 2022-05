Het leek aanvankelijk een wat non-descript nieuwtje, zeker voor Nederlandse lezers. "Advertentiebrancheorganisatie krijgt 250.000 euro AVG-boete voor cookiepop-up", berichtte Tweakers woensdag. Een AVG-boete is inmiddels niet nieuw, 250.000 euro is geen uitzonderlijk hoog bedrag, maar toch kan de uitspraak verregaande gevolgen hebben voor hoe advertenties je in de toekomst mogen tracken. De manier waarop de gehate cookiemuur op heel veel websites wordt weergegeven is namelijk niet meer toegestaan.

Wat is de uitspraak?

Laten we beginnen bij het begin: de uitspraak zelf. Die werd deze week gedaan door de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische tegenhanger van de Autoriteit Persoonsgegevens en de privacytoezichthouder in dat land. De waakhond legt een boete op van 250.000 euro aan IAB Europe. Dat staat voor Interactive Advertising Bureau. IAB is de grootste Europese brancheorganisatie voor adverteerders, marketingbureaus, mediabedrijven, eigenlijk voor iedereen die ergens iets te maken heeft met advertenties. Tweakers' moederbedrijf DPG Media is bijvoorbeeld ook aangesloten bij IAB. De organisatie krijgt de boete voor het overtreden van de Europese privacywet vanwege een tool die het jaren geleden heeft gebouwd en die inmiddels heel veel wordt gebruikt door die tientallen organisaties die erbij betrokken zijn.