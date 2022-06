KPN stopt met gepersonaliseerde reclame

Provider KPN stopt met de samenwerking rondom gepersonaliseerde reclame. De provider deed tests sinds 2018. De bedrijven met wie KPN samenwerkte, tv-aanbieder RTL, mediabedrijf Talpa en salesbedrijf Ad Alliance, gaan wel door met de techniek.

KPN begon in 2018 met een test bij eigen medewerkers die ook klant zijn. Nu hebben andere dingen prioriteit, zegt een woordvoerder tegen vakblad Adformatie. "Reclame op maat heeft nu geen prioriteit. We houden de ontwikkelingen uiteraard in de gaten." KPN richt zich liever op de aanleg van glasvezel, aldus de woordvoerder.

Het is onbekend waarom KPN stopt: de bedoeling van de test in 2018 was om het bij succes op grotere schaal te gaan toepassen. Talpa en Ad Alliance gaan wel door, zo laten zij aan Adformatie weten. Ad Alliance zet de techniek onder meer in bij streamingdiensten RTL XL en Videoland. Bij live-tv mocht KPN de reclames bij Talpa-zenders als SBS6 en Net5 vervangen door eigen varianten, omdat beide bedrijven samenwerkten. Omdat de reclame is afgestemd op kijkgedrag, moet de opbrengst per reclame hoger zijn.

Gepersonaliseerde reclame bij live-tv en tv-on-demand houdt in dat gebruikers reclame krijgen voorgeschoteld op basis van profielen gevuld met informatie over onder meer kijkgedrag. In België werken aanbieders al langer met gepersonaliseerde tv-reclame. Telenet begon in 2016 al met een test.