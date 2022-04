'Overheid heeft onvoldoende geregeld hoe zij omgaat met data na inbeslagname'

Het Openbaar Ministerie en de politie hebben onvoldoende bepaald hoe zij omgaan met gegevens die opgeslagen zijn op voorwerpen die ze van burgers in beslag hebben genomen. De Nationale Ombudsman roept de overheid op regels vast te stellen.

Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is er een toenemend risico dat gegevens van in beslag genomen goederen in handen van derden komen, omdat steeds meer voorwerpen en voertuigen data opslaan. Het Openbaar Ministerie en Domeinen Roerende Zaken zijn namens het ministerie van Financiën belast met het bewaren en verkopen van in beslag genomen goederen.

De Nationale ombudsman verwacht dat de politie, het OM en Domeinen Roerende Zaken samen verantwoordelijkheid nemen en in overleg met elkaar passende maatregelen treffen over de omgang met en verantwoordelijkheid voor datadragende voorwerpen. Daarnaast roept de ombudsman de instanties op heldere afspraken te maken over hoe zij burgers hierover informeren en wat burgers zelf kunnen doen om hun gegevens te beschermen. Bij dit alles zou de Autoriteit Persoonsgegevens als gesprekspartner moeten dienen, volgens de ombudsman.

De Nationale Ombudsman komt tot de oproep na een klacht van een vrouw van wie de auto in beslag werd genomen. Die auto werd door Domeinen Roerende Zaken verkocht. De vrouw werd vervolgens door een koper op haar werk gebeld met vragen over de auto. Hij bleek haar adres en werkadres via de boordcomputer van de auto gevonden te hebben. De vrouw was van mening dat haar privacy geschonden was en dat Domeinen de auto naar de fabrieksinstellingen had moeten instellen, dan wel de data moeten wissen.

Domeinen stelde slechts bewaarder te zijn en voor het wissen van gegevens geen werkinstructie te hebben, waarbij de instantie verder aangaf verschillende auto's met verschillende systemen binnen te krijgen waarbij het soms ook niet mogelijk is om de data te wissen. Bovendien noemt de instantie het wissen een 'extra service'. De ombudsman noemt het gedrag van de dienst niet behoorlijk. "De Nationale ombudsman is van oordeel dat Domeinen en het OM zich bewust moeten zijn van een mogelijke privacyschending als gegevens niet kunnen worden gewist en het voorwerp desondanks wordt verkocht."