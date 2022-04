We passen de cookiewall aan en maken abo's trackingvrij

Vandaag introduceren we de optie om Tweakers vrij van thirdpartycookies en thirdpartytracking te gebruiken via een van onze abonnementen. Iedereen die de site bezoekt krijgt de eerste keer de keuze om cookies te accepteren of een van onze abonnementen af te sluiten, die per vandaag allemaal standaard vrij zijn van thirdpartytracking. Met die keuze voldoen we aan de wetgeving rondom online trackingcookies, al is dit wat ons betreft zeker niet het eindpunt. Daarover verderop meer.

We beseffen dat we laat zijn met het aanbieden van een trackingvrije optie en daarvoor bieden we onze excuses aan; dat hadden we veel eerder moeten doen en we hadden jullie beter moeten informeren over wat er achter de schermen gebeurde. We kunnen ons goed voorstellen dat jullie je afvragen waarom het zo lang heeft moeten duren; daar willen we graag wat meer uitleg over geven.

De nieuwe cookiewall met optie om een abonnement af te sluiten

De cookiebalk die ingelogde abonnees te zien krijgen. Voor hen is het mogelijk om optionele cookies van derden aan of uit te zetten.

Wat er allemaal gebeurd is

De laatste jaren heeft een deel van jullie ons veelvuldig gewezen op de discussie rondom de legaliteit van cookiemuren en uitspraken van bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Die ontwikkelingen hebben we zelf ook op de voet gevolgd en we hebben er ook artikelen over gepubliceerd. Ons moederbedrijf DPG Media heeft er lange tijd voor gekozen om voor al haar sites de cookiewall te behouden. Dat gold dus ook voor ons. Pas eind vorig jaar is hier verandering in gekomen en is DPG overgestapt op een keuzescherm.

Waarom is Tweakers niet meegegaan in dat keuzescherm? We hebben voorafgaand aan die wijziging onderzocht wat het effect zou zijn van een venster waarin je kunt kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Uit ons onderzoek bleek dat jullie dan in groten getale voor ‘nee’ zouden kiezen, veel vaker dan bij een gemiddelde website. We snappen dat, maar in de huidige situatie heeft het niet-accepteren van thirdpartycookies als gevolg dat wij onze banners in de huidige vorm niet meer kunnen serveren. Dat zou dan betekenen dat Tweakers dusdanig veel inkomsten verliest dat de site en content eronder gaan lijden. Daarin verschilt Tweakers wezenlijk van andere DPG-sites, waar een groot deel van de bezoekers alle cookies accepteert en het effect minder sterk is.

We begrijpen het als je de nieuwe optie om te kiezen voor een trackingvrij abonnement geen ideale oplossing vindt; ook wij vinden het niet ideaal. Het is voor nu wel de enige optie die het mogelijk maakt om Tweakers trackingvrij te bezoeken en tegelijkertijd waarborgt dat het platform in zijn huidige vorm kan blijven draaien. Maar wat ons betreft is dit niet het eindpunt, maar een tussenstap.

Waar we naartoe werken is namelijk een Tweakers zonder thirdpartytracking en daar werkten we het afgelopen jaar al aan. Omdat online privacy belangrijk is en omdat we vinden dat gebruikers hierin zelf moeten kunnen kiezen. We geloven dat we ook zonder thirdpartytracking interessant kunnen zijn voor adverteerders en dat we dat voor elkaar kunnen krijgen zonder dat het voortbestaan van Tweakers in het geding komt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de richting is die we op moeten.

We hebben het afgelopen jaar met meerdere partijen hierover om tafel gezeten. Om te beginnen met Google, het bedrijf achter het advertentieplatform dat door ons en een groot deel van het web wordt gebruikt. Ook hebben we gesproken met onze adverteerders, om uit te leggen wat dit voor hen in de praktijk zou betekenen. Niet iedereen stond van meet af aan te springen van enthousiasme, maar naarmate de gesprekken vorderden, kreeg het plan steeds meer momentum. We waren ervan overtuigd dat we dit snel konden realiseren. Die inschatting was fout. We hebben te lang geprobeerd om deze ultieme oplossing voor elkaar te krijgen en daarbij te lang gewacht met aanpassingen doorvoeren op de kortere termijn.

De technische uitdaging

Er bleken verschillende kinken in de kabel te zitten, vooral op technisch vlak. Te lang dachten we dat het met de huidige infrastructuur en back-endsystemen mogelijk was om dezelfde banners te serveren als we al deden, maar dan zonder het plaatsen van trackingcookies. De eerste technische tests waren hoopgevend, maar toen we gingen kijken naar een definitieve implementatie, bleek dit toch niet zo gemakkelijk als gedacht.

Het probleem zit in de manier waarop advertenties tegenwoordig opgebouwd zijn. Vroeger ging het om simpele plaatjes. Die kunnen in theorie zelf gehost worden waardoor we er verzekerd van zijn dat er van externe domeinen geen cookies gezet worden. Tegenwoordig worden veel banners echter dynamisch opgebouwd op basis van HTML5. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om realtime prijzen of aanbiedingen in een banner te tonen. Omdat HTML5-banners in feite code kunnen bevatten die weer extern kan communiceren, kan de adverteerder mogelijk beschikking krijgen over privacygevoelige data en er ook voor kiezen trackers in te bouwen. Lang niet elke adverteerder doet dat, maar we kunnen het op dit moment technisch gezien niet compleet uitsluiten.

Richting een thirdpartytrackingvrij Tweakers

Een speciale projectgroep is met diverse partijen in gesprek over een oplossing voor deze problemen zodat we Tweakers zonder thirdpartytracking kunnen draaien. Deze groep zal periodiek updates plaatsen in het daarvoor bestemde topic. Als er mensen in de community zijn met specifieke technische kennis over ad-servers die denken hierin bij te kunnen dragen, dan horen we dat heel graag in dat topic.

Voor het beantwoorden van vragen over het beleid zijn vanuit het managementteam @Bart Zoetmulder en @WoutF beschikbaar, voor specifieke vragen over de implementatie zijn @jelle. en @crisp in de reactiethread hieronder en in het topic actief.