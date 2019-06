Proximus onthult Android-settopbox, gamestreams en gepersonaliseerde tv-reclame

Proximus heeft donderdag nieuwe producten en diensten aangekondigd waarbij personalisatie centraal staat. Onder andere komt er het videoplatform Pickx, een Android-decoder met ondersteuning voor gamestreaming en op de persoon gerichte tv-reclame.

Met het videplatform Pickx wil Proximus zijn klanten gepersonaliseerde suggesties voor programma's voorschotelen. De suggesties zijn gebaseerd op de kijkgewoonten van de gebruiker en kijkers kunnen op onder andere tv, laptop of smartphone van het platform gebruik maken. Proximus neemt onder programma's van lokale zenders mee bij het voorschotelen van een aanbod. Volgens het bedrijf kijken zijn klanten voor meer dan de helft naar lokale programma's. Pickx markeert ook het uitfaseren van Skynet.be. Die portal, waarvan de geschiedenis teruggaat naar de gelijknamige provider die in 1995 werd opgericht, verdwijnt op 1 juli. E-mail-adressen die eindigen op skynet.be blijven bestaan.

De komst van Pickx gaat ook gepaard met de introductie van een nieuwe settopbox van Proximus. Die verschijnt over een aantal maanden en draait Android P. De V7-decoder maakt het mogelijk dat gebruikers Android-apps als YouTube en Netflix kunnen draaien, beelden in 4k kunnen kijken en met spraak de box kunnen bedienen. Ook is casten mogelijk dankzij de geïntegreerde Chromecast. Gebruikers kunnen programma's opnemen waarbij de opslag online verloopt en terugkijken via Pickx mogelijk is.

De decoder biedt ondersteuning voor wat Proximus 'cloudgaming' noemt. Hiervoor werkt de aanbieder samen met het Belgische bedrijf Shadow. Het lijkt erop dat de settopbox de Android-app van dat bedrijf draait waarmee ze hun pc-games streaming op hun tv kunnen spelen. Bij Shadow werkt het zo dat gebruikers dan een virtuele Windows-pc met Nvidia GTX 1080 en 128GB ram krijgen om hun Steam- of Origin-games op te zetten. Vervolgens kunnen ze die games in 4k op 60Hz op verschillende apparaten kunnen ontvangen. Niet bekend is of de implementatie van Proximus hetzelfde is en ook de prijzen zijn nog onbekend.

Tenslotte onthult Proximus zijn Smart Ads-platform voor Pickx. Hiermee kan de provider 'bestaande reclame vervangen door andere, die beter afgestemd is op de interesses van de consumenten die ze bekijken, ongeacht de manier waarop de content wordt bekeken, live- of via replay, en ongeacht het type scherm dat voor Pickx wordt gebruikt, tv, mobiele applicatie of webinterface'. Proximus noemt als voordelen dat het nieuwe adverteerders voor tv kan aantrekken en gebruik kan maken van metingen wat betreft kijkgedrag. Telenet is al langer bezig met gerichte tv-reclame en in Nederland experimenteert KPN hiermee.