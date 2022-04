KPN draait update decoders die tv-gids sneller moest maken terug

De Nederlandse provider KPN heeft een update voor decoders die de tv-gidsfunctie sneller moest maken teruggedraaid. De update kwam vrijdag uit, maar zorgde volgens de provider voor te veel druk op het netwerk. Vrijdag had KPN twee grote storingen.

Een moderator op het KPN-forum laat weten dat de update op een later moment weer verspreid zal worden. De update had het probleem van traagheid van de tv-gids definitief moeten verhelpen. Hoe die druk op het netwerk kwam na de update, zegt de moderator niet. Vrijdag traden twee storingen op met de decoders. TotaalTV meldde als eerste dat KPN de update had teruggedraaid.

Het is nog onbekend wanneer KPN de update nu weer zal verspreiden. Sommige gebruikers melden dat het tot een minuut kan duren voor de tv-gids is opgestart na het terugdraaien van de update. Volgens de moderator werkte de update wel om dat te verhelpen. "Ik zie ook wat initiële reacties dat dit in eerste instantie ook daadwerkelijk verbetering bracht."