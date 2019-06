Belgische media- en telecomsector gaan data delen voor gepersonaliseerde reclame

In België willen uitgevers, televisieomroepen en telecomaanbieders onder de noemer Belgian Data Alliance informatie over klanten en gebruikers delen om ze gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen. De alliantie wil zo techgiganten als Google en Facebook beconcurreren.

Deelnemers aan de brede alliantie zijn Proximus, Telenet, DPG Media van onder andere VTM en HLN, Mediahuis, van De Standaard, VRT, SBS, Rossel van Le Soir, RTBF en RTL. De partijen zijn nu al bezig met het testen van gerichte reclame via digitale tv en online video, maar delen daarvoor nog geen klantgegeven en de samenwerking zou zich nog in een pril stadium bevinden. Tegen het einde van het jaar moet de test afgerond zijn en dan moet het besluit vallen of de partijen het initiatief daadwerkelijk doorzetten. Details over de plannen zijn verder niet bekend.

Proximus bevestigt het bestaan van de alliantie tegen De Tijd op dezelfde dag als het telecombedrijf zijn Smart Ads-platform voor gepersonaliseerde reclame onthulde. ""Met een lokaal platform kunnen we ons onderscheiden van Google en co., door meer respect te tonen voor privacy en de integriteit van merken", aldus een woordvoerder. De telecomaanbieder is initiatiefnemer van de Belgian Data Alliance. Er gaan in de Belgische mediasector vaker stemmen op om een vuist te maken tegen grote techbedrijven. Vorig jaar riep Medialaan op tot de ontwikkeling van een soort Netflix voor Vlaanderen.