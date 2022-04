CD Projekt RED belooft drie patches voor PS4- en Xbox One-versies Cyberpunk 2077

CD Projekt RED heeft drie patches beloofd voor de PS4- en Xbox One-versies van Cyberpunk 2077. De ontwikkelaar biedt excuses aan dat het de game niet heeft laten zien op de PS4 en Xbox One, waardoor veel gamers 'op de gok' beslisten de game te kopen.

De eerste patch komt komende week, aldus de ontwikkelaar in een statement. De volgende grote patch volgt in januari en in februari komt er nog een. Die moeten de grootste pijnpunten van de game op de PS4 en Xbox One wegwerken. De game zal er na de patches niet uitzien zoals op een high-end pc of next-gen console, maar wel beter dan het nu is.

Kopers die hun geld terug willen, kunnen dat via de reguliere wegen doen, maar CD Projekt RED wil wel kopers assisteren die daar problemen mee ondervinden. Die hulp zal er een week zijn, tot volgende week maandag. Het is onbekend waaruit die hulp zal bestaan.

Cyberpunk 2077 kwam vorige week uit, maar kende bij de diverse versies veel problemen. Spelers lopen tegen bugs aan en het spel ziet er niet goed uit, zo stelden spelers vast. Tweakers liep bij de pc-versie van de game ook tegen bugs aan.